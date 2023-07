Poutine a rencontré le chef de Wagner Prigozhin après l’échec de la mutinerie, selon le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le patron des mercenaires du groupe Wagner Yevgeniy Prigozhin et 35 de ses commandants le 29 juin à Moscou, cinq jours après la brève mutinerie de Wagner visant à évincer les hauts responsables militaires du pays, qui ont été critiqués par Prigozhin pour avoir bâclé l’invasion de l’Ukraine.

« Le président a écouté les explications des commandants et leur a proposé des options pour d’autres options d’emploi et d’application au combat », a déclaré Peskov, sans donner plus de détails.