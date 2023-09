Poutine « accepte » l’invitation de Kim à se rendre en Corée du Nord, selon un rapport | Nouvelles du monde

Les questions militaires et technologiques au cœur de la visite

Deuxième jour de la visite de Kim en Russie, il est clair que le tapis rouge est bel et bien déroulé.

Il est en effet rare que la Russie ouvre la porte de ses sites militaires.

Mais non seulement le dirigeant nord-coréen a-t-il montré une base spatiale de premier plan, mais M. Poutine a déclaré qu’aujourd’hui il visiterait également une usine d’aviation et qu’il assisterait à un programme militaire et à une démonstration de la flotte pacifique russe dans la ville portuaire de Vladivostok.

On ne nous a pas dit si des accords avaient été conclus cette semaine et il est très peu probable que nous en sachions un jour les détails, mais le symbolisme et le message ont été clairs : les questions technologiques et militaires étaient absolument à l’ordre du jour.

L’Occident n’est pas le seul à observer la situation avec nervosité : des pays asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon seraient en première ligne de toute escalade lancée par une Corée du Nord forte et confiante.

Même la Chine, un allié, ne souhaite pas vraiment voir son partenaire, déjà peu fiable, doté de capacités nucléaires.

La Russie aurait elle aussi été méfiante, et M. Poutine a laissé entendre hier qu’il faudrait avoir des limites à la coopération militaire.

Mais cette visite a clairement montré que presque toutes les préoccupations seront désormais mises de côté au profit de son objectif principal : la victoire en Ukraine.