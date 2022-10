Poutine accuse l’Ukraine d’avoir attaqué samedi le pont critique de Crimée.

KYIV, Ukraine – Le président Vladimir Poutine a accusé dimanche l’Ukraine d’avoir orchestré l’attaque contre un lien russe clé avec la Crimée occupée, injectant de nouveaux enjeux accrus dans un épisode calamiteux que les dirigeants ukrainiens ont présenté comme la preuve de leur capacité à l’emporter dans sa guerre avec la Russie. Les enquêteurs russes ont affirmé avoir rapidement identifié des suspects dans la boule de feu avant l’aube samedi qui a envoyé des travées en béton du pont de Crimée, un projet de 4 milliards de dollars symbolisant les ambitions de la Russie de contrôler l’Ukraine, s’effondrant dans les eaux du détroit de Kertch. Un jour après l’incident, que le plus haut organe chargé de l’application de la loi russe a qualifié d’attaque terroriste, Poutine a annoncé que les services spéciaux ukrainiens étaient responsables.

“Il ne fait aucun doute que l’attaque visait à détruire des infrastructures civiles critiques de la Fédération de Russie”, a déclaré Poutine dans une vidéo diffusée par le Kremlin. La longue portée de 12 milles, bien qu’utilisée par les civils, est également une route logistique militaire cruciale pour les forces armées russes, la seule route directe et voie ferrée reliant la Russie continentale à la Crimée.

L’incident a envoyé des ondes de choc dans la région, brisant les assurances du Kremlin quant à l’invincibilité du pont et aggravant les défis auxquels la Russie est confrontée pour retenir une contre-offensive ukrainienne qui a récupéré des zones occupées dans le sud et l’est du pays.

Alors que les responsables russes ont déclaré que le trafic routier et ferroviaire limité se poursuivrait, des dommages importants au pont ont posé un défi logistique immédiat pour l’offensive militaire de Moscou. Poutine a personnellement inauguré le pont en 2018, dans une étape destinée à renforcer l’emprise de la Russie sur la péninsule, qu’elle a illégalement annexée en 2014.

Alors que le gouvernement ukrainien n’a pas revendiqué publiquement la responsabilité de l’incident, les responsables de Kyiv ont cherché à utiliser l’explosion comme preuve de sa capacité à remporter une victoire sur le champ de bataille contre l’armée russe plus nombreuse et mieux armée, une perspective rejetée par de nombreux responsables occidentaux. il y a des mois.

Un responsable ukrainien a déclaré samedi au Washington Post que les services spéciaux ukrainiens étaient à l’origine de l’explosion, qui, selon les autorités russes, s’est produite lorsqu’un camion a explosé, enflammant des réservoirs de carburant sur un train qui passait.

Le pont des rêves de Poutine explose en flammes

S’exprimant dans la vidéo avec Poutine, Alexander Bastrykin, le chef de la commission d’enquête russe, a déclaré que le camion impliqué dans l’incident, qui, selon lui, impliquait également des ressortissants russes et d’autres ressortissants, est venu de Bulgarie via la Géorgie et en Russie avant d’être conduit vers la Crimée.

Les responsables ukrainiens ont rejeté les déclarations russes, condamnant plutôt la Russie pour les frappes de missiles nocturnes qui, selon les autorités, ont tué au moins 14 personnes et blessé au moins 70, dont 11 enfants, dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia. Après l’attaque, les responsables ont publié des photos d’un immeuble partiellement détruit, dont la partie centrale s’était effondrée en un tas de décombres.

« Poutine accuse l’Ukraine de terrorisme ? Cela semble trop cynique même pour la Russie », a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. a dit sur Twitter. “Il n’y a qu’un seul État terroriste ici et le monde entier sait de qui il s’agit.”

La Russie a frappé à plusieurs reprises des cibles civiles depuis son invasion du 24 février, notamment des hôpitaux, des écoles, des immeubles d’habitation et des gares.

À Zaporizhzhia, au moins huit personnes ont été retirées des décombres après l’attaque, a déclaré dimanche Oleksandr Starukh, gouverneur de l’oblast de Zaporizhzhia. Les efforts de sauvetage se poursuivaient.

La destruction a mis en évidence le potentiel de représailles russes pour l’incident du pont et la vulnérabilité persistante des villes ukrainiennes malgré les livraisons massives d’armes fournies par les États-Unis et les pays européens ces derniers mois.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que l’attaque de Zaporizhzhia fournissait une preuve supplémentaire que les partisans de l’Ukraine devraient accélérer cet approvisionnement. “Nous avons un besoin urgent de systèmes de défense aérienne et antimissile plus modernes pour sauver des vies innocentes”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Les responsables à Kyiv espèrent que l’incident du pont, quelle qu’en soit la cause, fournira un carburant supplémentaire à leur campagne pour attirer un soutien accru de l’Occident, y compris des missiles et des chars à plus longue portée, et à son tour convaincre les troupes russes et le public russe que la guerre est Une cause perdue.

Simon Schlegel, un expert ukrainien de l’International Crisis Group, a déclaré que les routes autoroutières traversant le territoire contrôlé par la Russie jusqu’à la ville stratégique de Kherson, que la Russie devrait défendre avec zèle, n’étaient pas un remplacement idéal pour le pont de Crimée car elles sont plus proches de l’Ukraine. postes militaires.

Andriy Zagorodnyuk, un ancien ministre ukrainien de la Défense qui est maintenant conseiller du gouvernement Zelensky, a déclaré que l’impact psychologique de l’incident du pont pourrait même être plus important que les défis logistiques qui en résultent pour la Russie.

“Cela détruit la confiance de l’armée russe, du gouvernement russe et même du peuple russe en général dans leur incapacité à gérer les risques et leur incapacité à se protéger”, a-t-il déclaré. “Et c’est extrêmement important.”

Michael Carpenter, ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a qualifié l’attaque de Zaporizhzhia de “barbare”. … Nous devrons continuer à aller plus loin », a-t-il déclaré sur Twitter. “Plus d’assistance militaire, plus d’aide, plus de sanctions.”

Les autorités russes ont cherché à télégraphier la normalité après l’explosion du pont, malgré ce qui semblait être de graves dommages à la structure.

Dans un message sur sa chaîne Telegram, Sergei Aksyonov, chef de la région de Crimée, montré une photo d’une section non perturbée du pont et a déclaré que les autorités s’efforçaient de régulariser le transport entre la Crimée et la région russe de Krasnodar. Il a déclaré que les services ferroviaires normaux avaient repris mais que seules les voitures passaient sur le pont pour l’instant, tandis que les bus et les poids lourds voyageaient en ferry.

Le ministère russe des Transports a rapporté dimanche que des trains de passagers et de marchandises traversaient régulièrement le pont dimanche matin. Il a déclaré que le service de train de banlieue reprendrait ce soir-là, selon Interfax.

Il n’était pas clair si des explosifs transportés par camion ou autre chose avaient causé l’incident.

Baza, un média russe qui rapporte fréquemment des informations divulguées, a déclaré sur sa chaîne Telegram que le chauffeur du camion qui, selon les autorités russes, a explosé sur le pont, avait été engagé pour livrer une cargaison à Simferopol, une ville de Crimée. Le chauffeur devait être payé 48 000 roubles, soit environ 770 dollars, a rapporté Baza.

Il a été engagé le 6 octobre et a chargé la cargaison dans la ville russe d’Armavir le 7 octobre, s’arrêtant pour dormir juste avant le pont et repartant tôt le lendemain matin, a-t-il ajouté.

“Il en a parlé à sa famille, après l’appel, il a éteint son téléphone”, a déclaré Baza. Une vidéo publiée par un journal d’État russe a montré l’explosion survenue à 6 h 03, alors que peu de véhicules circulaient sur le pont.

Les responsables de Saint-Pétersbourg ont nommé les deux autres personnes qui, selon les autorités, ont été tuées dans l’explosion comme étant Eduard Chuchakin et Zoya Sofronova, un couple marié qui travaillait comme historiens et documentaristes. Les autorités ont déclaré que leur voiture roulait à proximité du camion qui a explosé.

L’attaque peut également intensifier la pression interne à laquelle Poutine est confronté à cause des revers sur le champ de bataille. Le dirigeant russe doit tenir une réunion du Conseil de sécurité lundi, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Déjà, d’éminents Russes appellent à des représailles, notamment des législateurs et des personnalités des médias comme Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne publique RT. Après l’explosion, elle a demandé dans un tweet : “Et ?”

Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a appelé à une réponse énergique.

« La réponse de la Russie à ce crime ne peut être que la destruction directe des terroristes. Comme cela se fait généralement dans le monde », a-t-il déclaré dans une interview avec la journaliste Nadana Friedrichson, publiée sur sa chaîne Telegram. “C’est ce qu’attendent les citoyens russes.”

Isabelle Khurhudyan à Kryvyi Rih, Kostiantyn Khudov à Kyiv et John Hudson à Washington ont contribué à ce rapport.