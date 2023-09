Poutine accepte l’invitation de Xi à se rendre en Chine en octobre

Photo d’Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty Im

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président chinois Xi Jinping posent pour une photo lors de leur rencontre à Pékin, le 4 février 2022.

Le Chinois Xi Jinping s’est rendu à Moscou en mars, où lui et Poutine ont présenté un front uni.

La Chine et la Russie ont réitéré à plusieurs reprises leur « partenariat sans limites, qui comprend une coopération diplomatique et financière ».

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu’il avait accepté l’invitation du président chinois Xi Jinping à se rendre en Chine en octobre.

La Chine et la Russie se décrivent mutuellement comme des alliés stratégiques, les deux pays vantant fréquemment leur partenariat « sans limites » et leur coopération économique et militaire.

Ils se sont encore rapprochés après le début de l’offensive russe en Ukraine en février de l’année dernière, que la Chine a refusé de critiquer.

« J’ai été heureux d’accepter l’invitation du président de la République populaire de Chine à visiter la Chine en octobre », a déclaré Poutine au ministre des Affaires étrangères de Pékin, Wang Yi, lors d’une allocution télévisée lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg.

En mars, le dirigeant chinois Xi Jinping a effectué une visite d’État à Moscou, où lui et Poutine ont cherché à présenter un front uni contre les pays occidentaux.

Le plus haut diplomate chinois effectuait une visite de quatre jours en Russie, la dernière d’une série de contacts de haut niveau entre Moscou et Pékin.

Le Kremlin a cherché à approfondir ses liens avec la Chine après le début de son offensive en Ukraine, qui a plongé Moscou dans un isolement croissant.

La Chine a cherché à se positionner comme une partie neutre dans le conflit ukrainien, tout en offrant à Moscou une bouée de sauvetage diplomatique et financière vitale.

Mardi, Wang a rencontré Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, et Nambaryn Enkhbayar, secrétaire général du Conseil national de sécurité de Mongolie, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

« La Chine est disposée à travailler avec la Russie et la Mongolie pour rechercher des moyens efficaces d’approfondir la coopération, de promouvoir la prospérité et la stabilité régionales et de partager les fruits du développement régional », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Lundi, Wang s’est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon un communiqué des médias d’État chinois, Wang a réitéré la prise de position de Pékin sur le conflit ukrainien, qui appelait à des pourparlers de paix, mais qui a été accueillie avec scepticisme par les États-Unis et l’OTAN lors de sa publication plus tôt cette année.

Aux côtés de la Chine, l’Afrique du Sud a également adopté une position neutre dans la guerre avec l’Ukraine, malgré de nombreuses critiques.