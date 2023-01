Poutine a secrètement gracié des condamnés recrutés par Wagner pour combattre en Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

RIGA, Lettonie – Le président russe Vladimir Poutine a secrètement gracié des dizaines de condamnés avant même qu’ils ne soient envoyés combattre dans la guerre en Ukraine, a déclaré un membre du Conseil russe des droits de l’homme – indiquant qu’il y avait des failles juridiques dans la stratégie de recrutement qui promettait aux criminels emprisonnés que leur les peines ne seraient annulées qu’après avoir accompli leur service militaire.

Les décrets de Poutine ont été publiés secrètement à la fois pour libérer légalement les prisonniers et pour éviter la divulgation publique de leurs noms, ce qui se produirait normalement lors de la délivrance d’une grâce présidentielle, a déclaré Eva Merkacheva, membre du Conseil des droits de l’homme, qui est un organe consultatif. mis en place par Poutine au début des années 2000 et récemment réorganisé pour expulser les voix critiques à l’égard du Kremlin.

“Tous ces décrets sont secrets, et nous ne pouvons pas les voir, mais cela explique pourquoi le Service pénitentiaire fédéral a calmement libéré des gens”, a déclaré Merkacheva aux informations de l’agence d’État RIA Novosti. “Le décret présidentiel sur la grâce des condamnés qui ont participé à l’opération spéciale constitue un secret d’État car il permet d’identifier ces personnes.”

Les condamnés ont apparemment été envoyés dans certains des points chauds les plus dangereux de la ligne de front, et beaucoup ont été tués. Environ deux douzaines d’entre eux, initialement recrutés par le groupe de mercenaires Wagner en contournant la loi russe, sont maintenant rentrés chez eux mais reviendront probablement au front dans quelques semaines, selon Russia Behind Bars, un groupe de défense des droits des prisonniers.

Les deux douzaines de condamnés qui ont survécu à six mois de combats intenses faisaient partie de la première vague de recrutement estimée à plusieurs centaines, un effort mené par Wagner et le financier du groupe, le chef d’entreprise de Saint-Pétersbourg Yevgeniy Prigozhin, depuis l’été dernier.

Citant des membres de la famille des condamnés, Merkacheva a déclaré que les pardons avaient été signés début juillet, à peu près au même moment où les premiers hommes qui avaient accepté des contrats de mercenaires étaient transportés en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer les grâces secrètes, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a refusé de donner une réponse directe, déclarant aux journalistes : “Vous savez qu’une grâce ne peut être accordée que par décret présidentiel… en stricte conformité avec la loi”.

Prigozhin, un ancien condamné lui-même, a personnellement visité plusieurs colonies pénitentiaires russes l’année dernière, offrant aux recrues des salaires lucratifs et des pardons pendants à condition qu’ils servent – et survivent – six mois dans le cadre des troupes de choc, des unités d’infanterie chargées de mener des offensives et subissent généralement de lourdes pertes. Les recrues étaient souvent envoyées au combat avec un équipement médiocre et peu ou pas d’entraînement.

Les prisonniers ont servi de renforts à la force russe initiale en Ukraine, qui a été épuisée par une série d’échecs au combat.

Les États-Unis estiment que Wagner dispose désormais de 50 000 soldats déployés en Ukraine, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés recrutés dans les prisons. Cette évaluation correspond aux données recueillies par Russia Behind Bars, qui suit l’implication des prisonniers dans la guerre.

Russia Behind Bars et d’autres groupes de défense des droits ont été alarmés par les implications morales et juridiques du fait que Moscou puise dans une réserve de travailleurs aussi peu orthodoxe. Dans de nombreux cas, cela signifiait remettre des armes de grande puissance à des prisonniers accusés de crimes violents qui avaient passé des années dans un système pénitentiaire russe brutal – créant un risque pour la sécurité et un plus grand danger d’atrocités sur le champ de bataille en Ukraine, ont déclaré les groupes de défense.

De plus, ont-ils dit, le déploiement de condamnés sans aucune base légale constitue une parodie du système judiciaire.

Comme le service mercenaire reste officiellement illégal en Russie, il n’était pas clair qu’il y avait des garanties que les combattants recevraient ce qui leur avait été promis.

La position vulnérable des anciens détenus a également apparemment permis à Wagner de se livrer à des exécutions extrajudiciaires de condamnés qui ont violé un ensemble de règles établies par Prigozhin, qui interdisait l’alcool et les drogues et imposait la peine capitale pour désertion.

Malgré leur liberté retrouvée, les prisonniers retourneront probablement en Ukraine après quelques semaines de repos.

“Ils ont tous reçu des” téléphones stupides “”, a déclaré Olga Romanova, directrice de Russia Behind Bars. “Après 45 jours, ça sonnera, et ils seront rappelés.” Romanova a ajouté: «Ils ont tous signé des contrats de renouvellement. Ceux qui n’ont pas signé ont péri en première ligne.

Romanova a déclaré que les combattants n’avaient d’autre choix que de signer et qu’on avait promis aux ex-détenus que Wagner ne les utiliserait plus comme troupes de choc, mais les affecterait plutôt à une unité spéciale non divulguée chargée de suivre les “groupes de sabotage et de reconnaissance” ukrainiens.

“Le décret peut être secret, il semble donc qu’ils soient secrètement graciés en masse avant d’être sortis de prison”, a déclaré Romanova, ajoutant que le secret de ces ordonnances pourrait compliquer le processus de grâce car les condamnés ne peuvent techniquement pas montrer le décret à la police. ou agents de correction.

“C’est un morceau de papier moche, car sans le décret présidentiel lui-même, cela ne peut pas fonctionner, et personne ne l’a vu”, a-t-elle déclaré. “Mais maintenant, bien sûr, tout est possible.”

La semaine dernière, RIA Novosti a publié une vidéo montrant Prigozhin félicitant deux douzaines de condamnés pour avoir terminé leurs contrats.

“Vous avez terminé votre contrat avec honneur et dignité”, peut-on l’entendre dire dans la vidéo. “Ne bois pas trop, ne prends pas de drogue, ne viole pas les femmes.”

Dans la vidéo, Prigozhin interroge ensuite les hommes sur leurs plans pour le futur proche. “Pour revenir et finir ce que nous avons commencé”, répond le groupe à l’unisson.

Dans une autre vidéo, publiée la semaine dernière par le site Web RIA Fan, affilié à Prigozhin, le chef mercenaire est vu en train de promettre des médailles et des grâces à un autre groupe de plusieurs dizaines de combattants wagnériens blessés en convalescence dans la station balnéaire d’Anapa, sur la mer Noire. Dans le clip, plusieurs combattants remercient Prigozhin d’avoir “changé leur vie” et disent qu’ils ont pour objectif de retourner dans la compagnie Wagner.

“Si vous êtes en vie et en bonne santé, tout est en ordre, les jambes et les bras sont en place : soit vous nous revenez, soit vous rentrez chez vous, mais ne faites pas de problèmes”, a déclaré Prigozhin. « La police doit vous traiter avec respect. Il y a un pardon, un papier, la gratitude du chef de la république et une médaille « du courage ». Il n’y a pas encore d’exceptions… ceux qui peuvent être considérés comme tels ne sont pas avec nous ici.

Le média en langue russe Agentstvo a identifié plusieurs des combattants dans la vidéo, dont la plupart ont purgé une peine pour meurtre, vol ou fraude. Parmi eux se trouvait Dmitry Karyagin, qui a tué sa grand-mère de 87 ans, un ancien combattant, et a volé l’argent qu’elle avait reçu de la vente de son appartement, a rapporté Agentsvo.

Wagner est devenu une force de combat clé en Ukraine. Il a été crédité de victoires stratégiques critiques au cours de l’été et ouvertement salué par les médias d’État russes, mettant fin au secret de polichinelle de l’existence même du groupe.

Plus récemment, les forces de Wagner ont prétendu s’être emparées d’un territoire près de la ville de Soledar dans la région orientale de Donetsk en Ukraine. Les commentateurs militaires russes et Prigozhin ont promu cet exploit en prévision du fait que les forces de Wagner pourraient bientôt capturer la ville voisine de Bakhmut.

Lundi, le colonel général Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a rendu visite aux troupes combattant pour défendre ces deux villes et a déclaré que les succès de Wagner étaient exagérés.

“L’ennemi a de nouveau tenté désespérément de prendre d’assaut la ville de Soledar dans différentes directions”, a déclaré Syrsky, ajoutant : “L’ennemi a subi des pertes importantes et s’est de nouveau retiré”.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré dans un rapport récent que Prigozhin “continuera d’utiliser à la fois le succès confirmé et fabriqué du groupe Wagner à Soledar et à Bakhmut pour promouvoir le groupe Wagner comme la seule force russe en Ukraine. capable de garantir des gains tangibles.