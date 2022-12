Poutine abandonne la conférence de presse annuelle après les revers de l’Ukraine

Le président Vladimir Poutine a abandonné sa conférence de presse marathon annuelle à la suite d’une série de revers sur le champ de bataille en Ukraine – une reconnaissance tacite que la guerre du dirigeant russe a mal tourné.

Poutine utilise généralement le rituel de fin d’année pour peaufiner son image, répondant à un large éventail de questions sur la politique intérieure et étrangère pour démontrer son emprise sur les détails et donner un semblant d’ouverture même si l’événement est étroitement organisé.

Mais cette année, avec ses troupes sur le pied arrière en Ukraine, il pourrait être impossible d’éviter des questions inconfortables sur les erreurs de l’armée russe, même lors d’un événement hautement chorégraphié. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé lundi que Poutine ne tiendrait pas la conférence de presse ce mois-ci sans expliquer pourquoi.

“Bien que les questions soient presque certainement examinées à l’avance, l’annulation est probablement due aux inquiétudes croissantes concernant la prévalence du sentiment anti-guerre en Russie”, a écrit le ministère britannique de la Défense dans un commentaire sur Twitter.

“Les responsables du Kremlin sont presque certainement extrêmement sensibles à la possibilité que tout événement auquel Poutine assiste puisse être détourné par une discussion non autorisée sur “l’opération militaire spéciale”, a-t-il déclaré, en utilisant le terme de Moscou pour la guerre.

Certaines de ses performances précédentes ont duré plus de 4 heures et demie, au cours desquelles il a parfois été confronté à des questions pointues, mais les a utilisées pour se moquer de l’Occident ou dénigrer ses adversaires nationaux.

Poutine a également annulé un autre rendez-vous annuel cette année, une émission télévisée dans laquelle il répond aux questions du public pour nourrir son image de père de la nation.

Et il n’a jusqu’à présent pas réussi à prononcer le discours télévisé annuel sur l’état de la nation devant le parlement, une obligation constitutionnelle. Aucune date n’a été fixée pour le discours de Poutine.

Le Kremlin a muselé toute critique de son invasion de l’Ukraine par le camp anti-guerre libéral, fermant les médias indépendants et criminalisant la diffusion de toute information qui diffère de l’opinion officielle, y compris en qualifiant la campagne de guerre. Mais il a fait face à des critiques de plus en plus virulentes de la part des extrémistes russes, qui ont dénoncé le président comme étant faible et indécis et ont appelé à intensifier les frappes contre l’Ukraine.

L’analyste politique Abbas Gallyamov a déclaré dans un commentaire vidéo que la décision de ne pas tenir la conférence de presse était probablement due au fait que Poutine “n’a rien à dire du point de vue de la stratégie”.

Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine le 24 février, affirmant que Moscou avait été forcée de “démilitariser” le pays face au refus de l’OTAN d’offrir à la Russie des garanties que l’Ukraine ne serait pas invitée à rejoindre l’alliance. L’Ukraine et une grande partie du monde ont dénoncé l’attaque russe contre son voisin comme un acte d’agression non provoqué.

Poutine et ses responsables espéraient mettre en déroute l’armée ukrainienne en quelques jours, mais une résistance ukrainienne féroce – renforcée par des armes occidentales – a rapidement fait dérailler ces plans. Après une tentative ratée de capturer rapidement la capitale ukrainienne, les troupes russes se sont retirées des zones autour de Kiev en mars.

En septembre, l’Ukraine a récupéré de vastes étendues de terres dans la région nord-est de Kharkiv, et le mois dernier, elle a repris le contrôle de la ville portuaire stratégique de Kherson.

Une mobilisation de 300 000 réservistes ordonnée par Poutine en septembre jusqu’à présent n’a pas réussi à renverser la situation du champ de bataille pour la Russie. L’ordre de mobilisation a incité des centaines de milliers de Russes à fuir à l’étranger pour éviter le recrutement, et ceux qui ont été appelés ont signalé des pénuries flagrantes d’équipements et de fournitures essentiels.

Dans une rare reconnaissance la semaine dernière que la campagne en Ukraine prend plus de temps qu’il ne l’avait prévu, Poutine a admis que la conclusion de la campagne pourrait être un “long processus”. Dans le même temps, il a continué à affirmer que tout se déroulait comme prévu et atteindrait ses objectifs.