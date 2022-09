Poutine affirme que 2 autres régions d’Ukraine sont indépendantes après un référendum fictif et sur le point d’être avalées par la Russie

VLADIMIR Poutine a officiellement affirmé que deux parties massives de l’Ukraine sont indépendantes à la suite de référendums fictifs et sont sur le point d’être englouties par la Russie.

Mad Vlad a signé des décrets reconnaissant Kherson et Zaporizhzhia comme des États indépendants, ouvrant la voie à leur annexe vendredi.

Vladimir Poutine a signé un décret reconnaissant Kherson et Zaporizhzhia comme États indépendants Crédit : Reuters

Un grand rassemblement aura lieu vendredi sur la Place Rouge de Moscou Crédit : Reuters

Les référendums ont été dénoncés comme illégaux par la communauté internationale Crédit : AP

“Conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international… et compte tenu de la volonté du peuple de la région de Zaporizhzhian lors du référendum tenu le 27 septembre 2022… Je suis en train de reconnaître la souveraineté de l’État et l’indépendance de la région de Zaporizhzhia », lit-on dans le document.

Le décret – qui a été publié en pleine nuit – entre en vigueur immédiatement “à compter de la date de sa signature”.

Cela survient alors que le dirigeant russe fou a revendiqué la victoire dans les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia à la suite de simulacres de référendums ces derniers jours.

Un énorme rassemblement se prépare sur la Place Rouge de Moscou alors que Poutine se prépare à déclarer l’annexion.

Des panneaux d’affichage sont apparus à Moscou déclarant : “Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie !”

Mercredi, des responsables pro-Kremlin ont déclaré que les quatre régions – qui représentent environ 15% du territoire ukrainien – avaient voté pour rejoindre la Russie.

Les référendums ont été déclarés illégaux par la plupart de la communauté internationale.

Des images sont apparues montrant des électeurs conduits aux urnes sous la menace d’une arme par des groupes paramilitaires pro-russes, tandis que des responsables électoraux ont été vus semblant compter des piles de bulletins de vote non marqués comme des votes «Oui».

Une autre vidéo montre des voyous installés par la Russie faisant du porte-à-porte dans les urnes entourés d’hommes armés.

Les copains de Poutine ont affirmé que 99 % des suffrages exprimés à Donetsk étaient favorables à l’adhésion à la Russie, 98 % à Lougansk, 93 % à Zaporizhzhia et 87 % à Kherson.

Le chef de la chambre haute du parlement russe, la Douma, a déclaré que les quatre territoires occupés pourraient faire partie de la Russie dès le 4 octobre, trois jours avant le 70e anniversaire du président Poutine.

“Cela devrait arriver d’ici une semaine”, a déclaré Rodion Miroshnik, une marionnette du Kremlin de la soi-disant République populaire de Louhansk, aux médias d’État russes.

“L’essentiel s’est déjà produit – le référendum a eu lieu. Par conséquent, disons, la locomotive a déjà démarré et il est peu probable qu’elle soit arrêtée.”

“Ils peuvent annoncer tout ce qu’ils veulent”, a déclaré Lyubomir Boyko, un villageois de Kherson sous occupation russe. “Ils sont allés de maison en maison mais personne n’est sorti.”

Si la Russie considère le territoire comme le sien, elle pourrait justifier que son arsenal nucléaire y soit déplacé.

Poutine a déjà averti qu’il utiliserait des armes nucléaires pour protéger le territoire russe.