Poutine admet les attaques contre les infrastructures ukrainiennes, demandant : “Qui a commencé ?”

Depuis début octobre, Moscou a tiré des barrages de missiles sur des sites énergétiques et d’infrastructures à travers l’Ukraine, entraînant des pannes d’électricité et privant des quartiers entiers d’eau, d’électricité et, dans certains cas, de chaleur alors que les températures hivernales glaciales descendent.

Des responsables ukrainiens et certains dirigeants occidentaux ont décrit les actions de Moscou comme des crimes de guerre potentiels en raison de leur impact sur les civils. Le Kremlin insiste sur le fait que les bombardements ont un but militaire, mais dans ses remarques de jeudi, Poutine les a présentés comme une vengeance du tac au tac.

“Pour passer cet hiver, nous devons nous entraider plus que jamais et prendre encore plus soin les uns des autres”, a écrit Zelensky sur Telegram jeudi. “Pour traverser l’hiver, nous devons être plus résilients et plus unis que jamais.”