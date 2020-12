(Opinion Bloomberg) – Les méthodes du président russe Vladimir Poutine pour atténuer les dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19 ont concentré l’essentiel de la douleur qui en résulte dans les grandes villes, qui ont traditionnellement connu la plus forte activité de protestation. On pourrait penser que blesser les endroits les plus susceptibles de se plaindre serait une stratégie perdante. Pourtant, cette apparente erreur de calcul n’a pas sensiblement sapé l’emprise de Poutine sur son pays, car il a réussi à partager le blâme.

Le système que Poutine a construit en Russie est hautement centralisé – plus que dans d’autres pays structurés en fédérations. Les tendances des dépenses et des emprunts du gouvernement russe cette année illustrent le fonctionnement de la centralisation.

Un certain nombre de gouverneurs régionaux russes ont cherché à combler les déficits budgétaires induits par Covid par des emprunts effrénés. La ville de Saint-Pétersbourg a augmenté sa dette de 182% entre le 1er février et le 1er novembre; le territoire de Perm dans les montagnes de l’Oural a ajouté 86% à son fardeau de la dette; et la république appauvrie d’Ingouchie dans le Caucase a ajouté 64%. Mais étant donné que le rendement moyen d’une obligation régionale russe est d’environ 6,4%, selon les données suivies par Bloomberg, contre 4,9% pour les obligations souveraines, il s’agit d’une stratégie désespérée. Plus de la moitié des régions russes – 44 sur 85 – ont maintenu les niveaux d’endettement stables ou même les ont abaissés, en s’appuyant sur les dons de Moscou, qui ont augmenté de 58% d’une année sur l’autre au cours des huit premiers mois de 2020.

C’est pourquoi le gouvernement central a dû augmenter le fardeau de sa dette d’un pourcentage plus élevé que les régions. Selon les données publiées par le ministère russe des Finances, la dette de la Fédération de Russie a augmenté d’environ 20,6% entre le 1er février et le 1er novembre: il y a eu une baisse de 5% de la dette extérieure et une augmentation de 31% des emprunts intérieurs alors que le gouvernement s’efforce réduire les risques de change et de sanction. Mais l’encours de la dette des gouvernements régionaux russes n’a augmenté que de 9,4% au cours de la même période. À titre de comparaison, au cours des six premiers mois de 2020, la dette fédérale de l’Allemagne a augmenté de 9,3%, tandis que les États allemands ont fini par devoir 8% de plus qu’à la fin de 2019.

Les mesures prises par le gouvernement central pour soutenir les ménages russes – augmentation des paiements du gouvernement aux familles avec enfants, augmentation des retraites, réductions d’impôts pour les petites entreprises et augmentation des allocations de chômage – ont eu des effets inégaux dans différentes zones géographiques et différents groupes sociaux. Selon un rapport d’octobre de Mikhail Matytsin et Samuel Freije-Rodriguez de la Banque mondiale et Daria Popova de l’Université d’Essex, les politiques ont profité de manière disproportionnée aux personnes des régions les plus pauvres avec les taux de natalité les plus élevés, ainsi qu’aux habitants des zones rurales. et les petites villes.

Les Russes des zones rurales et des petites villes sont en fait mieux lotis qu’ils ne l’étaient avant Covid, selon le rapport Matytsin, tandis que les habitants des grandes villes sont plus mal lotis. Cette conclusion surprenante rejoint les données de sondages du Levada Center, un organisme indépendant de sondage et de recherche. En novembre, 15% des résidents ruraux – le pourcentage le plus élevé de toutes les catégories – ont déclaré que leur famille était mieux lotie cette année qu’en 2019. Les résidents des petites villes avaient le deuxième pourcentage le plus élevé d’optimistes. (La plupart des Russes, peu importe où ils vivent, disent traditionnellement que leur situation s’est aggravée ou n’a pas changé.)

Les grandes villes de Russie, en particulier Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi les centres industriels de la Volga, de l’Oural et de la Sibérie, ont été les plus difficiles pour le régime de Poutine à contrôler. Dans la mesure où les Russes ont protesté ou voté contre Poutine pendant ses 20 ans au pouvoir, cela s’est toujours produit dans les villes. Donc, d’une certaine manière, Poutine n’a aucune raison de les récompenser – mais saper l’avantage économique relatif dont bénéficient les habitants de la ville pourrait également être considéré comme un jeu avec le feu. Il semble cependant que les risques soient faibles. Selon VTsIOM, le sondeur d’État, les Russes sont moins enclins à protester que l’année dernière, et les sociologues de Levada ont également rejeté la propension du pays à exploser de colère.

Le Kremlin et le gouvernement du Premier ministre Mikhail Mishustin ont joué un jeu cynique, rejetant la responsabilité politique de la gestion de la crise de Covid sur les gouverneurs régionaux, tout en s’accrochant étroitement aux rênes financières. Ce sont les gouverneurs qui ont imposé diverses restrictions et ont dû s’assurer que les lits d’hôpitaux étaient disponibles après que les réformes des soins de santé dirigées par Moscou ont fait baisser le nombre de lits d’environ 15% entre 2015 et 2018. Pendant ce temps, ce sont Poutine et Mishustin qui ont distribué argent aux familles et aux retraités. Cela semble avoir fonctionné; Le taux d’approbation de Poutine n’a baissé qu’un peu, le premier ministre a grimpé en flèche et les gouverneurs ont pris un coup.

La vue d’ensemble, bien sûr, est toujours trompeuse lorsqu’il s’agit d’un pays aussi diversifié que la Russie – et les sondages sont particulièrement difficiles à prendre au sérieux étant donné les inclinations de plus en plus répressives du régime. Il est tout aussi facile d’utiliser un mélange de preuves macroéconomiques et anecdotiques pour brosser le tableau d’un régime qui craque aux coutures. Une baisse de 4,3% du revenu réel disponible entre janvier et septembre, la première augmentation de la consommation de pain en cinq ans alors que les familles sont à court d’argent pour une alimentation plus saine, le récent suicide d’un agent de sécurité d’élite du Kremlin qui se sentait apparemment surchargé de travail et sous-payé – tout cela est le signe d’un pays en grande difficulté économique.

Il faut se rappeler, cependant, que c’est l’état coutumier de la Russie depuis des décennies, à l’exclusion de quelques années grasses où un marché pétrolier affamé a fait pleuvoir de l’argent sur le pays. Boucher les trous est le mode de fonctionnement habituel pour tout le monde, de Poutine aux gouverneurs en passant par le nombre croissant de chômeurs russes. Ainsi, malgré tous ses échecs et ses inefficacités, le régime est aussi résistant que le Russe moyen – ou, peut-être, comme un virus contre lequel il n’existe pas de vaccin connu.

