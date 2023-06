Poutine admet que la Russie manque de drones et d’autres armes dans la guerre contre l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a admis mardi que la Russie manquait de drones et d’autres équipements dans sa guerre contre l’Ukraine.

Poutine a fait ces remarques lors d’une réunion avec des correspondants de guerre. Le dirigeant despotique a déclaré aux médias d’État qu’il manquait des éléments dans « l’opération militaire spéciale » de la Russie.

« Il s’agit de munitions de haute précision, d’équipements de communication, d’avions, de drones, etc. », a déclaré Poutine. « Nous les avons, malheureusement, nous en manquons quantitativement. »

Poutine a déclaré que la production de ces armes avait plus que doublé au cours de l’année écoulée et « 10 fois pour les domaines les plus demandés ».

UNE FRAPPE AERIENNE RUSSE TUE 11 CIVILS DANS LA VILLE NATALE DU PRESIDENT UKRAINIEN ZELENSKYY

Malgré un rare aveu du dirigeant russe, Poutine a affirmé que les forces ukrainiennes avaient subi des pertes « catastrophiques » dans une nouvelle contre-offensive et a suggéré qu’il pourrait ordonner à ses troupes d’essayer de saisir plus de terres en Ukraine pour protéger le territoire russe frontalier.

Poutine a également déclaré qu’il n’envisageait pas une nouvelle mobilisation de troupes, comme de nombreux Russes l’ont craint, mais ne l’a pas exclu. Il a réitéré l’affirmation de la Russie selon laquelle l’Ukraine était responsable de l’explosion d’un barrage sur le Dniepr qui a provoqué de vastes inondations des deux côtés de la ligne de front la semaine dernière dans le sud du pays.

Les commentaires de Poutine lors d’une réunion publique avec des journalistes militaires et des blogueurs ont suivi les affirmations de Kiev selon lesquelles les troupes ukrainiennes avaient capturé une poignée de villages au début de la contre-offensive.

La réunion, qui a duré plus de deux heures, a eu lieu après que des frappes de missiles russes dans le centre de l’Ukraine ont tué au moins 11 personnes dans la nuit.

Poutine a affirmé que l’Ukraine avait perdu 160 chars et plus de 360 ​​autres véhicules blindés, tandis que la Russie avait perdu 54 chars depuis le début du nouvel assaut.

Un responsable américain familier avec les services de renseignement américains a déclaré à l’Associated Press que les commentaires de Poutine n’étaient « pas exacts » et a mis en garde contre le fait de mettre en doute les évaluations publiques de la Russie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.