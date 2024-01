Poutine « a précipité pratiquement tout ce qu’il cherchait à empêcher » : Blinken

“Vous avez maintenant une Russie qui est globalement plus faible militairement, plus faible économiquement, plus faible diplomatiquement. L’Europe a rompu sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Les Ukrainiens sont plus unis qu’ils ne l’ont jamais été. L’alliance de l’OTAN est plus forte, plus large et encore plus grand dans les semaines à venir. »

La Russie a déclaré à plusieurs reprises que les aspirations de l’Ukraine à l’OTAN – que le pays défend toujours, tout comme son adhésion à l’UE – violaient ses intérêts de sécurité nationale, citant cela comme l’une des raisons de sa campagne militaire. L’OTAN a précédemment déclaré que Kiev ne pouvait pas rejoindre le groupe militaire tant qu’elle était en guerre active, car cela risquerait d’entraîner immédiatement les membres de l’alliance dans un conflit mondial plus large.

La guerre a profité à l’expansion de l’OTAN. Témoins de la colère de Moscou en Ukraine, la Finlande et la Suède ont abandonné leur neutralité de longue date et ont demandé à rejoindre le groupe militaire en mai 2022. La Finlande a été accueillie dans le giron en avril 2023, tandis que la candidature de Stockholm attend la ratification des récalcitrants, la Hongrie et la Turquie.