Plus de deux ans après le début de la guerre à grande échelle contre l’Ukraine et une série interminable de rapports faisant état de dysfonctionnements et de chaos au sein de l’armée russe, le Kremlin admet désormais ouvertement que son armée est en désordre total.

La dernière indication en date est venue de l’arrestation jeudi du quatrième haut responsable militaire russe en un mois : l’adjoint du chef de l’armée, le lieutenant-général Vadim Shamarin, est en détention provisoire et risque jusqu’à 15 ans de prison pour corruption. des charges. La commission d’enquête affirme que Shamarin a accepté un pot-de-vin à « une échelle particulièrement importante » lors de l’attribution de contrats d’État.

Bizarrement, son arrestation a eu lieu quelques jours seulement après Vladimir Poutine. dit Lors d’une réunion de responsables de la défense, l’état-major était en pleine forme : il se déroulait « en rythme » et fonctionnait « avec succès ». Il a déclaré qu’aucun changement n’était prévu à cet égard.

La chute de Shamarin, qui était responsable des communications militaires en Ukraine, a été saluée par les troupes russes qui ont imputé la terrible performance du général au travail à l’origine des milliers de morts sur le champ de bataille.

Cela ressemble également à des salutations posthumes de la part du fondateur du groupe Wagner, Eugène Prigojine, dont les exigences rageuses concernant l’éviction des hauts dirigeants militaires lors de sa courte mutinerie de l’année dernière semblent se concrétiser de plus en plus. Il a exaucé son souhait au début du mois de voir Sergueï Choïgou démis de ses fonctions de ministre de la Défense, et maintenant la purge des chefs militaires du Kremlin se rapproche de Valéry Gerasimov, chef d’état-major général.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les chaînes Telegram liées à Wagner ont repris cette semaine le commentaire de Prigojine, vieux d’un an, selon lequel « Choïgou et Gerasimov ont transformé cette guerre en divertissement et, à cause de leurs caprices, cinq fois plus d’hommes sont morts qu’ils n’auraient dû ».

Même avec l’arrestation de Shamarin, il est clair que de nombreux soldats gardent encore rancune.

« Même 15 ans de prison, ce n’est rien » comparé aux « plusieurs milliers de personnes qui sont littéralement mortes » à cause des mauvaises communications qu’il a fournies, a écrit une chaîne Telegram liée à Wagner.

Le Kremlin, quant à lui, s’est félicité de sa campagne anti-corruption, tout en insistant sur le fait qu’aucune purge généralisée n’est en cours, malgré la chute rapide des quatre hauts responsables.

« La lutte contre la corruption est un effort continu. Ce n’est pas une campagne. Cela fait partie intégrante des activités des forces de l’ordre», a déclaré jeudi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L’ancien vice-ministre de la Défense Timur Ivanov a été le plus grand nom arrêté le mois dernier, suivi du chef de la direction du personnel du ministère de la Défense, Yury Kuznetsov, et de l’ancien commandant de l’armée, le général de division Ivan Popov (que les enquêteurs ont depuis demandé à libérer en résidence surveillée). Tous font face à des accusations liées à la corruption.

Reste sans réponse la raison pour laquelle Moscou ne s’est lancé dans cette lutte anti-corruption que maintenant, longtemps après que des informations faisant état de pertes humiliantes sur le champ de bataille et de dysfonctionnements généralisés ont révélé la pourriture au centre de l’armée.

Il semble révélateur que le Kremlin fasse le ménage, car il dépend de plus en plus de la Chine pour maintenir la machine de guerre à flot. Lors de sa visite en Chine la semaine dernière, Poutine a semblé se moquer du président chinois Xi Jinping, obsédé par la corruption, révélant que sa famille apprenait le mandarin et se qualifiant, ainsi que son homologue chinois, de « proches comme des frères ». Bien entendu, tout cela s’est produit alors que le dirigeant russe a plus que jamais besoin d’un allié, idéalement doté d’argent. Ce qui expliquerait pourquoi Poutine était accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Russie, de son ministre des Finances et de son conseiller économique.