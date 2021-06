VLADIMIR Poutine et Joe Biden semblaient tendus alors qu’ils se serraient la main pour la première fois en tant que dirigeants mondiaux pour lancer leur sommet historique à Genève.

Les deux supremos sont apparus aux côtés du président suisse Guy Parmelin à la Villa La Grange avant la réunion clé qui définira les relations entre la Russie et les États-Unis pour les années à venir.

Poutine et Biden – ainsi que leurs responsables – devraient désormais être bloqués dans cinq heures de réunions alors qu’ils tentent de faire avancer une sorte de progrès.

Le duo a été présenté l’un à l’autre par Parmelin avant d’être laissé seul pour la traditionnelle poignée de main.

Joe a d’abord tendu la main, qui a ensuite été saisie par Poutine – qui a semblé adresser un sourire sinistre aux photographes qui attendaient.

Cela survient après que deux dirigeants aient déjà échangé des piques, le président américain qualifiant Poutine de « tueur » tandis que le dirigeant russe a décrit Biden comme essayant d’être « macho » et « hollywoodien ».

Les relations entre les États-Unis et la Russie ont été décrites à un nouveau creux au milieu d’allégations d’ingérence électorale et de cyberattaques.

Il vient comme…

Les États-Unis et la Russie ont tous deux organisé des jeux de guerre avant le sommet alors que Poutine déployait des missiles «Dagger»

Biden a qualifié Poutine de «digne adversaire» après l’avoir précédemment qualifié de «tueur» – tandis que Vlad a également visé Joe

L’Ukraine envisage de rejoindre l’OTAN dans un coup porté à la Russie après des mois de tension militaire

Biden a fustigé son prédécesseur Trump dans un discours à l’OTAN l’accusant de « populisme bidon »

La querelle entre Poutine et Biden dure depuis 20 ans alors que le démocrate a déclaré que le dirigeant russe n’avait pas d' » âme »

La méfiance de Vlad à l’égard des États-Unis serait enracinée dans sa peur d’être « tué comme Kadhafi »

L’allié de Trump, Mike Pompeo, a déclaré que Poutine flairerait la « faiblesse » de Biden et « conduirait un camion à travers »

Lundi, le président américain a également qualifié Poutine de « digne adversaire » alors qu’il s’engageait à l’affronter sur diverses questions entre les deux puissances, affirmant que son rival était « brillant » et « dur ».

Biden devrait affronter Poutine alors que les relations entre les deux superpuissances ont atteint leur niveau le plus bas.

Et le sommet représente le premier défi diplomatique majeur pour Biden depuis son entrée en fonction en janvier et est la conclusion de sa première tournée à l’étranger à travers l’Europe.

L’ingérence électorale, les cyberattaques et les tensions militaires au sujet de l’Ukraine devraient tous être sur la table alors que Poutine et Biden s’affrontent et se disputent le statut.

La relation des deux hommes devrait être beaucoup plus glaciale que celle assez amicale de la supremo russe avec le prédécesseur de Biden, Trump.

Il est prévu que Biden et Poutine tiendront des conférences de presse séparées, et leur sommet devrait durer jusqu’à cinq heures.

Les deux parties ont déjà sérieusement minimisé les attentes de progrès significatifs.

Biden a appelé à plusieurs reprises Poutine pour les cyberattaques de pirates informatiques basés en Russie contre les États-Unis, accusé de l’avoir bafoué sur la démocratie et d’interférer dans les élections américaines.

Poutine a nié toute action malveillante contre les États-Unis – et a souligné que l’attaque du Capitole américain le 6 janvier était comparable à ses propres actions pour réprimer l’opposition.

Biden a déclaré que son objectif principal était simplement d’établir des « lignes rouges » claires pour ce que la Maison Blanche ne tolérerait plus de la Russie.

« Je ne cherche pas le conflit », a déclaré Biden à Bruxelles après le sommet de l’OTAN, mais « nous répondrons si la Russie poursuit ses activités néfastes ».

Pendant ce temps, Youri Ouchakov, conseiller de Poutine aux affaires étrangères, a déclaré aux journalistes à Moscou que les relations américano-russes étaient « dans l’impasse » et qu’il n’y avait « pas grand chose » de motif d’optimisme.

On s’attend à ce que Poutine vienne au sommet et soutienne simplement que la Russie défend sa propre domination américaine intéressée et défiante sur la scène mondiale.

Il y a des espoirs de trouver de petits domaines d’accord – y compris la fin d’une querelle diplomatique qui a vu les ambassadeurs américain et russe rappelés de leurs postes à Moscou et à Washington.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour Poutine, Biden a souri et a répondu « Je suis toujours prêt » alors qu’il partait pour Genève.

Cependant, l’allié de Trump et attendu, le challenger présidentiel de 2024, Mike Pompeo, a déclaré que Poutine sentirait la « faiblesse » de Biden, car les deux ne devraient pas tenir de conférence de presse conjointe.

« Le fait que vous ne soyez pas prêt à vous tenir à six ou huit pieds de votre adversaire et à dire au monde ce dont vous avez parlé, les choses qui vous intéressent et pourquoi vous vous souciez d’eux, montre une énorme faiblesse », a déclaré Pompeo. Fox News.

Il a poursuivi: « Ils regardent ça. Quand ils sentent la faiblesse, quand ils peuvent la renifler… ils conduiront un camion à travers.

« Voir si vous n’êtes pas prêt à simplement monter sur un podium et répondre aux questions de la presse qui pourraient être difficiles ou délicates alors que votre adversaire se tient à quelques mètres de vous, c’est un énorme signe de faiblesse. »

Trump et Poutine ont partagé une scène lors de leur sommet à Helsinki en 2018, lorsque le président américain de l’époque a stupéfait le monde en semblant soutenir la Russie sur ses propres services de sécurité.

Biden est très sceptique à l’égard du dirigeant russe depuis plus de 20 ans – et a déjà critiqué l’ancien président américain George W. Bush pour avoir affirmé que Poutine était « digne de confiance ».

Un ancien responsable américain a déclaré Politique avant la réunion de cette semaine qu’il n’y a « rien que Poutine puisse faire pour [the president] Comme lui. »

« Biden voit Poutine comme quelqu’un de rationnel, de voyou – quelqu’un qui n’est limité par aucun sens de la moralité ou de préoccupation pour les droits de l’homme ou quoi que ce soit de cette nature…

Le couple s’est déjà rencontré, il y a dix ans, lorsque Biden était vice-président.

Biden affirme que lors de la réunion, il a dit à Poutine qu’il ne croyait pas qu’il avait une âme – une référence apparente à Bush disant qu’il avait vu « l’âme » du leader russe lors de leur première réunion en Slovénie.

« M. Premier ministre, je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme », a déclaré Biden à un journaliste de la réunion de mars 2011 à Moscou.

Biden a affirmé que Poutine avait souri et répondu « nous nous comprenons » – mais Poutine nie que cette conversation ait jamais eu lieu.

La réunion de mercredi intervient après que Biden a tenu plusieurs sommets avec certains des principaux alliés européens des États-Unis et s’est rendu au Royaume-Uni pour le G7.