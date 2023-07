Poutine a rencontré le chef de Wagner Prigozhin quelques jours après la mutinerie déjouée, selon le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin, chef de la tentative de mutinerie contre le Kremlin le mois dernier, quelques jours seulement après l’échec de la marche sur Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la réunion avait duré environ trois heures le 29 juin, cinq jours seulement après la tentative de mutinerie.

Peskov a publié peu de détails sur la réunion qui a duré des heures, mais a déclaré que Poutine avait fourni une « évaluation » des actions de Wagner sur le champ de bataille ainsi que « les événements du 24 juin ».

« Les commandants eux-mêmes ont présenté leur version de ce qui s’est passé. Ils ont souligné qu’ils étaient de fervents partisans et soldats du chef de l’Etat et du commandant en chef, et ont également déclaré qu’ils étaient prêts à continuer à se battre pour leur patrie », a déclaré le a déclaré le porte-parole.

Poutine avait passé les jours suivant la mutinerie à discréditer Prigojine et à affirmer que le peuple russe ne soutenait pas sa prise de contrôle mutineuse de Rostov-sur-le-Don et sa marche ultérieure vers Moscou.

Bien que les affirmations de Poutine contrastent avec les images apparemment joviales qui ont fait surface après la prise de contrôle sans effusion de sang de Wagner de la ville du sud, qui sert également de quartier général du commandement du district militaire du sud de la Russie dont la 58e armée interarmes combat dans le sud de l’Ukraine.

Environ 35 personnes ont assisté à la réunion Prigozhin-Poutine à la fin du mois dernier, y compris les hauts commandants du groupe de mercenaires Wagner, bien qu’il ne soit pas clair si des hauts responsables du ministère de la Défense étaient présents.

Prigozhin a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne se rebellait pas contre Poutine mais contre ses principaux commandants militaires, dont le ministre de la Défense Sergey Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, qui, selon lui, a maltraité les forces de Wagner en Ukraine.

La mutinerie, que Prigozhin a qualifiée de « marche pour la justice », aurait été terminée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui a négocié un accord entre le chef mercenaire et Poutine, bien que les détails de cet accord restent inconnus.

On croyait à l’origine que Prigozhin avait accepté de mettre fin à sa mutinerie alors même que ses hommes s’approchaient rapidement de Moscou et faisaient marche arrière à seulement 125 milles de la capitale après que lui et ses hommes aient obtenu refuge en Biélorussie en échange de leur exil de Russie.

Cependant, cet accord semble ne pas avoir été le cas ou n’a pas encore été concrétisé, car des sources ont déclaré à Fox News Digital que Prigozhin avait été repéré dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg au début du mois – des informations reprises par Loukachenko jeudi.

