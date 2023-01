Poutine accuse l’Occident d’utiliser l’Ukraine pour détruire la Russie alors qu’il lance de nouvelles attaques contre Kyiv

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Vladimir Poutine a accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine pour “détruire” son pays, tandis que Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou était de mèche avec le diable – alors que les forces russes ont déclenché une nouvelle vague de plus de 20 frappes de missiles sur Kyiv et un certain nombre d’autres cibles. .

Au moins une personne a été tuée dans la capitale ukrainienne alors que des explosions et des sirènes de raid aérien ont rempli le ciel de Kyiv tout au long de samedi lors de la deuxième série de frappes de missiles sur la capitale en trois jours. Au moins une douzaine de personnes ont été blessées dans les attentats, qualifiés de « terreur à la veille du Nouvel An » par le médiateur ukrainien des droits de l’homme, Dmytro Lubinets.

Les festivités du Nouvel An étaient rares pour de nombreuses personnes à travers le pays alors que la Russie continue de s’attaquer aux infrastructures vitales, provoquant des pannes de courant et d’autres pannes alors que le temps froid mord.

Un hôtel juste au sud du centre-ville de Kyiv a été touché et un immeuble résidentiel d’un autre quartier a été endommagé, selon l’administration municipale. Un journaliste japonais figurait parmi les blessés et a été transporté à l’hôpital, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

D’autres villes ukrainiennes ont également essuyé des tirs. Dans la région méridionale de Mykolaïv, le gouverneur local Vitaliy Kim a déclaré à la télévision que six personnes avaient été blessées. Dans la ville occidentale de Khmelnytskyi, deux personnes ont été blessées lors d’une attaque de drone, a déclaré l’assistant présidentiel ukrainien Kyrylo Timochenko. Il a également signalé une grève dans la ville industrielle de Zaporizhzhia, dans le sud du pays, qui, selon M. Timochenko, a endommagé des bâtiments résidentiels.

Le chef de l’armée, Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 12 missiles de croisière entrants, dont six autour de la région de Kyiv, cinq dans la région de Zhytomyrska et un dans la région de Khmelnytskyi.

Dans son message vidéo préenregistré, M. Poutine a cherché à rallier le peuple russe derrière l’invasion, répétant la rhétorique des “néo-nazis” ukrainiens et d’un Occident qui, selon lui, a l’intention de “détruire la Russie”.

De la fumée s’échappe d’une infrastructure électrique à la suite d’une attaque de drone russe dans la région de Kyiv (PA)

Dans le discours de neuf minutes, diffusé à la télévision nationale, M. Poutine a ciblé les opposants au conflit, une croisade personnelle qui définit désormais son mandat et les relations de la Russie avec le monde.

L’année écoulée, a-t-il dit, a “remis beaucoup de choses à leur place – séparant clairement le courage et l’héroïsme de la trahison et de la lâcheté”. Les soldats russes, a-t-il dit, se battaient pour « notre patrie, la vérité et la justice… afin que la sécurité de la Russie puisse être garantie ».

Dans un rejet des appels de Kyiv au départ des troupes russes en tant que précurseur des négociations de paix, M. Poutine a déclaré que la Russie « défendait notre peuple et notre territoire historique ».

S’exprimant dans son propre discours, M. Zelensky a noté que la Russie avait également lancé des attaques à Pâques et à Noël.

« Ils se disent chrétiens… mais ils sont pour le diable. Ils sont pour lui et avec lui », a-t-il déclaré.

S’adressant aux orateurs russes, M. Zelensky a déclaré que M. Poutine détruisait l’avenir de la Russie. “Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne au monde ne vous le pardonnera. L’Ukraine ne pardonnera pas », a-t-il déclaré, réitérant les appels aux alliés pour qu’ils fournissent davantage de systèmes antiaériens et antimissiles.

Un peu de diplomatie qui a fonctionné ces derniers mois a été les échanges de prisonniers et les deux pays ont déclaré avoir libéré plus de 200 soldats capturés,

Volodymyr Zelensky a déclaré aux Ukrainiens que les systèmes de défense du pays s’amélioreraient l’année prochaine (Bureau du président ukrainien)

Malgré les bombardements, certains Ukrainiens provocants sont rentrés chez eux dans la capitale pour voir leurs proches ramener ce qui s’annonce comme une autre année difficile et dangereuse pour le pays.

Des soldats, des familles et de jeunes couples séparés par les combats faisaient partie de ceux qui refusaient de se laisser intimider par l’assaut russe.

À la gare centrale de Kyiv samedi matin, Mykyta, toujours en uniforme, a serré un bouquet de roses roses en attendant sur le quai 9 que sa femme Valeriia arrive de Pologne.

Il ne l’avait pas vue depuis six mois. “C’était vraiment difficile, vous savez, d’attendre si longtemps”, a-t-il déclaré.

À proximité, un autre soldat, Vasyl Khomko, 42 ans, a joyeusement rencontré sa fille Yana et sa femme Galyna qui ont vécu en Slovaquie à cause de la guerre, mais sont retournées à Kyiv pour passer le réveillon ensemble.

Vasyl Khomko avec sa fille (PA)

Valeria a d’abord cherché refuge contre le conflit en Espagne, mais a ensuite déménagé en Pologne. Lorsqu’on lui a demandé quels étaient leurs plans pour le réveillon du Nouvel An, elle a simplement répondu: “Juste pour être ensemble.”

Le couple a refusé de partager son nom de famille pour des raisons de sécurité, car Mykyta se bat sur les lignes de front dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Sur le quai 8, un autre jeune couple réuni.

L’étudiante universitaire Arseniia Kolomiiets, 23 ans, vit en Italie. Malgré le désir ardent de voir son petit ami Daniel Liashchenko à Kyiv, elle avait peur des missiles russes et des attaques de drones.

“Il était comme, ‘Venez s’il vous plaît! S’il te plaît viens! S’il vous plaît, venez ! », se souvient-elle. “J’ai décidé que (avoir) peur est une partie, mais être avec des êtres chers pendant les vacances est le plus important.

“Alors, j’ai surmonté ma peur et me voici maintenant.”

Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport