Poutine a probablement la maladie de Parkinson – ses jours sont comptés et il connaîtra une fin soudaine et violente, prévient l’ancien chef du MI6

MALADE Les “jours de Vladimir Poutine sont comptés” alors que le tyran risque d’être transporté à l’hôpital dans une “fin soudaine” de son règne, a prévenu l’ancien chef du MI6.

Des rumeurs circulent depuis des mois sur la santé défaillante du dirigeant russe de 70 ans, alimentée par son visage gonflé et ses jambes tremblantes.

1 Des rumeurs circulent depuis des mois sur la mauvaise santé de Poutine Crédit : Reuters

Sir Richard Dearlove, l’ancien chef du MI6, a déclaré à The Sun Online qu’il y avait clairement “quelque chose qui n’allait pas chez lui” – et l’explication la plus probable est un diagnostic de la maladie de Parkinson.

Cela survient après que des documents d’espionnage explosifs divulgués à The Sun Online semblent confirmer qu’il est atteint d’un cancer du pancréas et de la maladie de Parkinson à un stade précoce.

L’Ukraine avait précédemment suggéré que la Russie utilisait des doublures corporelles pour remplacer Poutine – et plus tôt ce mois-ci, le chef des espions du pays a affirmé qu’il « mourra très bientôt d’un cancer ».

Le tyran a également été photographié avec des traces présumées de traitement intraveineux sur le dos de sa main – au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffre d’un cancer et de douleurs invalidantes.

Sir Richard a averti que les “conditions préalables à sa disparition ou à son effondrement” ont maintenant été établies alors que la guerre chaotique du tyran en Ukraine gronde.

L’ancien chef des espions a également suggéré que l’isolement accru de Poutine pourrait être lié à sa maladie.

“Mon avis est qu’il y a encore quelque chose qui ne va pas avec lui, médicalement”, a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas clinicien, mais je sais qu’un certain nombre de personnes l’ont observé de près et pensent que l’explication la plus probable est la maladie de Parkinson.

« Il n’y a aucune preuve – mais il montre pas mal de symptômes. S’il a la maladie de Parkinson, cela peut certainement altérer votre jugement.

“Les deux diagnostics médicaux préférés en l’observant sont soit la maladie de Parkinson, soit le cancer du sang, ou peut-être les deux.

“Mais les Russes chercheront désespérément à s’assurer que la santé de Poutine est un secret d’État.”

Alors que la santé du dirigeant russe se détériorerait, Sir Richard a déclaré que Poutine pourrait être « mélangé » dans un sanatorium – et ne jamais réapparaître.

“Il est tout à fait possible qu’ils l’emmènent simplement dans un sanatorium et disent qu’il ne va pas bien, puis qu’il ne réapparaisse pas”, a-t-il déclaré.

« S’adressant à quelqu’un d’Europe centrale que je considère comme assez bien informé, il a dit que vous avez maintenant les conditions préalables pour qu’il y ait une fin assez soudaine de l’administration de Poutine, ou de Poutine lui-même.

« Il est impossible de dire quand cela va arriver. Il est définitivement dans une situation très difficile – cela ne fait aucun doute.

“Je pense que vous avez des conditions préalables à sa disparition ou à son effondrement – ​​qui pourrait être violent.”

Sir Richard a dit qu’il n’y avait « aucun moyen » que Poutine se retire.

“Soit il est gentiment mis de côté et quelqu’un de proche prend le relais, soit il y a un bouleversement politique majeur et il y a un véritable effondrement”, a-t-il déclaré.

« Je pense que ces deux choses sont possibles. Les choses sont dans un assez mauvais état, et il va probablement perdre cette guerre, ou en sortir dans une position où il semble qu’il soit perdu.

“Il a tellement tort qu’il doit y avoir une énorme opposition au sein du Kremlin. Si ça continue à mal tourner, je pense que les jours de Poutine sont comptés.

« D’autant plus s’il a un problème médical. Comment cela se produira et quand cela se produira est entièrement une conjecture.

“Mais les gens bien informés pensent qu’il est dans une situation assez fragile.”

L’ancien chef des espions a déclaré que le dictateur russe s’était “de plus en plus enfoncé dans ce qui ressemble à une guerre impossible à gagner”.

On dit que Poutine prépare une “escalade dangereuse” dans la guerre alors que l’Occident a été averti des capacités de l’armée de l’air russe.

Mais Sir Richard a averti que « les jours du tyran sont comptés à cause de la guerre désastreuse ».

Il a déclaré que les options de Poutine étaient limitées – et qu’une nouvelle mobilisation serait extrêmement impopulaire en Russie.

“L’armée russe a très mal performé”, a-t-il déclaré.

“Ils s’attendaient à marcher à Kyiv, à renverser le régime et à mettre en place un régime fantoche… nous savons que cela ne s’est pas produit et il s’est enfoncé de plus en plus profondément dans ce qui ressemble à une guerre impossible à gagner.

Il a suggéré qu’il pourrait y avoir un coup d’État à l’intérieur du Kremlin pour évincer Poutine – mais les mécanismes de changement politique en Russie sont «fragiles».

“Je pense que nous nous dirigeons vers une autre phase où vous allez avoir un bouleversement politique à la suite d’une guerre qui a mal tourné”, a-t-il déclaré.

« Il pourrait y avoir un coup d’État à l’intérieur du Kremlin.

“Je ne pense pas qu’il y aura un soulèvement populaire en Russie, mais en raison de la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, il doit y avoir des tensions massives au sein de la direction actuelle.”

Bien que le front russe se stabilise pour l’instant en Ukraine, Sir Richard a déclaré que la guerre était toujours un “désastre”.

“De plus en plus de Russes intelligents doivent se rendre compte qu’il est dans une position difficile – en particulier maintenant que l’Occident se prépare à fournir des chars”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a que deux fins possibles – l’une est la victoire et l’autre est le compromis. Poutine est dans une situation désespérée – mais que va-t-il faire pour gagner ? Ça s’annonce assez grave pour lui.

« Les circonstances dicteront la fin du régime de Poutine. Les conditions préalables à sa fin sont déjà clairement là. Je pense qu’il est déjà dans une position catastrophique.

Sir Richard a également déclaré que le danger de débordement de la guerre existe toujours – mais a insisté sur le fait que c’était « peu probable ».

“L’OTAN fera tout pour éviter le risque d’un conflit direct”, a-t-il déclaré.

“D’un autre côté, la dernière chose dont les Russes ont besoin est également un conflit direct avec l’OTAN.

« Je pense que les deux parties feront très attention à maintenir la guerre dans les limites dans lesquelles elle est actuellement contenue – à moins que Poutine ne perde complètement ses billes et n’utilise une arme nucléaire tactique.

«Je pense que les chances que cela se produise sont très peu probables. Ce serait un acte de désespoir réel.