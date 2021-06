VLADIMIR Poutine a révélé qu’il y avait eu de nombreux désaccords lors de sa première rencontre avec Joe Biden – mais il a déclaré que la réunion était « constructive ».

Poutine s’exprimait après environ trois heures et demie de pourparlers entre lui, Biden et des responsables américains et russes.

Poutine s’exprimait lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec Biden Crédit : Reuters

Biden a d’abord tendu la main alors que lui et Poutine étaient laissés seuls Crédit : AP

Poutine et Biden se serrent la main Crédit : AP

Vladimir Poutine lance un sourire sinistre à la caméra alors qu’il serre la main de Biden Crédit : AP

Il a révélé que la question de l’Ukraine avait été discutée, mais n’a donné aucune autre information.

Le sommet avait initialement été prévu pour durer un marathon de cinq heures.

Tous deux avaient déclaré qu’ils espéraient des relations plus stables et prévisibles, même s’ils étaient en désaccord sur tout, du contrôle des armements au cyber-piratage en passant par l’ingérence électorale et l’Ukraine.

Les pourparlers ont éclaté à 17h05, heure locale, et les médias ont attendu des conférences de presse en duel entre Biden et Poutine.

Biden devrait s’adresser aux médias vers 18h30, heure du Royaume-Uni, soit 19h30, heure locale.

Il a été vu en train de quitter la Villa La Grange dans sa limousine présidentielle The Beast – et donnera une conférence de presse depuis un endroit séparé.

Biden a lancé un « pouce levé » aux journalistes alors qu’il quittait le manoir au bord du lac.

Biden est arrivé deuxième pour le début de la réunion vers midi, et la décision de donner une conférence de presse en deuxième lieu devrait à nouveau être soigneusement planifiée sur le plan optique – lui permettant d’avoir le dernier mot.

Les responsables américains ont choisi de ne pas laisser les deux présidents partager une scène comme Poutine et Trump l’ont fait en 2018.

On pense que cela a été un signal d’une nouvelle position plus ferme envers la Russie, mais certains des critiques de Biden ont déclaré que la décision de ne pas affronter Poutine le rendait « faible ».

Biden est assis les jambes croisées, tandis que Poutine adopte une position de force Crédit : Reuters

Poutine a déclaré qu’il espérait une « réunion productive » avec Biden Crédit : Reuters

Biden a déclaré à la presse qu’il souhaitait une relation « prévisible » avec Poutine Crédit : Getty

Poutine et Biden sont assis aux côtés de leurs hauts diplomates, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Crédit : AFP

Joe et Vlad partagent un rire alors que les discussions s’amorcent devant les photographes Crédit : AP

Poutine et Biden ont été présentés l’un à l’autre par le président suisse Guy Parmelin avant la réunion qui devait définir les relations volatiles entre la Russie et les États-Unis pour les années à venir.

Joe a d’abord tendu la main, qui a ensuite été saisie par Poutine – qui a semblé adresser un sourire sinistre aux photographes qui attendaient.

« Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d’avoir pris l’initiative de vous rencontrer aujourd’hui », a déclaré Poutine, ajoutant qu’il savait que Biden « avait fait un long voyage et beaucoup de travail ».

Biden a déclaré: « Il est toujours préférable de se rencontrer face à face. »

Assis les uns avec les autres à l’intérieur de la salle, Poutine a déclaré qu’il espérait une réunion « productive » – tandis que Biden a déclaré qu’il souhaitait des relations « prévisibles » avec Moscou.

Biden s’est assis les jambes croisées avant les pourparlers, tandis que Poutine s’est allongé sur sa chaise et a écarté les pieds dans une position de force.

Les deux hommes ont été rejoints par leurs hauts diplomates, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Des tensions ont plané sur la réunion alors que la presse se bousculait avec les gardes de sécurité russes alors qu’ils lançaient des questions aux deux dirigeants.

Ni Biden ni Poutine n’ont répondu en posant pour les photographes en attente.

Cela est venu après que les deux dirigeants aient déjà échangé des piques, le président américain qualifiant Poutine de « tueur » tandis que le dirigeant russe décrivait Biden comme essayant d’être « macho » et « hollywoodien ».

Biden a également décrit Poutine comme un « adversaire digne » alors qu’il s’engageait à l’affronter sur diverses questions alors que les relations touchaient le fond.

Et le sommet a représenté le premier défi diplomatique majeur pour Biden depuis son entrée en fonction en janvier et est la conclusion de sa première tournée à l’étranger à travers l’Europe.

L’ingérence électorale, les cyberattaques et les tensions militaires au sujet de l’Ukraine devraient tous être sur la table alors que Poutine et Biden s’affrontent et se disputent le statut.

La relation des deux hommes devrait être beaucoup plus glaciale que celle assez amicale de la supremo russe avec le prédécesseur de Biden, Trump.

«Vlad Force One» transportant Poutine atterrit à l’aéroport de Genève Crédit : Alamy

Poutine semblait tendu à son arrivée à Genève Crédit : AFP

Le cortège de Poutine s’est déplacé dans les rues de Genève Crédit : AFP

Air Force One a atterri hier alors que Joe Biden arrivait à Genève Crédit : AFP

Biden a rencontré le président suisse Guy Parmelin Crédit : EPA

Le cortège de Biden a balayé Genève avant le sommet Crédit : AFP

Biden est très sceptique à l’égard du dirigeant russe depuis plus de 20 ans – et a déjà critiqué l’ancien président américain George W. Bush pour avoir affirmé que Poutine était « digne de confiance ».

Un ancien responsable américain a déclaré à Politico avant la réunion de cette semaine qu’il n’y avait « rien que Poutine puisse faire pour [the president] Comme lui. »

« Biden voit Poutine comme quelqu’un de rationnel, de voyou – quelqu’un qui n’est limité par aucun sens de la moralité ou de préoccupation pour les droits de l’homme ou quoi que ce soit de cette nature…

Le couple s’est déjà rencontré, il y a dix ans, lorsque Biden était vice-président.

Biden affirme que lors de la réunion, il a dit à Poutine qu’il ne croyait pas qu’il avait une âme – une référence apparente à Bush disant qu’il avait vu « l’âme » du leader russe lors de leur première réunion en Slovénie.

« M. Premier ministre, je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme », a déclaré Biden à un journaliste de la réunion de mars 2011 à Moscou.

Biden a affirmé que Poutine avait souri et répondu « nous nous comprenons » – mais Poutine nie que cette conversation ait jamais eu lieu.

La réunion d’aujourd’hui est intervenue après que Biden a tenu plusieurs sommets avec certains des principaux alliés européens des États-Unis et s’est rendu au Royaume-Uni pour le G7.