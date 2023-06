VLADIMIR Poutine aurait fui vers son bunker secret dans le nord-est de la Russie, selon un oligarque en exil.

L’ennemi exilé de Poutine et homme d’affaires Leonid Nevzlin a affirmé que Poutine, aux côtés de ses amis les plus proches, se cachait dans son manoir de Valdai alors que Moscou reste sous le coup d’une alerte terroriste.

Dans un discours féroce à la Russie aujourd’hui, Poutine a qualifié les activités du groupe Wagner de trahison Crédit : AFP

On pense que Poutine s’est enfui dans le bunker souterrain près de son manoir du lac Valdai

Les combattants de Wagner ont dépassé la ville de Rostov, dans le sud de la Russie Crédit : Reuters

Nevzlin a déclaré: « Poutine se cache dans le bunker de sa résidence à Valdai. Ses amis et associés les plus proches ont également volé là-bas.

« Le dictateur est en panique. Des troupes supplémentaires ont avancé vers Valdai pour le protéger. Cela vient d’être rapporté par mes sources. »

Nevzlin est un critique virulent du gouvernement russe et de Poutine qui a renoncé à sa citoyenneté russe en 2022 à cause de la guerre.

Lors de sa renonciation à la citoyenneté, il a déclaré : « Tout ce que Poutine touche meurt. La citoyenneté russe elle-même est devenue une marque de honte que je ne veux plus porter.

Le domaine tentaculaire est situé sur la rive d’un lac et niché dans les forêts profondes des collines de Valdai, situées à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans l’est de la Russie.

Son porte-parole Dmitry Peskov a affirmé que Poutine restait au Kremlin, travaillant alors que le territoire russe était parcouru par des soldats de Wagner.

On craint que le pays ne soit à l’aube d’une guerre civile sanglante alors que de violentes batailles éclatent entre les troupes de Poutine et les mercenaires du groupe Wagner dans une rébellion armée extraordinaire.

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a juré de « punir » la Russie après avoir accusé le Kremlin d’avoir lancé une attaque meurtrière au missile contre l’un de ses camps d’entraînement à Bakhmut, en Ukraine.

Le chef de guerre – un ancien copain de Poutine – a maintenant mené une rébellion armée dans le but déclaré d’évincer les chefs militaires russes alors qu’il s’en prend aux hauts gradés de Moscou.

Poutine a fait rage « c’est une trahison » dans une étonnante adresse matinale à la nation à la télévision qui a montré qu’il ne reculait pas.

Pourtant, plusieurs sources ont affirmé que l’avion présidentiel de Poutine avait décollé de Moscou plus tôt dans la journée, avant d’éteindre son traqueur au-dessus de l’est de la Russie.

Peskov a nié s’être rendu à son palais Valdai à Saint-Pétersbourg dans un avion privé.

Le vaste domaine au bord du lac vu sur des images de drones comprend une écurie, un parcours de golf, un parcours de mini-golf, un restaurant VIP avec un cinéma, un bowling, une salle de billard et même un mini-casino.

Le complexe est surnommé la « datcha officielle la plus secrète » de Poutine et on pense qu’il possède un bunker.

D’autres jets d’affaires ont été aperçus faisant un exode de la capitale vers Saint-Pétersbourg et les pays voisins.

Il y avait aussi une affirmation de la chaîne Telegram General SVR selon laquelle les démons de Poutine « presque sans exception » « préparaient des itinéraires pour la relocalisation avec leurs parents et amis ».

Beaucoup ont décrit la fuite présumée de Poutine de Moscou comme une lâcheté par rapport à la célèbre vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur la guerre nocturne qui a éclaté en Ukraine.

Zelensky a déclaré: « Nous sommes tous ici. Notre armée est ici. Les citoyens de la société sont ici. Nous sommes tous ici pour défendre notre indépendance, notre pays, et cela restera ainsi. »

Lorsqu’on lui a offert une chance d’évacuer l’Ukraine par les États-Unis, Zelenskyy a déclaré: « Le combat est là. J’ai besoin de munitions, pas d’un tour. »

Poutine a prononcé un discours national plus tôt dans la journée concernant les développements près de Rustov Crédit : Alamy

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a publié des vidéos de Rustov détenu par Wagner Crédit : AFP

La propriété de luxe se trouve au nord-est de Moscou

Le dictateur passe beaucoup de temps dans la propriété de luxe