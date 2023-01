Poutine a menacé de me tuer avec une attaque au missile, dit Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a affirmé que le président russe Vladimir Poutine avait menacé de le tuer lors d’une attaque au missile, affirmant que “cela ne prendrait qu’une minute” lors d’un appel avant l’invasion de l’Ukraine.

L’ancien Premier ministre a déclaré que la conversation “extraordinaire” avait eu lieu en février après sa visite à Kyiv dans une ultime tentative de montrer le soutien occidental à l’Ukraine au milieu des craintes croissantes d’une agression.

M. Johnson, qui deviendrait un fervent partisan du gouvernement de Volodymyr Zelensky, a fait cette déclaration dans une nouvelle série en trois parties pour BBC Two examinant comment l’Occident s’est attaqué à M. Poutine dans les années qui ont précédé l’invasion.

L’ancien Premier ministre, qui a quitté le numéro 10 en septembre après avoir été contraint de quitter ses fonctions, s’est rendu à Kyiv début février pour avertir la Russie qu’une invasion s’avérerait désastreuse et entraînerait des sanctions occidentales sévères.

Il a également dit avoir dit au dirigeant russe que l’escalade ne ferait que voir les États occidentaux augmenter leur soutien à l’Ukraine, ce qui signifie « plus d’Otan, pas moins d’Otan » aux frontières de la Russie.

“Il a dit : ‘Boris, tu dis que l’Ukraine ne rejoindra pas l’Otan de si tôt […] Qu’est-ce qui arrive bientôt ? et j’ai dit “Eh bien, il ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir prévisible”. Vous le savez parfaitement bien », a déclaré M. Johnson à propos de l’appel avec M. Poutine.

“Il m’a en quelque sorte menacé à un moment donné et a dit:” Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, cela ne prendrait qu’une minute “, ou quelque chose comme ça”, a déclaré M. Johnson.

“Je pense que d’après le ton très détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier”, a-t-il ajouté.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, s’est également adressé au Poutine contre l’Occident programme, diffusé lundi soir, sur son voyage à Moscou en février alors qu’il cherchait à réaliser une percée et à éviter la guerre.

Il se souvient d’avoir parlé au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ainsi qu’au chef d’état-major Valery Gerasimov.

« Et je me souviens avoir dit au ministre Choïgou ‘ils vont se battre’ et il a dit : ‘Ma mère est Ukrainienne, ils ne le feront pas !’ Il a également dit qu’il n’avait aucune intention d’envahir”, a déclaré M. Wallace.

M. Wallace a déclaré qu’il s’agissait d’une « démonstration russe d’intimidation ou de force : je vais vous mentir. Tu sais que je mens. Je sais que tu sais que je mens et que je vais encore te mentir. Il savait que je savais et je savais qu’il savait. Mais je pense qu’il s’agissait de dire : je suis puissant.

« Je me souviens qu’alors que nous sortions, le général Gerasimov a dit : ‘Jamais plus nous ne serons humiliés. Nous étions la quatrième armée du monde, nous sommes maintenant le numéro deux. C’est maintenant l’Amérique et nous. Et là, dans cette minute, il y avait ce sentiment de potentiellement pourquoi [they were doing this].”

L’émission entend également M. Zelensky parler de ses efforts pour convaincre le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

« Je lui ai dit : ‘Jens, je veux rejoindre l’Otan, tu nous vois dans l’Otan ?’ Parce que rien ne défendrait notre pays si ce n’est une adhésion réelle », a déclaré M. Zelensky. “J’ai dit:” C’est juste injuste et pas agréable. Vous ne nous voyez pas comme des égaux.

M. Zelensky détaille sa frustration face à la position de l’OTAN avant le conflit. « Si vous savez que demain la Russie occupera l’Ukraine, pourquoi ne me donnez-vous pas aujourd’hui quelque chose avec lequel je peux l’arrêter ? Ou si vous ne pouvez pas me le donner, alors arrêtez-le vous-même.

Les remarques de M. Johnson interviennent alors que le ministre du Cabinet Michael Gove a défendu l’ancien Premier ministre contre des informations selon lesquelles on lui aurait dit de cesser de demander à Richard Sharp des “conseils” sur ses finances personnelles quelques jours seulement avant que ce dernier ne soit annoncé comme nouveau président de la BBC.

Selon Le Sunday TimesM. Johnson a été averti par le secrétaire du cabinet Simon Case le 22 décembre 2020 de cesser de discuter de ses arrangements financiers avec M. Sharp, dont la nomination au poste de BBC devait être annoncée le 6 janvier 2021.

Le secrétaire de mise à niveau a été pressé à ce sujet sur Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche programme, rejetant toute suggestion selon laquelle M. Johnson deviendrait une «responsabilité» pour le gouvernement.

« Je sais – et j’ai vu cela se produire dans le passé – qu’il y a une lettre ici, une note là, un commentaire là. Il pointe vers une conclusion. Une fois que vous connaissez toutes les preuves, en fait, une autre conclusion peut être tirée », a déclaré M. Gove.

Il a ajouté: “Je pense que Boris Johnson était un très bon Premier ministre, et je pense qu’il a beaucoup à apporter à la vie publique à l’avenir.”

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré que M. Sharp n’avait “jamais donné de conseils financiers à Boris Johnson, et M. Johnson ne lui avait pas non plus demandé de conseils financiers”.