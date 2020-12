MOSCOU – Les commentateurs politiques ont vu des signes de luttes intestines parmi l’élite. Un chef de l’opposition a attribué cela à l’habitude de mentir du Kremlin. Mais pour beaucoup de ceux qui travaillent à domicile depuis des mois, le rapport d’un site d’information russe était parfaitement logique. Le média d’investigation, Proekt, signalé La semaine dernière, le président Vladimir V. Poutine a construit deux bureaux nommés de la même manière pour les liaisons vidéo, l’un dans une résidence du gouvernement à l’extérieur de Moscou et le second sur les rives réchauffées de la mer Noire, une zone de vacances traditionnelle. La vue de M. Poutine assis dans un bureau peu meublé, avec quelques fauteuils beiges, un drapeau russe en arrière-plan, est devenue familière à la télévision cette année, car il a mené des activités officielles à l’écart du coronavirus. . L’enfermement est atypique pour M. Poutine, généralement homme d’action lors de crises, se présentant lors d’inondations ou d’incendies de forêt pour consoler les Russes et orienter les réponses.

Et cette fois, comme tant d’autres l’ont découvert, le travail à domicile a été un peu trop contraignant, affirme le rapport. Bien que l’article soit largement basé sur des sources anonymes et des preuves circonstancielles qui n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante, il a déclenché une vague de commentaires à Moscou sur le tour de passe-passe rapporté par M. Poutine, un ancien espion. Le rapport citait des enregistrements publics de vols par des avions présidentiels qui semblaient contredire les déclarations du Kremlin sur la localisation de M. Poutine, ainsi que plusieurs sources anonymes qui auraient eu connaissance du bureau en double dans la ville de Sotchi sur la mer Noire. Le Kremlin a nié le rapport. M. Poutine a accès à un certain nombre de résidences officielles, y compris le site à l’extérieur de Moscou, Novo-Ogaryovo, et une retraite présidentielle dans la ville de Sotchi sur la mer Noire, Bocharov Ruchey. Avant la pandémie, M. Poutine a travaillé fréquemment – et ouvertement – dans la résidence de Sotchi, dans le but de promouvoir l’industrie du tourisme de la ville ou d’accueillir les visiteurs officiels dans un cadre plus détendu. Mais la politique a changé avec la pandémie, selon le rapport Proekt. «Dans de tels moments, selon la compréhension du Kremlin, les gens devraient penser que le président est dans la capitale ou à proximité», travaillant pour lutter contre le virus, qui a durement frappé la Russie, et ne pas passer de temps dans une station balnéaire.

Ekaterina Schulmann, commentatrice politique pour la radio Echo of Moscow, dit le rapport, suite à d’autres articles révélant des détails sur la vie personnelle du cercle intime de M. Poutine et des membres de sa famille, est une preuve supplémentaire des luttes intestines entre les élites qui ont éclaté ces derniers temps. Ces dernières années, les fuites et les frottis de désinformation ont été rares dans la politique intérieure russe. Proekt, fondé il y a deux ans par un journaliste chevronné des journaux d’opposition et d’affaires russes, Roman Badanin, se décrit comme un site financé par la foule pour des reportages d’enquête sur la Russie. Ses exposés se sont fortement appuyés sur des sources anonymes. «Nous faisons ce que nous faisons de mieux – trouver ce qui est caché», dit le site à propos de sa mission. «Nous considérons cela comme important car il ne reste pratiquement aucun média en Russie sur des thèmes difficiles et dangereux. Le site fait partie de plusieurs qui ont publié une série d’exposés ces derniers mois sur la famille de M. Poutine et sa vie amoureuse. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 12 décembre 2020 à 18 h 03 HE Charley Pride, star de la musique country, décède des complications de Covid-19.

Une épidémie dans une maison d’anciens combattants de l’Illinois a tué plus d’un quart des résidents.

La Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis commencent leurs campagnes de vaccination et d’autres nouvelles du monde entier. Mme Schulmann a suggéré que les articles étaient un effort pour embarrasser les clans rivaux alors que les enfants de hauts fonctionnaires se disputaient des emplois dans le gouvernement ou des sociétés d’État qui sont en train d’être libérés par une génération plus âgée d’initiés. Aleksei A. Navalny, la principale figure de l’opposition russe, qui se remet à Berlin de ce que le gouvernement allemand a qualifié d’empoisonnement par un agent neurotoxique en Russie – ce que le Kremlin nie – écrit sur Twitter son explication des bureaux en double signalés. Avoir les deux bureaux, écrit-il, était «absolument le style de Poutine – mentir même dans les petites choses».

M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, m’a dit les espaces de travail présidentiels en dehors de Moscou et à Sotchi ne sont pas identiques. «Ce n’est pas vrai», a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique mercredi. Le rapport Proekt, a déclaré M. Peskov, faisait partie d’une série d’exposés récents sur la vie personnelle de M. Poutine qui étaient une «campagne d’information, une attaque d’information» contre le président. «Le président a de nombreux bureaux et aucun bureau identique», a déclaré M. Peskov. Il a contesté l’utilisation par Proekt des registres de vol pour contredire les déclarations officielles sur les allées et venues de M. Poutine. Les avions présidentiels sont parfois basés en dehors de Moscou, a-t-il déclaré, mais il a refusé de discuter de vols spécifiques, notant que les mouvements du chef de l’État sont classés pour des raisons de sécurité. M. Poutine a déclaré aux médias russes qu’il avait rejeté les projets d’utiliser un subterfuge pour protéger sa sécurité. En février, il a déclaré à l’agence de presse Tass que, au début de son mandat, il avait refusé d’utiliser un corps double pour tromper d’éventuels assassins. Cette année, vérifier les allées et venues de M. Poutine est devenu plus difficile car il a pris des précautions extraordinaires contre le virus, même selon les normes d’autres chefs d’État. Les journalistes russes qui couvrent le président dans la piscine du Kremlin l’ont rarement vu de près depuis mars, ont déclaré des journalistes. Les visiteurs sont tenus de se mettre en quarantaine jusqu’à deux semaines avant de se trouver à portée de main. Et même alors, avant de rencontrer M. Poutine, ils doivent traverser un tunnel de désinfection – une structure ressemblant à un détecteur de métaux d’aéroport qui pulvérise une fine brume d’antiseptiques. Le président a organisé tellement de réunions télévisées par liaison vidéo que la télévision d’État a publié au cours de l’été un rapport spécial sur le site, notant les microphones et les écrans disponibles pour les réunions – et l’identifiant comme situé dans la résidence du gouvernement à l’extérieur de Moscou, et non au bord de la mer. . Un site qui republié l’histoire, T Journal, a suscité des centaines de commentaires de lecteurs examinant des photos de M. Poutine, en forme et dirigeant sérieusement les affaires de l’État, assis dans des bureaux d’apparence similaire. Certains ont trouvé des signes de ruse.