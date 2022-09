Poutine a fait la guerre aux médias russes bien avant de lancer la guerre contre l’Ukraine

RIGA, Lettonie — Animatrice TV Tikhon Dzyadko a commencé à recevoir des menaces de mort par téléphone quelques jours seulement après que la Russie a attaqué l’Ukraine. Ensuite, le site Web de sa station russe indépendante, Dozhd, a été bloqué au milieu des rumeurs d’une descente de police imminente. Il a fui le pays avec sa famille. Éditeur d’investigation Alexeï Kovalievqui travaillait pour le site d’information Meduza, s’est sentie obligée de partir en mars à cause des sévères lois de censure en temps de guerre. Il a traversé l’Europe au milieu de la nuit, “avec mes sacs paniqués sur le dos et mon chien en remorque”.

Et après que les autorités ont menacé de poursuivre le personnel de Novaya Gazeta, le seul journal indépendant de Russie, son rédacteur politique a décidé qu’il n’avait d’autre choix que de suspendre ses activités. Kirill Martynov s’est réfugié en Lettonie, avec 53 membres du personnel du journal, avec l’intention de lancer une nouvelle version européenne malgré le manque d’argent pour la financer.

Pourtant, la guerre du président russe Vladimir Poutine contre les médias russes a commencé bien avant son invasion de l’Ukraine le 24 février et la menace de longues peines de prison pour tout journaliste qui qualifie les combats de tout sauf d’« opération militaire spéciale ».

Pendant plus de deux décennies, il avait travaillé pour renverser les libertés tapageuses des années 1990 et reconstruire la Russie dans sa vision d’une grande puissance. Cela signifiait serrer la vis, année après année, sur les voix qui pourraient remettre en question ses objectifs ou ses méthodes pour les atteindre. Son approche est devenue de plus en plus répressive. Les journalistes et les éditeurs étaient une cible privilégiée.

« Poutine est un fanatique du contrôle, et il pensait qu’il devait contrôler les médias. Nous pouvons le voir maintenant », a déclaré Alexei Venediktov, qui était rédacteur en chef de la station de radio Echo de Moscou lors de sa fermeture en mars. Il s’est enfui en Lettonie.

Novaya Gazeta, le dernier journal indépendant de Russie, se tait

Poutine a remporté son premier mandat de président en mars 2000. Sa première crise majeure est survenue cet été-là – révélant les défauts persistants de son leadership – lorsque des explosions internes ont déchiré le sous-marin à propulsion nucléaire de Koursk lors d’un exercice naval dans la mer de Barents. Quatre-vingt-quinze des 118 membres d’équipage sont morts en quelques minutes; les 23 autres ont réussi à survivre plus de six heures.

Le Kremlin a d’abord rejeté les offres d’autres nations pour aider à récupérer le sous-marin, tandis que Poutine est resté en vacances dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire.

Plus tard, il s’est déchaîné contre la couverture critique de NTV, alors la chaîne de télévision la plus populaire du pays, lors d’une réunion avec des proches des sous-mariniers. « Ils mentent ! Ils mentent ! a-t-il dit, selon deux journalistes qui ont été témoins de l’éruption de Poutine. “Il y a des gens à la télévision aujourd’hui qui crient plus que quiconque et qui, au cours des 10 dernières années, ont détruit l’armée et la flotte mêmes dans lesquelles les gens meurent aujourd’hui.”

Peu de temps après, il s’est plaint à Venediktov de sa couverture radio. Le journaliste dit avoir reçu des plaintes similaires du dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, et de son successeur, Boris Eltsine, mais ils se sont contentés de se défouler tout en laissant les journalistes travailler librement.

“Si Gorbatchev et Eltsine croyaient que les médias étaient une institution de la société, Poutine croyait sincèrement et croit maintenant que c’est un outil”, a déclaré Venediktov. a déclaré dans une récente interview. « C’est ce qu’il m’a dit. Il a dit que c’était soit un outil entre les mains du pouvoir, soit un outil du propriétaire.

Poutine placera plus tard NTV sous le contrôle de l’État. Et il a régulièrement réprimé les médias indépendants, qu’il méprisait non seulement pour leurs critiques, mais aussi pour la plate-forme qu’ils offraient aux challengers potentiels. Il a réussi à amener tout sauf Dozhd, Novaya Gazeta et Echo de Moscou sous la propriété de l’État ou du pro-Kremlin.

Même si de nouveaux médias en ligne ont vu le jour ces dernières années, les vis n’ont cessé de se resserrer.

Au journal d’investigation Proekt, le rédacteur en chef Roman Badanin et son équipe ont exposé la décision du Kremlin d’écraser le chef de l’opposition Alexei Navalny, sondé le patron des médias du Kremlin Alexei Gromov et son contrôle étroit sur la télévision russe, et montré l’étendue de l’ingérence politique russe en Afrique et Bolivie. Ils ont également découvert la corruption dans le régime de Poutine et identifié une ancienne maîtresse présumée de Poutine et l’enfant qu’il aurait engendré.

Vers 2019, les journalistes de Proekt ont remarqué que même des sources fiables au sein du gouvernement devenaient hostiles.

“Quelque chose a commencé à changer dans leur esprit”, a déclaré Badanin. « Ils ont commencé à nous traiter comme des ennemis, comme des espions. Dans certains cas, nous avons clairement senti que c’était comme dans la guerre froide pour eux.

Face à la censure de guerre de Poutine, un lauréat du prix Nobel se bat pour maintenir la vérité en vie en Russie

En juin 2021, Proekt a été le premier média à être désigné « indésirable » et interdit de publication en Russie. Les autorités ont déclaré que Badanin et plusieurs autres journalistes étaient des « agents étrangers ». Des dizaines d’autres ont obtenu le même label depuis lors.

“Je crois que le journalisme peut encore faire la différence, changer la situation en Russie pour de bon”, a déclaré Badanin, qui en juillet 2021 a quitté la Russie et évacué son personnel. Il a fondé Agentstvo, une collaboration de journalistes ciblés par le Kremlin, et est boursier à l’Université de Stanford.

Venediktov était un autre journaliste qualifié d’agent étranger. “Cela signifie que je suis toxique”, a-t-il déclaré. “J’ai perdu mon emploi. J’ai perdu mon entreprise.

Poutine a confié à un technocrate efficace et loyal, Sergei Kirienko, la responsabilité de freiner Internet et d’écraser les points de vente en ligne. Aujourd’hui, il dirige la campagne du Kremlin pour annexer et intégrer des parties de l’est de l’Ukraine.

Les journalistes et rédacteurs en chef russes qui travaillent maintenant à l’extérieur du pays sont critiques, selon Badanin, qui pense qu’ils sont la raison pour laquelle le Kremlin n’a pas réussi à écraser le journalisme indépendant. “Malgré toute la répression, malgré toutes les répressions, les audiences ne baissent pas”, a-t-il déclaré. “Alors en y réfléchissant, je dirais qu’ils n’ont pas réussi.”

Dozhd a redémarré ses émissions depuis la Lettonie en juillet, soutenu par YouTube, le financement participatif et les subventions des fondations. Même si les autorités bloquent son site Web en Russie, il est visible sur de nombreux réseaux câblés dans le monde et compte 3,37 millions d’abonnés YouTube. Plus de la moitié d’entre eux vivent en Russie.

“Je pense que c’est notre mission d’atteindre autant de téléspectateurs que possible en Russie pour diffuser les vraies informations sur ce qui se passe en même temps”, a déclaré Dzyadko, aujourd’hui son rédacteur en chef. Il reste personnellement prudent, bien que le flot de menaces de mort que lui et sa femme aient reçu fin février après la publication de leurs numéros de téléphone portable en ligne se soit calmé.

La Russie condamne un journaliste d’investigation à 22 ans pour “trahison”

Novaya Gazeta Europe a été lancée en avril. Pour continuer, le personnel doit collecter des fonds entre les reportages et l’écriture des histoires. Martynov espère que le lectorat augmentera dans les mois à venir en tant que point de vente continue de couvrir la guerre et l’aggravation des problèmes économiques de la Russie à cause des sanctions internationales.

“La principale illusion en Russie, je pense, est qu’à un moment donné, il y aura à nouveau une vie normale et qu’à un moment donné, Poutine gagnera probablement ou la guerre sera en quelque sorte terminée”, a-t-il déclaré. “Et que, comme par miracle, les gens se retrouveront dans la Russie d’avant le 24 février. Je pense que c’est l’illusion la plus dangereuse.”

Natalia Abbakumova a contribué à ce rapport.