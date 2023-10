[1/5] Le président russe Vladimir Poutine préside une réunion des membres de son Conseil de sécurité, du gouvernement et des chefs des forces de l’ordre, à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou, en Russie, le 30 octobre 2023. Spoutnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS Acquérir des droits de licence

30 octobre (Reuters) – Le président russe Vladimir Poutine a cherché lundi à imputer à l’Occident la responsabilité de la crise au Moyen-Orient, où Israël bombarde la bande de Gaza pour tenter d’éradiquer les militants du Hamas qui ont tué quelque 1 400 personnes, pour la plupart des civils, en Israël. 7 octobre.

Dans une déclaration télévisée lors d’une réunion des membres de son Conseil de sécurité, du gouvernement et des chefs des forces de l’ordre, Poutine a déclaré que les « élites dirigeantes des États-Unis » et leurs « satellites » étaient derrière le massacre des Palestiniens de Gaza et derrière les conflits. en Ukraine, en Afghanistan, en Irak et en Syrie.

“Ils ont besoin d’un chaos constant au Moyen-Orient. C’est pourquoi (les Etats-Unis) font de leur mieux pour discréditer les pays qui insistent sur un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, sur l’arrêt de l’effusion de sang et sont prêts à apporter une réelle contribution à la résolution de la crise. , et ne pas le parasiter.”

La Russie soutient un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une solution à deux États. Il a également provoqué la colère d’Israël en recevant une délégation du Hamas à Moscou.

Après avoir envoyé son armée en Ukraine en février 2022 avec l’argument selon lequel Moscou devait libérer ses compatriotes russophones de l’oppression présumée, Poutine présente depuis environ un an son « opération militaire spéciale » comme une lutte pour la survie de la Russie contre un régime dirigé par les États-Unis. L’Occident était déterminé à utiliser l’Ukraine pour écraser et démanteler la Russie.

Poutine a déclaré que la Russie combattait sur les champs de bataille d’Ukraine les forces obscures américaines qu’il imputait à la crise du Moyen-Orient.

“La Palestine ne peut être aidée qu’en combattant ceux qui sont à l’origine de cette tragédie. Nous sommes la Russie et nous les combattons dans le cadre de “l’opération militaire spéciale”. Tant pour nous-mêmes que pour ceux qui luttent pour une véritable liberté”, a-t-il déclaré. .

“La clé pour résoudre le conflit réside dans la création d’un Etat palestinien souverain et indépendant”, a déclaré Poutine, laissant entendre que tel n’était pas l’objectif déclaré de Washington.

Il a également imputé à l’Occident et à l’Ukraine, dont environ un cinquième des forces russes se sont emparées, les événements du Daghestan, où une foule a tenté dimanche soir de traquer les passagers qui venaient d’atterrir à l’aéroport de Makhachkala en provenance d’Israël.

“Les événements de Makhachkala d’hier soir ont été inspirés, notamment via les réseaux sociaux, notamment depuis le territoire ukrainien, par les agents des services de renseignement occidentaux”, a déclaré Poutine, sans citer aucune preuve.

Reportage de Reuters ; Écrit par Kevin Liffey; Montage par Andrew Osborn

