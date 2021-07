Il y avait plus de gloire pour les formidables escrimeuses russes aux Jeux de samedi, avec le trio de tête Olga Nikitina, Sofia Velikaya et Sofia Pozdniakova battant la France 45-41 lors de la finale du sabre féminin par équipes pour s’assurer les dernières médailles remportées par les athlètes russes.

Sans surprise, les tenantes du titre étaient les favorites grâce à l’implication de Pozdnyakova et Velikaya – finalistes de la compétition d’escrime individuelle, remportée par Pozdnyakova – et d’Olga Nikitina, qui a montré sa classe avec un effet décisif pour s’assurer qu’elle remporte son premier titre.

En plus de leurs médailles, la récompense immédiate des champions était un message du Kremlin. « Je vous félicite sincèrement, ainsi que l’ensemble du personnel d’entraîneurs, pour cette belle et convaincante victoire… lire le verdict élogieux.

« Ils ont remporté à juste titre un nombre impressionnant de récompenses du plus haut niveau. Avec leurs performances brillantes, spectaculaires et polies, ils ont réaffirmé le leadership incontesté de l’école nationale d’escrime. »

Le père de Pozdniakova, Stanislav, a remporté sa première médaille d’or en escrime dans l’épreuve par équipes aux Jeux de Barcelone en 1992, ajoutant la couronne individuelle à Atlanta en 1996, où il a également remporté un titre par équipe qu’il a défendu avec succès en 2000.

Le père et la fille ont été vus enlacés dans une vidéo émouvante après son triomphe individuel en escrime, et la jeune femme de 24 ans a tout le temps de continuer à battre le record détenu par l’homme qui est aux Jeux en sa qualité de président de la Fédération de Russie. Comité Olympique.

« Le temps nous dira quand j’aurai quatre médailles d’or », Pozdniakova a déclaré à Championat. « Quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas fixé la tâche de gagner dans les compétitions individuelles et de me battre pour l’or dans les compétitions par équipes.

« C’est du sport – ne parlez pas de vos projets. Je pensais faire une pause mais le championnat du monde en Egypte sera dans un an, alors nous verrons.

« Nous avons notre propre devise : ‘Ensemble comme un seul, ensemble nous gagnerons’. C’est une très vieille devise, faite avant même notre génération. Comme cela fonctionne, nous avons décidé de ne pas la changer.

« C’est très cool d’être sur le podium avec ses coéquipiers… il y a eu des larmes et des émotions avec l’équipe.

« Cette médaille nous concerne non seulement nous trois, mais aussi toute notre équipe, qui a travaillé [on this] pour cinq ans. »

L’ancienne gagnante du titre, née à Moscou, Svetlana Sheveleva était l’un de ces membres importants de l’équipe, agissant comme une sauvegarde des trois vainqueurs.