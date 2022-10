Poutine accuse l’Ukraine de “terrorisme” dans l’explosion d’un pont en Crimée

Le président russe Vladimir Poutine a accusé dimanche l’Ukraine de commettre des actes terroristes après l’explosion samedi d’un camion au milieu du pont reliant la Crimée à la Russie, tuant trois personnes.

L’explosion a enflammé sept réservoirs de carburant d’un train circulant également sur le pont de Kertch. Deux des victimes, un homme et une femme, ont été tirées de l’eau en contrebas, a indiqué la Russie.

“Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un acte terroriste visant à détruire des infrastructures civiles d’une importance cruciale pour la Fédération de Russie”, a déclaré Poutine lors d’une rencontre avec le président de la commission d’enquête russe, Alexander Bastrykin. “Et les auteurs, les auteurs et ceux qui l’ont ordonné sont les services spéciaux de l’Ukraine.”

Bastrykin a déclaré que les services spéciaux ukrainiens et des citoyens de Russie et d’autres pays avaient pris part à l’attaque. Il a déclaré qu’une enquête pénale avait été ouverte pour un acte de terreur.

Le pont, que Poutine a personnellement ouvert en mai 2018 en conduisant un camion dessus comme symbole des revendications de Moscou sur la Crimée, revêt une valeur stratégique importante pour la Russie dans sa guerre défaillante en Ukraine.

Personne n’a revendiqué la responsabilité d’avoir endommagé le pont de 12 milles, le plus long d’Europe. Le trafic routier et ferroviaire sur le pont a été temporairement interrompu, endommageant une voie d’approvisionnement vitale pour les forces du Kremlin

A Kyiv, le conseiller présidentiel Mikhail Podolyak a qualifié les accusations terroristes de Poutine de “trop ​​cyniques même pour la Russie”.

“Poutine accuse l’Ukraine de terrorisme?” il a dit. “Cela ne fait même pas 24 heures que les avions russes ont tiré 12 roquettes sur un quartier résidentiel de Zaporizhzhia, tuant 13 personnes et en blessant plus de 50. Non, il n’y a qu’un seul terroriste d’Etat et le monde entier sait qui il est.”

La Russie a subi une série de revers près de huit mois après avoir envahi l’Ukraine lors d’une campagne que beaucoup pensaient être de courte durée. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont organisé une contre-offensive, reprenant des zones au sud et à l’est, tandis que la décision de Moscou d’appeler davantage de troupes a entraîné des manifestations et un exode de centaines de milliers de Russes.

La circulation sur le pont de Kertch a été temporairement suspendue après l’explosion de samedi, mais les automobiles et les trains se sont à nouveau croisés dimanche. La Russie a également redémarré un service de car-ferry.

La Crimée est un lieu de villégiature populaire pour les Russes et les personnes essayant de se rendre au pont et de revenir sur le continent russe ont rencontré dimanche des embouteillages de plusieurs heures.

Lawrence Richard de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.