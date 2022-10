Poutine admet que la Russie est confrontée à des “problèmes” dans la guerre en Ukraine et a dit à son équipe de prendre des décisions plus rapidement

Le président russe Poutine a admis mardi que son pays était confronté à des “problèmes” liés à la guerre en Ukraine.

Selon une traduction AFP du discours, Poutine a évoqué les “difficultés économiques” en Russie.

Poutine a également dit à son équipe d’accélérer le processus de prise de décision dans le conflit.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu mardi que son pays était confronté à des “problèmes” dans la guerre en Ukraine et a demandé à son équipe d’accélérer le processus de prise de décision dans le conflit.

Mais ses remarques – qui ont été faites en russe et télévisées – semblent avoir été traduites différemment par les organes de presse.

“Nous sommes maintenant confrontés à la nécessité de résoudre plus rapidement les problèmes liés au soutien de l’opération militaire spéciale et à la nécessité de contrer les restrictions économiques qui nous ont été imposées, qui sont vraiment sans précédent et sans aucune exagération”, a déclaré Poutine à une coordination nouvellement formée. Conseil, qui a été mis en place pour améliorer le soutien à l’invasion de l’Ukraine, selon une transcription officielle du Kremlin.

Les propos de Poutine ont été traduits différemment par le AFP et Reuters, qui ont tous deux des opérations en Russie. Alors que le Kremlin a écrit que Poutine avait utilisé l’expression “restrictions économiques”, l’AFP a rapporté que Poutine avait déclaré que la Russie était confrontée à des “difficultés économiques” en raison des sanctions liées à la guerre.

La différence dans les traductions est notable car si Poutine a effectivement utilisé les mots “restrictions économiques”, la formulation marque un écart par rapport à l’expression de Poutine. ligne habituelle de déclarations qui indiquent que la Russie résiste bien aux sanctions.

Les commentaires de Poutine, intervenus huit mois après l’invasion de l’Ukraine, ont été perçus comme une reconnaissance défis La Russie a été confrontée sur le terrain.

Ils sont également venus quelques jours après la banque centrale russe a publié plusieurs rapports en octobre qui reconnaissaient un environnement difficile pour l’économie du pays, même s’il avait semblé soutenu par prix fermes de l’énergie.

de Poutine mobilisation partielle des 300 000 réservistes militaires du pays en septembre ont créé de nouveaux défis pour les processus de production et le maintien de la production, selon un banque centrale russe rapport sorti la semaine dernière. L’exercice devrait également “affecter négativement la confiance des consommateurs et des entreprises”, a déclaré la banque centrale.

“La reprise de l’activité économique s’est arrêtée en septembre”, a écrit le département de recherche de la banque centrale. À la fin du mois, les conditions économiques s’étaient détériorées, a-t-il ajouté.

L’allocution de Poutine devant son conseil de coordination intervient deux jours après ministre russe de la défense a accusé l’Ukraine de se préparer à utiliser des “bombes sales” radioactives – suscitant des inquiétudes quant à une escalade de la guerre.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont rejeté l’allégation de la Russie concernant les “bombes sales” dans un déclaration commune, affirmant que les “allégations manifestement fausses” de la Russie étaient “un prétexte à l’escalade”.