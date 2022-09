Hong Kong

Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi la “position équilibrée” de la Chine sur la guerre en Ukraine, bien qu’il ait admis que Pékin avait “des questions et des inquiétudes” sur l’invasion, dans ce qui semblait être un aveu voilé de leurs points de vue divergents sur l’assaut militaire prolongé.

Poutine a fait ces commentaires lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping en personne pour la première fois depuis l’invasion lors d’un sommet régional en Ouzbékistan, quelques jours après que la Russie a subi une série de revers militaires majeurs en Ukraine. Les troupes russes battent en retraite en masse, ayant perdu plus de territoire en une semaine qu’elles n’en ont capturé en cinq mois.

La Chine a jusqu’à présent refusé de condamner catégoriquement l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine tout en intensifiant l’aide économique à son voisin, augmentant le commerce bilatéral à des niveaux records, une aubaine pour les entreprises russes au milieu des sanctions occidentales.

« Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois face à la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et préoccupations à cet égard », a déclaré Poutine dans un discours d’ouverture de la réunion. “Au cours de la réunion d’aujourd’hui, bien sûr, nous expliquerons en détail notre position sur cette question, bien que nous en ayons déjà parlé auparavant.”

Xi a déclaré que la Chine “travaillerait avec la Russie pour étendre un soutien mutuel fort sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de l’autre” et “jouerait un rôle de premier plan dans l’injection de stabilité et d’énergie positive dans un monde de changement et de désordre”, selon une lecture de la réunion fournie. par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Xi a également déclaré qu’il appréciait “l’adhésion de la Russie au principe d’une seule Chine et a souligné que Taiwan faisait partie de la Chine”.

Les deux dirigeants autoritaires sont devenus des partenaires proches ces dernières années, propulsés par un conflit croissant avec l’Occident et un lien personnel fort.

La Chine a offert un soutien tacite aux actions de la Russie en Ukraine, tandis que Moscou a soutenu Pékin et critiqué Washington à propos de la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taipei en août. Pékin a répondu à son voyage par des exercices militaires sans précédent autour de l’île démocratique autonome, qu’elle revendique comme son propre territoire.

La Maison Blanche a cherché à minimiser la rencontre entre Poutine et Xi jeudi, affirmant que Pékin n’avait pas encore violé les sanctions occidentales contre Moscou ni fourni d’aide matérielle directe à la Russie.

« Notre message à la Chine, je pense, a été cohérent : ce n’est pas le moment de faire comme si de rien n’était avec M. Poutine, compte tenu de ce qu’il a fait en Ukraine. Ce n’est pas le moment de s’isoler du reste de la communauté internationale, qui a largement condamné ce qu’il fait en Ukraine et non seulement l’a condamné, mais s’est mobilisée pour aider les Ukrainiens à se défendre et à défendre leur intégrité territoriale », a déclaré le coordinateur du Conseil national de sécurité. pour les communications stratégiques, John Kirby a déclaré à CNN.

Kirby a déclaré que Poutine était «très sous tension et stressé. En Ukraine, son armée ne va pas bien, et je pense qu’il incombe certainement au Kremlin de vouloir se rapprocher de Pékin en ce qui concerne ce qui s’y passe.

Lors de leur réunion de jeudi, Poutine a condamné les États-Unis pour ce qu’il a qualifié de “provocations” dans le détroit de Taiwan et a critiqué ce qu’il a qualifié de tentatives de “créer un monde unipolaire”. Ces tentatives, a-t-il dit, ont “récemment pris une forme laide et sont absolument inacceptables pour la plupart des États de la planète”.

Les deux hommes tiennent des pourparlers en marge d’un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupement régional axé sur la sécurité qui comprend également l’Inde, le Pakistan et quatre pays d’Asie centrale.

Dans une démonstration symbolique de force et d’unité, les marines russe et chinoise ont mené des patrouilles et des exercices conjoints dans l’océan Pacifique quelques heures à peine avant la réunion de leurs dirigeants, selon le ministère russe de la Défense.

Au début de la réunion jeudi, Poutine a souligné l’approfondissement des liens économiques entre la Chine et la Russie, notant que le commerce bilatéral a dépassé 140 milliards de dollars l’année dernière. “Je suis convaincu que d’ici la fin de l’année, nous atteindrons de nouveaux records et, dans un avenir proche, comme convenu, nous augmenterons notre chiffre d’affaires annuel à 200 milliards de dollars ou plus”, a-t-il déclaré.

Poutine a rencontré Xi pour la dernière fois lors d’une visite dans la capitale chinoise pour ses Jeux olympiques d’hiver en février de cette année. C’est lors de cette réunion que les deux dirigeants ont défini leur “partenariat illimité” et publié un document de 5 000 mots exprimant leur opposition commune à “un nouvel élargissement de l’OTAN”.

Pour Xi, entre-temps, la réunion de jeudi s’inscrit dans le cadre de son premier voyage hors des frontières chinoises en plus de deux ans, et quelques semaines seulement avant qu’il ne cherche à obtenir un troisième mandat révolutionnaire lors d’une grande réunion politique à Pékin – une décision qui cimenter son statut de dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies.

La Chine s’est de plus en plus tournée vers l’intérieur depuis le début de la pandémie et continue de maintenir une politique stricte de zéro-Covid qui limite les voyages à l’étranger.

Le voyage de Xi en Asie centrale est un retour sur la scène mondiale et lui offre l’occasion de montrer que malgré les tensions croissantes avec l’Occident, la Chine a toujours des amis et des partenaires et est prête à réaffirmer son influence mondiale.

Avant d’arriver au sommet, Xi s’est rendu au Kazakhstan, où il a dévoilé en 2013 son initiative phare “la Ceinture et la Route”, un projet d’infrastructure massif qui s’étend de l’Asie de l’Est à l’Europe.

Lors d’une réunion avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev mercredi, Xi a déclaré que la Chine souhaitait s’associer au Kazakhstan pour “rester les pionniers de la coopération “la Ceinture et la Route”.

Xi a également déclaré à Tokaïev que “la Chine soutiendra toujours le Kazakhstan dans le maintien de l’indépendance nationale, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale”, ont rapporté les médias d’État chinois.

Le dirigeant chinois s’est rendu en Ouzbékistan mercredi soir et a rencontré le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Il a également rencontré jeudi les présidents du Kirghizstan, du Tadjikistan et du Turkménistan.