Poutine a du mal à prononcer le nom du chef allié fait sourciller

Le président russe Vladimir Poutine est moqué en ligne pour avoir falsifié le nom du président du Kazakhstan lors d’une réunion formelle avec l’allié.

Poutine était jeudi à Kostanaï, au Kazakhstan, pour rencontrer son homologue Kassym-Jomart Tokayev dans le cadre du 19e Forum de coopération interrégionale Russie-Kazakhstan. Malgré la guerre en Ukraine, le Kazakhstan reste l’un des alliés bilatéraux les plus fiables de la Russie sur la scène internationale.

Les dirigeants, ainsi que des représentants du gouvernement, des universitaires et des hommes d’affaires de plus de 30 régions, auraient discuté de l’agriculture et de ses avantages pour une économie forte.

Mais les vidéos publiées sur les réseaux sociaux se sont concentrées sur Poutine, qui a fait l’objet de controverses concernant ses prétendus problèmes de santé, et sa mauvaise prononciation du nom de Tokayev.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev (à droite) salue le président russe Vladimir Poutine (à gauche) lors de leur rencontre au palais présidentiel d’Ak Orda, le 9 novembre 2023, à Astana, au Kazakhstan. Poutine a été moqué en raison de son apparence et de sa difficulté à prononcer le nom de Tokayev.

Poutine, entouré de délégués autour d’une grande table et diffusé à la télévision russe, peut être vu bégayer lors de ses remarques introductives.

“Poutine a eu du mal à prononcer le nom du président du Kazakhstan”, a écrit Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, sur X, anciennement Twitter. “Ce n’est pas la première fois qu’il prononce mal le nom du leader d’un pays.

“Manque de respect ou ses nouveaux joues influencent-ils le discours de Poutine ?”

Le commentaire concernant les joues de Poutine est lié aux questions sur les traits de son visage suscitées par une vidéo publiée en ligne mercredi.

Des commentateurs en ligne et des détectives sur Internet se sont penchés sur la vidéo, probablement enregistrée un jour ou plus avant l’atterrissage de Poutine à l’aéroport d’Astana, semblant montrer des joues gonflées à cause de produits de comblement ou autres.

Cette vidéo de quatre secondes a été visionnée environ un million de fois et contient un filigrane du Kremlin dans le coin supérieur droit, bien que la date officielle de l’enregistrement soit inconnue. Les images proviennent de la rencontre de Poutine avec Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, à Novo-Ogaryovo, près de Moscou.

“D’après l’apparence du petit bleu au-dessus de la joue, c’est un produit de remplissage frais”, a répondu un utilisateur de X à Gerashchenko. “Je me demande à quoi il ressemble vraiment sans toutes les améliorations cosmétiques ?”

Poutine a également été accusé par certains d’avoir des doublures en public au moins depuis qu’il a décidé d’envahir l’Ukraine l’année dernière.

Ces affirmations ont été exacerbées récemment à la suite d’une étude menée par des chercheurs japonais qui a conclu que, sur la base des mouvements du corps, de la reconnaissance faciale et de la comparaison de la voix, au moins deux doubles corporels ont été utilisés pour le dirigeant russe de longue date.

De telles affirmations ont été ridiculisées par le Kremlin et son porte-parole, Dmitri Peskov.

“Cela appartient à la catégorie des canulars absurdes dont toute une série de médias parlent avec une ténacité enviable”, a déclaré Peskov fin octobre, selon plusieurs sources. “Cela n’évoque rien d’autre qu’un sourire.”

Jeudi, selon un communiqué du Kremlin, Poutine a salué sa relation avec Tokaïev et ses contrats commerciaux d’une valeur de plus de 100 millions de dollars avec la nation alliée. Le commerce de la Russie avec le Kazakhstan aurait augmenté de plus de 10 % par rapport à 2022, pour atteindre entre 27 et 28 milliards de dollars.

Semaine d’actualités a contacté le Kremlin par e-mail pour commentaires.