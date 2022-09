Poutine accorde la citoyenneté à Edward Snowden, qui a révélé l’écoute clandestine des États-Unis

Snowed, qui se considère comme un dénonciateur, a fui les États-Unis pour éviter des poursuites et vit en Russie, qui lui a accordé l’asile en 2013.

Le président russe Vladimir Poutine a accordé lundi la nationalité russe à Edward Snowden, l’ancien consultant en sécurité qui a divulgué des informations sur les programmes de surveillance top secrets des États-Unis et qui est toujours recherché par Washington pour espionnage.

Snowden a obtenu la résidence permanente en 2020 et ses avocats ont déclaré à l’époque qu’il demandait à obtenir un passeport russe sans renoncer à sa citoyenneté américaine.

Les révélations de Snowden, publiées pour la première fois dans le Washington Post et le Guardian, étaient sans doute la plus grande faille de sécurité de l’histoire des États-Unis. Les informations qu’il a divulguées ont révélé une surveillance top secrète de la NSA dans le cadre d’un programme connu sous le nom de PRISM et l’extraction d’un large éventail d’informations numériques.