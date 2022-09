Poutine accorde la nationalité russe au dénonciateur Edward Snowden

WASHINGTON — Le président russe Vladimir Poutine a accordé lundi la citoyenneté à l’ancien sous-traitant du renseignement américain Edward Snowden, selon un décret traduit par NBC News.

Le nom de Snowden apparaît comme l’un des quelque 70 ressortissants étrangers approuvés par Poutine pour la citoyenneté russe.

L’ancien officier du renseignement de la NSA est devenu un dénonciateur du gouvernement américain, s’est enfui à Hong Kong et plus tard en Russie pour échapper aux poursuites fédérales après avoir divulgué des documents classifiés à des journalistes. Il a obtenu l’asile en Russie en 2013 et plus tard la résidence permanente. Snowden, 39 ans, est resté en Russie depuis.

Les reportages ultérieurs de plus de 7 000 documents classifiés ont révélé le fonctionnement interne d’une colossale opération de surveillance du gouvernement américain. Les responsables du renseignement ont dit précédemment que Snowden aurait pris 1,7 million de fichiers classifiés.

Des articles publiés dans The Guardian et The Washington Post ont révélé un vaste programme d’espionnage géré par le gouvernement qui surveillait les communications des criminels, des terroristes potentiels et des citoyens respectueux des lois. D’autres récits ont documenté comment Washington surveillait aussi secrètement certains des alliés les plus proches de l’Amérique, comme la chancelière allemande de l’époque, Angela Merkel.

Snowden a été accusé de vol de biens du gouvernement américain, de communication non autorisée d’informations sur la défense nationale et de communication délibérée de renseignements classifiés. Les chefs d’accusation sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.