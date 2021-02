Poutine a peut-être déclenché une tentative de coup d’État en Arménie après que le Premier ministre ait insulté ses missiles

Ozan Kose / Getty

MOSCOU – Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé que l’armée avait tenté un coup d’État jeudi, le dernier développement dans un pays qui se remettait toujours de la guerre perdue de l’an dernier avec l’Azerbaïdjan.

À présent, les politiciens et les analystes politiques parlent de la main de la Russie dans la tentative de coup d’État, soulignant les relations tendues du président Vladimir Poutine avec Pashinyan. Mardi, Pushinyan avait insulté Moscou en se plaignant des missiles russes, une critique indirecte de la stratégie du Kremlin d’attendre d’intervenir jusqu’à ce que l’Arménie soit affaiblie dans le conflit, malgré son statut officiel d’allié militaire.

« Ils n’ont pas explosé, ou peut-être 10 pour cent d’entre eux ont explosé », a déclaré mardi Pashinyan à propos des missiles. Les généraux militaires – déjà en colère contre le licenciement par Pashinyan des généraux militaires dans un effort de modernisation de la force – se sont opposés, déclenchant le conflit.

Selon l’analyste politique Artur Paronyan, le chef d’état-major russe Valery Gerasimov avait appelé son homologue arménien, le général Onik Gasparyan, plus tôt dans la journée. « Moscou a clairement indiqué au général Gasparyan de se débarrasser de notre Premier ministre », a déclaré Paronyan au Daily Beast.

Dirigés par le général Gasparyan, des dizaines de généraux ont signé une déclaration appelant à la destitution de Pashinyan pour sa prétendue incapacité «à prendre des décisions adéquates dans cette crise». Il s’agissait de la première intervention directe de l’armée dans la politique intérieure de l’Arménie depuis 2008, lorsque 10 manifestants ont été tués après que l’armée a réprimé une manifestation sur la place de la liberté à Erevan.

L’Arménie a guéri de cette tragédie et a depuis changé de cap. Au cours de la dernière décennie, le pays a développé une société civile dynamique, confrontée à certains de ses problèmes sociaux les plus aigus. Mais la menace d’une guerre avec l’Azerbaïdjan au sujet de l’enclave du Haut-Karabakh est en suspens depuis des décennies. Des générations se sont préparées pour la prochaine guerre et en septembre, les combats ont commencé. Cela a duré six semaines et l’Arménie a été bouleversée.

Après la guerre, des milliers de manifestants amers ont envahi le centre d’Erevan, accusant le gouvernement de la défaite et exigeant la démission de Pashinyan. Un cessez-le-feu négocié par la Russie a sauvé l’Arménie de la défaite au Haut-Karabakh, mais il a également laissé l’Arménie désespérément dépendante de la Russie pour sa sécurité.

L’opposition a appelé à l’éviction de Pashinyan et a été rejointe par l’armée mercredi. De nombreux hommes parmi les foules de manifestants portaient des uniformes militaires et ont déclaré qu’ils ne quitteraient pas la place de la Liberté avant le départ de Pashinyan. Jeudi, le général Gasparyan a publié sa déclaration appelant officiellement à la démission du Premier ministre et le critiquant pour avoir «discrédité» l’armée.

Dans une interview exclusive avec The Daily Beast, le principal rival de Pashinyan, l’ancien ministre de la Défense Vazgen Manukyan, a affirmé qu’il bénéficiait d’un puissant soutien de l’armée russe. «Nous blâmons Pashinyan pour l’échec diplomatique total des négociations de paix avec Bakou et pour notre défaite dans la guerre contre l’agression de l’Azerbaïdjan.» Il a ajouté qu’il était «en contact avec tous les commandants» et qu’il savait que «certaines opérations [led by Pashinyan] étaient plus que douteux.

«Tout ce que mon armée a réussi à gagner de 1992 à 1993, il l’a perdu. Nous prévoyons de juger Pashinyan et d’enquêter sur les raisons pour lesquelles nous avons perdu des territoires et 5 000 vies », a-t-il déclaré. Manukyan a également souligné son soutien aux manifestations pacifiques uniquement, car une guerre civile dévasterait une Arménie déjà vulnérable.

De nombreux partisans de Manukyan défendent ouvertement le soutien de la Russie au coup d’État. «La guerre nous a montré que ni les États-Unis ni la France n’étaient là pour nous sauver. Moscou a négocié la paix pour nous. Même maintenant, les soldats de la paix russes sont sur leurs gardes dans la zone de conflit », a déclaré un analyste pro-Manukyan, Stepan Danielyan, au Daily Beast.

Les dirigeants arméniens ont eu du mal à gagner la confiance d’un public désabusé. Le public a réclamé justice pendant des années après le massacre de la place de la Liberté, accusant le président de l’époque, Robert Kocharyan, d’avoir ordonné les fusillades. Une révolution de velours a balayé Nikol Pashinyan, autrefois prisonnier politique, au pouvoir en 2018. La même année, un tribunal a ordonné l’arrestation de l’ancien président Kocharyan pour des accusations liées à l’incident de la fusillade.

« Poutine considère Pashinyan comme un traître et un ennemi qui a échoué à plusieurs reprises dans ses promesses », a déclaré Sergei Markov, un analyste du Kremlin, au Daily Beast.

Markov a expliqué comment le conflit entre Poutine et Pashinyan va au-delà des insultes de missiles. Selon les médias, Poutine avait fait du lobbying en vain pour la libération de son ami, l’ancien président Kocharyan, après son arrestation en 2019.

«Poutine a appelé Kocharyan le jour de son anniversaire il y a quelques mois pour montrer ce qu’il pensait de cette arrestation», dit Markov. «Maintenant, le Kremlin aimerait le voir boire le verre entier de la honte pour que tout le monde voie ce qui arrive à une marionnette américaine.»

