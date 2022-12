Poutine affirme que davantage d’échanges de prisonniers américains sont possibles

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que davantage d’échanges de prisonniers avec les États-Unis pourraient être possibles si le bon compromis était trouvé.

Poutine a déclaré aux journalistes que “les compromis [had] été trouvé” qui a autorisé jeudi à échanger la joueuse de la WNBA Brittney Griner avec le marchand d’armes condamné Viktor Bout.

“Nous ne refusons pas de poursuivre ce travail à l’avenir”, a ajouté Poutine dans ses premiers commentaires sur le commerce très médiatisé cette semaine.

L’administration Biden a été rapidement repoussée par les législateurs du GOP qui ont fait valoir que le commerce était déséquilibré et a laissé derrière lui un autre Américain assis dans une prison russe : l’ancien Marine Paul Whelan.

Le profil de célébrité de Griner en tant qu’athlète a également incité beaucoup à se demander si cela avait joué un rôle dans la détermination de l’administration à ramener Griner à la maison, qui a été arrêté en février pour marijuana.

Le président Biden a contré cette suggestion jeudi et a déclaré aux journalistes : “Ce n’était pas un choix de l’Américain à ramener à la maison”.

“Nous avons ramené Trevor Reed lorsque nous en avons eu l’occasion plus tôt cette année. Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney”, a-t-il ajouté, promettant de continuer à travailler pour ramener Whelan à la maison également.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a fait écho à la position du président et a déclaré: “Malheureusement, le choix est devenu de ramener Britteny à la maison ou personne.”

Elle a également ajouté que Griner “est plus qu’une athlète, plus qu’une olympienne. Elle est un modèle important et une source d’inspiration pour des millions d’Américains, en particulier les Américains LGBTQI+ et les femmes de couleur.”

Poutine a déclaré que les négociations Bout-Griner n’avaient pas abordé d’autres préoccupations géopolitiques.

« La question de savoir si cela pourrait ouvrir la voie à un dialogue avec les États-Unis est une question distincte », a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas fixé la tâche de passer de ces discussions à autre chose, mais elles créent une certaine atmosphère.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait écho à ce sentiment et a déclaré : “Cela n’a aucun impact sur l’état général des relations bilatérales”.

Cependant, Rebekah Koffler, experte de la Russie et ancienne officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes, a averti que le commerce aura probablement des répercussions géopolitiques plus importantes.

“Poutine veut capitaliser sur ce que lui, son régime et le peuple russe [see] comme une grande “victoire””, a-t-elle déclaré, expliquant que Bout, un ancien officier du renseignement du GRU, avait des liens avec Poutine au cours de ses anciennes années de service au KGB.

“Bout n’est pas un acteur voyou ordinaire. Il est lié à Poutine lui-même par l’intermédiaire d’Igor Sechin, un ancien agent du KGB, actuel PDG de Rosneft et l’une des personnes les plus influentes du cercle de Poutine”, a détaillé Koffler. “Bout jouera probablement un rôle majeur dans la guerre russo-ukrainienne maintenant.”

Koffler a déclaré que le Kremlin pourrait se tourner vers l’ancienne expérience de Bout en tant que marchand d’armes international pour aider la Russie avec ses approvisionnements en baisse dans la guerre contre l’Ukraine.

“C’est un énorme poisson, un atout de grande valeur pour Poutine, comparé à Griner”, a-t-elle ajouté, déclarant à Fox News Digital que Poutine “veut également montrer aux États-Unis qu’il peut être traité sur une base transactionnelle, tant que il obtient un accord à ses conditions.”

