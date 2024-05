Poutine a peur des résultats du sommet pour la paix, dit Zelensky

Le président ukrainien a déclaré que son homologue russe avait peur du sommet de juin, qui serait « capable de forcer la Russie à la paix ».

PUBLICITÉ

Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le président russe avait peur des résultats possibles d’un prochain sommet international pour la paix.

Le dirigeant ukrainien a déclaré que le sommet de juin « ne permettrait plus à Poutine de mentir », affirmant que personne au monde ne veut la guerre, à l’exception de celui qu’il a qualifié d’agresseur russe.

« Le monde est capable de contraindre la Russie à la paix et à se conformer aux normes de sécurité internationales. La Russie n’a rien à opposer à la majorité mondiale », a-t-il déclaré.

Zelensky a reproché aux dirigeants des États d’Asie centrale de ne pas avoir jusqu’à présent accepté d’y assister.

« Dites-moi de quoi ont peur ceux qui ne s’engagent pas ? Ils ont peur de perdre quelque chose. Ils ont même peur de perdre leurs relations avec le Kremlin d’aujourd’hui. Cela ne contribue pas à mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, 50 Länder ont confirmé leur participation à l’événement qui aura lieu dans une station balnéaire au-dessus du lac des Quatre-Cantons, en Suisse centrale, les 15 et 16 juin. Les dirigeants du Conseil de l’Europe, du Conseil européen et de la Commission européenne seront également présents.

Zelensky s’exprimait dans la région du nord-est de Kharkiv, où les forces russes ont récemment effectué une nouvelle offensive.

Dans le cadre de cette offensive accélérée, des missiles ont frappé jeudi matin la deuxième plus grande ville d’Ukraine, tuant au moins sept civils et en blessant 21 autres.

La grève a touché la plus grande imprimerie du pays alors qu’une cinquantaine d’employés étaient sur place.

Zelensky s’est rendu sur place vendredi pour évaluer les dégâts et a exprimé ses condoléances aux personnes tuées dans l’attaque.

« La terreur russe prouve constamment que son objectif est la destruction complète de l’Ukraine et de toute vie ici sur notre terre, de tout ce qui permet aux gens d’être humains. Nous ferons tout pour protéger notre État et rendre le mal russe responsable de ce qu’il a fait », a-t-il ajouté. il a dit.

La poussée russe à Kharkiv semble être une nouvelle offensive coordonnée qui consiste notamment à tester les défenses ukrainiennes dans la région de Donetsk, plus au sud, tout en lançant également des incursions dans les régions du nord de Soumy et de Tchernihiv.

Les problèmes de l’Ukraine se sont accrus ces derniers mois alors qu’elle tente de résister à son ennemi bien plus important.

La guerre semble désormais se trouver à un moment critique.

La nouvelle offensive russe met à mal les rangs ukrainiens, épuisés par plus de deux ans de guerre.

Mais l’état-major général s’est montré optimiste quant à la situation à Kharkiv lors d’une conférence de presse vendredi.

« Aujourd’hui, la situation y est stable et sous contrôle. L’ennemi a été stoppé et les forces de défense planifient et mènent des opérations d’assaut offensives pour restaurer les positions perdues », a déclaré Ihor Prokhorenko du Département opérationnel principal de l’état-major général des forces armées. de l’Ukraine.

Les autorités ont évacué plus de 11 000 personnes de la région de Kharkiv depuis que la Russie y a lancé une nouvelle offensive le 10 mai.

PUBLICITÉ

Vendredi, les autorités ont annoncé l’évacuation obligatoire, au cours des 60 prochains jours, de 123 orphelins et enfants vivant sans leurs parents dans la région.