Poutine accueille des dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour tenter de négocier la paix

Le président russe Vladimir Poutine a reçu lundi les dirigeants arménien et azerbaïdjanais pour tenter de négocier un règlement d’un conflit de longue date entre les deux ex-voisins soviétiques.

Les pourparlers de paix ont eu lieu alors que l’armée de Poutine lançait un nouveau barrage de missiles ciblant les infrastructures critiques de l’Ukraine dans le conflit qui est entré dans son neuvième mois.

Lors d’une première réunion avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à Sotchi, une station balnéaire de la mer Noire, Poutine a déclaré que les objectifs seraient d’assurer la paix et la stabilité et de débloquer les infrastructures de transport pour aider le développement économique et social de l’Arménie. Il a également tenu une réunion séparée avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avant le sommet à trois.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

“Nous voyons les approches de nos collègues sur ce qui se passe à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et autour du Karabakh”, a déclaré Poutine lundi. “Ce conflit dure depuis une décennie, nous devons donc encore y mettre fin.”

Les pourparlers de Poutine avec Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev concernent la mise en œuvre d’un accord de paix de 2020 négocié par la Russie. Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents que les forces arméniennes détenaient depuis des décennies. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans les combats. Moscou a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de casques bleus.

Pashinyan a déclaré lundi qu’il ferait pression pour que l’Azerbaïdjan retire ses troupes de la zone de maintien de la paix russe au Haut-Karabakh et demande la liberté pour les prisonniers de guerre arméniens. Une prolongation du mandat russe de maintien de la paix était également en discussion, ont rapporté les agences de presse russes.

Une nouvelle série d’hostilités a éclaté en septembre, lorsque plus de 200 soldats ont été tués des deux côtés. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont échangé le blâme pour avoir déclenché les combats.

La Russie est le principal allié et sponsor de l’Arménie. Dans un délicat exercice d’équilibriste, il maintient une base militaire en Arménie mais a également développé des liens chaleureux avec l’Azerbaïdjan.

Dans un reflet apparent des tensions avec les dirigeants arméniens, Poutine a noté jeudi dernier que le Kremlin avait conseillé au gouvernement de Pashinyan avant les hostilités de 2020 d’accepter un compromis dans lequel les forces arméniennes renonceraient aux terres azerbaïdjanaises en dehors du Haut-Karabakh qu’elles ont saisies au début des années 1990. . Poutine a déploré que “les dirigeants arméniens aient pris une voie différente”.

Au cours des combats de 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré non seulement ces territoires, mais aussi des morceaux importants du Haut-Karabakh proprement dit.