Poutine a “personnellement approuvé” la fourniture d’un missile qui a abattu le MH17 tuant les 298 personnes à bord, selon les procureurs

IL y a de “fortes indications” que Vladimir Poutine a personnellement approuvé la fourniture du missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l’Ukraine, selon des enquêteurs internationaux.

Les procureurs ont révélé des preuves suggérant que le président russe a approuvé l’utilisation du système de missiles BUK-TELAR.

Le jet de Malaysia Airlines volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur a été soufflé du ciel au-dessus de l’Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 298 passagers et membres d’équipage.

L’explosion et le crash en vol se sont produits lors d’un conflit entre les rebelles pro-russes et les forces ukrainiennes.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il existe des preuves que le seigneur de guerre Poutine a décidé de donner le missile mortel aux séparatistes soutenus par Moscou.

Cependant, bien que les procureurs aient suggéré que Poutine était à l’origine du transfert de missiles, l’enquête sur la catastrophe aérienne est suspendue.

Les enquêteurs ont déclaré que “toutes les pistes ont été épuisées”, moins de trois mois après que trois hommes ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de personnes à bord du MH17.

Les ressortissants russes Igor Girkin, 51 ans, et Sergey Dubinsky, 60 ans, et l’Ukrainien Leonid Kharchenko, 50 ans, ont été reconnus coupables par contumace par un tribunal néerlandais – et ont été condamnés à payer au moins 14 millions de livres sterling d’indemnisation.

L’équipe d’enquête conjointe de six pays enquêtant sur l’accident a annoncé mercredi qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour lancer de nouvelles opérations.

“Il y a de fortes indications que le président russe a décidé de fournir le Buk TELAR aux séparatistes de la RPD (République populaire de Donetsk)”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“L’enquête a maintenant atteint sa limite, toutes les pistes sont désormais épuisées, l’enquête est donc suspendue”.

L’enquête a révélé que les responsables russes avaient reporté la décision d’envoyer des armes aux séparatistes ukrainiens parce que Poutine était à une commémoration du jour J en France en juin 2014.

Ils ont diffusé un appel téléphonique intercepté d’un conseiller disant que le retard était “parce qu’il n’y a qu’un seul qui décide, celui qui est actuellement à un sommet en France”.

Même si Poutine pourrait être mis au banc des accusés, il bénéficie d’une immunité grâce à son rôle de chef d’État tyrannique.

Cela rend impossible tout effort visant à poursuivre le dirigeant russe, ont déclaré les enquêteurs.

Ils ont ajouté que “bien que nous parlions d’indices solides, la barre haute des preuves complètes et concluantes n’est pas atteinte” à propos de Poutine.

L’équipe d’enquête conjointe est composée de membres des Pays-Bas, d’Australie, de Belgique, de Malaisie et d’Ukraine.

Ce sont les pays les plus touchés par le crash du Boeing 777 condamné, puisque 196 Néerlandais, 43 Malaisiens, 38 Australiens et 10 Britanniques ont été tués dans la tragédie.

Les procureurs avaient précédemment cherché à retrouver l’équipage qui a exploité le missile BUK et la chaîne de commandement, mais ils ont admis que ce n’était pas possible pour l’instant.

La roquette aurait été amenée d’une base militaire russe dans la ville de Koursk.

Un rapport accablant en 2016 a confirmé que l’avion avait été abattu par un missile sol-air Buk de fabrication russe.

La Russie a rejeté à l’époque le verdict néerlandais de l’année dernière comme « scandaleux » et politiquement motivé.

Moscou a toujours nié toute implication dans l’abattage du MH17.

Rien n’indique que Poutine ait ordonné l’abattage de l’avion.

Les juges du procès de l’année dernière ont déclaré que le missile venait de Russie et que les hommes faisaient partie d’un groupe séparatiste contrôlé par Moscou – mais ont déclaré qu’ils avaient seulement contribué à l’amener en Ukraine et n’avaient pas appuyé sur la gâchette.

En 2019, des enquêteurs internationaux ont publié des appels téléphoniques interceptés montrant ce qu’ils disaient être des liens entre les rebelles et des responsables russes « de haut rang », dont Vladislav Sourkov, l’un des principaux collaborateurs de Poutine.

6 Trois ressortissants russes ont été reconnus coupables de meurtre par un tribunal néerlandais l’année dernière Crédit : AFP

6 Les preuves suggèrent que Poutine a personnellement approuvé la fourniture du missile mortel Crédit : AFP-Getty