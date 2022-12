“Poutine a surpassé Biden” lors de l’échange de Brittney Griner contre “Merchant of Death”, a déclaré un ancien assistant du Kremlin

Un ancien conseiller du président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que Moscou avait eu raison de l’échange de prisonniers qui a renvoyé la star de la WNBA Brittney Griner aux États-Unis pour le marchand d’armes condamné Viktor Bout.

“Poutine a dominé Biden”, a écrit Sergei Markov dans un long post sur sa chaîne Telegram.

Markov a qualifié Griner d'”excellente athlète” et de “fille simple”, mais ce Bout était plus important pour la Russie. Il a ajouté que les échanges de prisonniers entre la Russie et les États-Unis devraient favoriser Moscou.

LE GOP DÉCHIRE L’AFFAIRE DE BRITTNEY GRINER POUR L’ÉCHOUATION DE PAUL WHELAN EN RUSSIE : “LES CÉLÉBRITÉS SUR LES VÉTÉRANS ?”

“Mais le principe de l’échange avec les Occidentaux devrait être comme ça”, écrit-il. “Toujours en notre faveur.”

Griner, 32 ans, avait été détenu en Russie pendant près de 10 mois avant d’être libéré. Elle a été arrêtée à l’aéroport de Sheremetyevo à Moscou le 17 février après que les autorités russes ont déclaré qu’elle avait des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Le 4 août, Griner a été condamnée à une peine de neuf ans après avoir plaidé coupable, arguant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour sa douleur et qu’elle l’avait emballé par inadvertance. Sa peine a été confirmée en octobre et elle a ensuite été transférée dans une colonie pénitentiaire.

LA LIBÉRATION DE BRITTNEY GRINER DE RUSSIE LAISSE LA FEMME CHERELLE « SUBMERGÉE D’ÉMOTIONS »

Bout est connu comme le “marchand de la mort” en raison de sa notoriété pour avoir dirigé une flotte d’avions-cargos vieillissants de l’ère soviétique vers des points chauds en proie à des conflits en Afrique. Ses relations ont inspiré le film de Nicolas Cage “Lord of War”.

Il était détenu aux États-Unis depuis 2008 et a été condamné en 2011 pour complot en vue de vendre des armes destinées à tuer des Américains. Il purgeait une peine de prison fédérale de 25 ans à sa libération.

BIDEN NE MENTIONNE PAS LE MARCHAND D’ARMES RUSSE VIKTOR BOUT DANS LES REMARQUES SUR L’ÉCHANGE DE BRITTNEY GRINER

“Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches et elle aurait dû être là depuis le début”, a déclaré jeudi le président Biden. “C’est un jour sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Nous n’avons jamais cessé de faire pression pour sa libération.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’échange a suscité de nombreuses critiques car l’ancien Marine Paul Whelan est toujours détenu en Russie malgré le fait que le Département d’État affirme qu’il est détenu illégalement pour espionnage.

Avant d’être condamnée et incarcérée en Russie, Griner a demandé que l’hymne national soit protesté lors des matchs de la WNBA.

Ryan Gaydos de Fox News a contribué à ce rapport.