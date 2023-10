Poutine a parié toute l’économie russe sur la guerre. Un expert affirme que c’est sa meilleure chance de maintenir le contrôle du pays.

Le président russe Vladimir Poutine joint ses mains lors d’une réunion du conseil de surveillance de la plateforme Russie — Terre d’opportunités dans la salle Catherine du Kremlin à Moscou le 20 avril 2022.MIKHAIL TERESHCHENKO/Spoutnik/AFP via Getty Images

Vladimir Poutine a misé son économie sur une longue guerre, en augmentant la production militaire et en augmentant les salaires.

Un expert a déclaré à Insider qu’il était essentiel de maintenir la stabilité de l’économie russe pour empêcher l’effondrement du régime.

Mais ce faisant, la Russie « gâche son avenir », a déclaré le professeur Robert English, spécialiste de l’URSS.

Vladimir Poutine a complètement fait la transition L’économie russe vers une production de guerrepariant que les systèmes financiers et industriels de son pays pourront survivre à ceux de l’Occident jusqu’à ce que la Russie remporte une victoire militaire en Ukraine.

Alors que le Kremlin continue d’injecter de l’argent dans son économie fragile mais en plein essor, un expert a déclaré à Insider que l’emprise de Poutine sur les leviers financiers du pays sert également à prévenir des troubles civils qui pourraient conduire à son éviction.

Un initié avait précédemment rapporté que Poutine avait augmenté la production de son pays de équipement militaire et prêts hypothécaires subventionnés maintenir l’économie stable pendant la première année et demie de la guerre. En outre, l’État russe a réagi à la valeur gonflée du rouble en augmentant pensions, salaires et autres avantages pour les gens qui ne sont pas aisés. En même temps, consommation des ménages, immobilier et activité des entreprises sont tombés en Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

Poutine a déclaré jeudi que le pays continuerait d’augmenter sa production d’équipements militaires « non pas de quelques pour cent, mais de plusieurs fois », indiquant que le président russe s’apprête à s’engager dans une longue guerre. Le journal de Wall Street signalé, ce qui, selon certains, aura des conséquences désastreuses à l’avenir.

« Plus la guerre durera, plus l’économie deviendra dépendante des dépenses militaires, ce qui augmentera le risque de stagnation, voire de crise, une fois le conflit terminé », a déclaré Vasily Astrov, économiste à l’Institut d’études économiques internationales de Vienne. Journal.

Les représentants du gouvernement de la Fédération de Russie n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires d’Insider.

La puissance économique de la Russie comme indicateur des troubles

Même si les impacts financiers à long terme de la guerre restent à mesurer, un expert de la Russie affirme que garder le contrôle de l’économie est désormais le meilleur pari de Poutine pour maintenir le pouvoir et empêcher l’élite et les civils du pays de se retourner contre lui.

Le professeur Robert English, professeur agrégé de relations internationales à l’Université de Californie du Sud, spécialisé dans l’analyse de la politique étrangère et de la défense de la Russie et de l’ex-URSS, a déclaré à Insider qu’il était sceptique quant à la possibilité de troubles ou de manifestations de masse à moins que quelque chose de « vraiment significatif » ne change. dans l’économie russe – mais alors « tous les paris sont ouverts ».

« Poutine est une sorte de génie maléfique pour avoir trouvé comment maintenir son pays à flot et, je ne dirai pas satisfait, mais pas profondément insatisfait au point de sombrer dans la rébellion et de faire en sorte que les pertes militaires soient durables. » L’anglais a déclaré à Insider. « Mais en ce qui concerne la stabilité sociale et les troubles socio-économiques, leur état actuel nous indique que le statu quo est durable. Cela semble terrible car, bien sûr, la Russie est en train de gâcher son avenir, mais je dirais que pendant encore environ un an, le régime peut s’accrocher et contenir l’insatisfaction.

Tant que le pays maintiendra un semblant de statu quo sur le plan économique, English a déclaré qu’il ne s’attendait pas à voir les choses changer.

« Si la situation empire, s’ils perdent d’énormes portions de territoire, si l’armée est renvoyée en arrière, si beaucoup d’autres meurent, alors tous les paris sont ouverts. Alors beaucoup de choses pourraient changer », a déclaré English. « Et cela pourrait changer étonnamment rapidement, comme c’est toujours le cas. Personne ne s’attend jamais à un coup d’État ou à une sorte de remaniement interne jusqu’à ce que cela se produise, et avec le recul, c’était ‘oh, c’était inévitable’. »

Cependant, English a déclaré qu’en fin de compte, les difficultés économiques rendraient impossible la satisfaction des civils s’ils étaient confrontés à un manque de fournitures essentielles. Le niveau de vie va se dégrader, l’inflation va monter en flèche, la valeur du rouble va continuer à baisser – et « alors ça va devenir difficile » pour Poutine.

« Alors nous pourrions en voir Chat sauvage « C’est une sorte d’action, des explosions civiles spontanées », a déclaré English. « Nous pourrions voir plus d’émigration, plus exode des cerveaux, tout cela va soudainement commencer à s’envenimer. Et puis, une fois que ça commence à faire boule de neige, ça ne s’arrête pas. »

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires