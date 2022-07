Poutine, à la recherche d’alliés, prévoit de rencontrer les dirigeants de la Turquie et de l’Iran

La Syrie n’est qu’un point de friction entre l’Iran et la Turquie, chacun pouvant aider M. Poutine à contourner les mesures occidentales ou à creuser des fossés entre les pays qui se sont unis pour soutenir l’Ukraine. La poussée diplomatique de M. Poutine cherchera également à contrer les efforts déployés cette semaine par le président Biden, alors qu’il se rend au Moyen-Orient pour rencontrer les dirigeants de l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe.

M. Erdogan s’est révélé pendant des années un allié épineux pour l’OTAN, travaillant parfois en tandem avec d’autres États membres, mais poursuivant souvent son propre programme même lorsqu’il perturbe le consensus occidental. Il s’est rapproché de M. Poutine ces dernières années et s’est brièvement opposé à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN en raison de la quête d’autonomie des Kurdes de Turquie et des pays voisins.

Mais la Turquie, qui partage la côte de la mer Noire avec la Russie et l’Ukraine, est devenue le médiateur le plus actif entre M. Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au début de la guerre, M. Erdogan a organisé des réunions entre les délégations de chaque pays et, depuis que ces négociations sont au point mort, il a poursuivi les pourparlers sur la levée du blocus russe pour acheminer les exportations de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux, où elles pourraient atténuer une crise alimentaire.