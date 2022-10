Poutine a proposé de rediriger les approvisionnements en gaz de Nord Stream vers l’Europe via la Turquie

Poutine a déclaré que la Russie pourrait envoyer du gaz naturel en Europe via la Turquie, ce qui en ferait une « plaque tournante du gaz », selon Reuters.

En effet, les principaux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Europe sont endommagés.

Le ministre turc de l’énergie a déclaré que c’était la première fois qu’il entendait parler de cette idée.

Mercredi, le Russe Vladimir Poutine a proposé de rediriger les approvisionnements en gaz naturel vers l’Europe via la Turquie, faisant ainsi de la Turquie “le plus grand hub gazier d’Europe”.

“Nous pourrions déplacer les volumes perdus des Nord Streams le long du fond de la mer Baltique vers la région de la mer Noire et ainsi créer les principales voies d’approvisionnement de notre carburant, notre gaz naturel vers l’Europe via la Turquie, créant ainsi le plus grand hub gazier pour L’Europe en Turquie”, a déclaré Poutine lors d’une conférence sur l’énergie à Moscou, selon Reuters. “C’est, bien sûr, si nos partenaires sont intéressés par cela. Et la faisabilité économique.”

Alexei Miller, PDG du géant public russe Gazprom, a fait écho au point de discussion de Poutine, affirmant qu’il n’y avait “aucun doute que nous pouvons examiner la question d’une plate-forme commerciale à la frontière de l’Union européenne et de la Turquie”, selon Reuters.

La Turquie, quant à elle, semble avoir été prise au dépourvu par la proposition.

“C’est la première fois que nous entendons cela. Il est donc tôt pour faire une évaluation”, a déclaré le ministre turc de l’Énergie, Fatih Donmez, lors de l’événement, selon Reuters. “Ce sont des choses dont il faut discuter.”

La déclaration de Poutine intervient deux semaines après les premières fuites signalé sur les principaux gazoducs Nord Stream qui transportent le gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne. Les deux pipelines ont été endommagéle Danemark et la Suède informant l’ONU que les fuites ont été causées par des centaines de livres de TNT.

La NOUS et Allemagne font partie des pays qui pensent que le sabotage est impliqué, certains hauts législateurs allemands ouvertement montrer du doigt le doigt sur la Russie. Poutine, pour sa part, a qualifié l’incident “un acte de terrorisme international.”

Poutine a également proposé d’envoyer du gaz naturel en Allemagne via une section du gazoduc Nord Stream 2 qui n’est pas endommagée – si l’UE le souhaite. “Nous sommes prêts à fournir des volumes supplémentaires pendant la période automne-hiver”, a déclaré Poutine, selon Reuters.

Le Nord Stream 2 n’a jamais commencé ses opérations commerciales car Allemagne a mis le projet de côté quelques jours avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine le 24 février. pipeline, qui coule sous la mer Baltique de la Russie à l’Allemagne, a été achevée en Septembre 2021.

Mercredi, le gouvernement allemand a catégoriquement rejeté la proposition d’utiliser Nord Stream 2.

“Bien essayé”, a déclaré Christiane Hoffmann, porte-parole du gouvernement allemand, aux journalistes à Berlin, selon le Presse associée. “Indépendamment de l’éventuel sabotage des deux gazoducs, nous avons vu que la Russie n’est plus un fournisseur d’énergie fiable, et que même avant l’endommagement de Nord Stream 1, il n’y avait plus de gaz qui coulait.”

Ce n’est pas la première fois que Poutine suggère l’utilisation du Nord Stream 2. Le mois dernier, il a déclaré que l’UE pouvait simplement activer le nouveau gazoduc Nord Stream 2 si elle voulait plus de gaz naturel de la Russie.