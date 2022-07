Poutine “a été remplacé par BODY DOUBLE” pour les pourparlers avec l’Iran, selon l’Ukraine après le comportement bizarre du président russe

Le tyran RUSSE Vladimir Poutine a peut-être utilisé un sosie pour son arrivée à un sommet à Téhéran cette semaine, a déclaré le chef des services de renseignement ukrainiens.

Poutine, 69 ans, a rebondi sur le tapis rouge avec son bras pendant à ses côtés après avoir descendu les marches de son jet présidentiel.

Des sources ukrainiennes affirment que Poutine avait l’air exceptionnellement énergique lorsqu’il a atterri à Téhéran Crédit : Getty

Poutine a précédemment admis qu’il envisagerait d’utiliser des doublures Crédit : Getty

Mais le belliciste animé – qui aurait la maladie de Parkinson ou un cancer en phase terminale – semblait marcher plus vite que d’habitude et semblait plus alerte que lors d’apparitions publiques et d’images précédentes, ont déclaré des sources ukrainiennes.

Le général de division Kyrylo O. Budanov a déclaré à la chaîne d’information ukrainienne 1+1 qu’il était sceptique quant à l’apparence énergique de Poutine.

“Je ne ferai qu’insinuer”, a déclaré Budavov dans l’interview.

“Veuillez regarder le moment de la sortie de Poutine de l’avion. Est-ce vraiment Poutine ?”

Le dirigeant russe a rencontré les dirigeants iraniens et le tyran islamiste pur et dur, l’ayatollah Ali Khamenei, avec qui il devait discuter de plans de guerre et d’échanges d’armes dans le cadre de leur campagne coordonnée contre l’Occident.

Il s’agissait du premier voyage de Poutine hors des frontières de l’ex-Union soviétique depuis l’invasion de l’Ukraine en février.

Khamenei – ennemi juré des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël – est l’un des rares dirigeants mondiaux encore disposés à faire des affaires avec Poutine, un paria imbibé de sang.

L’homme fort du président turc Recep Tayyip Erdogan – critiqué pour les violations des droits de l’homme et les relations tendues avec les alliés de l’OTAN – s’est joint au couple pour des pourparlers.

Mais un Poutine humilié a été contraint d’attendre 48 secondes atroces pour qu’Erdogan entre dans la pièce pour leur séance photo – considérée comme une fouille acharnée contre le dirigeant russe.

Poutine a décrit les sanctions occidentales comme une déclaration de guerre économique – et tente également de construire des ponts avec la Chine et l’Inde.

Les soupçons sur l’utilisation par Poutine de doubles corporels surviennent deux ans après qu’il a admis pour la première fois qu’il avait envisagé de les utiliser, mais a depuis déclaré qu’il avait abandonné l’idée.

“J’ai écarté l’idée de tout double”, a-t-il déclaré.

La santé de Poutine a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de la guerre en Ukraine, et les rumeurs ont continué de monter à la suite du défilé militaire du mois dernier lorsque le tyran a été vu avec une couverture sur les jambes.