Poutine a « les deux yeux » sur l’île baltique cruciale de Gotland, selon le chef de l’armée

Des instructeurs militaires suédois regardent des soldats tirer avec une mitrailleuse sur l'île baltique de Gotland, en Suède, le 21 mars 2024. Tom Little/Reuters

Poutine envisage une île clé de la mer Baltique pour dominer les eaux, a déclaré le chef de l’armée suédoise.

Gotland se trouve à proximité de l’enclave suédoise et russe de Kaliningrad.

C’est devenu un atout clé de l’OTAN après que la Suède a rejoint le bloc plus tôt cette année.

Le président russe Vladimir Poutine vise une île suédoise stratégique qui offre la maîtrise de la mer Baltique, a prévenu cette semaine le commandant en chef de l’armée suédoise.

« Je suis sûr que Poutine a les deux yeux rivés sur Gotland. L’objectif de Poutine est de prendre le contrôle de la mer Baltique », a déclaré Micael Bydén. Les médias allemandsselon Les politiciens traduction de ses propos.

La Suède a rejoint l’OTAN début mars et l’alliance est désormais la force dominante dans la mer Baltique, en grande partie grâce à son contrôle de Gotland.

L’île est l’une des plus grandes de la mer Baltique, située à environ 50 milles de la côte suédoise et à 150 milles de l’enclave russe de Kaliningrad. Sa taille est comparable à celle du Rhode Island, mais sa population ne compte que 60 000 habitants.

« Si la Russie prenait le contrôle et fermait la mer Baltique, cela aurait un impact énorme sur nos vies, en Suède et dans tous les autres pays riverains de la mer Baltique », a déclaré Bydén.

« Nous ne pouvons pas permettre cela », a-t-il ajouté.

Selon Bydén, la Russie pourrait chercher à nuire aux intérêts de l’OTAN dans la Baltique directement ou par des tactiques sournoises.

Il a évoqué la possibilité que les pétroliers russes vieillissants provoquent délibérément une catastrophe environnementale, Moscou la faisant ensuite passer pour un accident.

Il a également déclaré que les pétroliers offrent à la Russie des possibilités d’espionnage, de transport illicite et de sabotage sous-marin.

Plus directement, envahir Gotland mettrait fin à la paix et à la stabilité de la région nordique et baltique, a déclaré Bydén.

La mer ne peut pas devenir « le terrain de jeu de Poutine » à partir duquel il peut intimider les huit pays de l’OTAN qui l’entourent, a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Business Insider sur les remarques de Bydén.

La Russie a provoqué un tollé cette semaine avec la publication d’un projet de proposition visant à redessiner unilatéralement sa carte de la mer Baltique, élargissant ainsi ses revendications sur les eaux qui font partie du territoire russe. comme l’a rapporté le Moscow Times.

Des responsables militaires suédois regardent un C-130H suédois décoller d’une piste non traditionnelle sur l’île de Gotland, le 23 octobre 2021. Armée américaine/Sgt. Patrick Orcutt

La proposition a rapidement disparu du portail du gouvernement russe sur lequel elle avait été publiée, à la suite de remarques cinglantes de dirigeants lituaniens, finlandais et lettons. Politico a rapporté.

La fortification de Gotland a été évoquée comme l’un des premiers sujets de discussion après l’adhésion de la Suède à l’OTAN en mars, a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. a déclaré au Financial Times à l’époque.

Après le calme relatif de l’après-guerre froide, l’île a été démilitarisée en 2005.

Mais à la suite des attaques russes contre l’Ukraine, la Russie a progressivement constaté une présence militaire accrue, notamment renaissance du régiment suédois de Gotland.

Deux mois après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement suédois alloué 160 millions de dollars envers l’infrastructure militaire de l’île.

Et à la fin de l’année dernière, les États-Unis ont signé un accord de défense avec la Suède leur donnant accès à un certain nombre de bases militaires, dont Gotland – une décision qui leur permettrait d’agir rapidement contre toute menace dans la région.