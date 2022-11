Poutine a averti que “les attaques nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki sont la preuve que vous n’avez pas besoin de frapper les grandes villes pour gagner la guerre” dans l’appel de Macron

VLADIMIR Poutine a déclenché l’alarme parmi les dirigeants occidentaux lorsqu’il a fait référence aux attaques nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki comme un moyen de gagner une guerre lors d’un appel effrayant avec le président français Emmanuel Macron.

Le dirigeant russe dérangé aurait dit à Macron que les bombardements – qui ont conduit à la fin de la Seconde Guerre mondiale – ont montré qu'”il n’est pas nécessaire d’attaquer les grandes villes pour gagner”.

Vladimir Poutine a encore intensifié le cliquetis du sabre nucléaire russe Crédit : AP : Associated Press

La menace a été proférée lors d’un appel entre Poutine et le président français Emmanuel Macron Crédit : Reuters

Poutine a déclaré que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 étaient la preuve qu’il n’était pas nécessaire d’atomiser les grandes villes pour gagner une guerre Crédit : Getty

Les deux bombardements américains d’août 1945 tuèrent entre 129 000 et 226 000 personnes et contraignirent le Japon à se rendre aux Alliés.

L’avertissement effrayant survient alors que Poutine multiplie les menaces concernant l’utilisation d’une arme nucléaire tactique en Ukraine pour contrer les pertes sur le champ de bataille.

Selon la source, Macron a été “clairement alarmé” par le commentaire.

“Cela ressemblait à un indice très lourd que Poutine pourrait faire exploser une arme nucléaire tactique dans l’est de l’Ukraine, tout en laissant Kyiv intacte. Cela semblait être le sens de ses remarques”, ont-ils déclaré, selon le Daily Mail.

Une source gouvernementale française a déclaré: “Les deux présidents ont sans aucun doute discuté du risque d’utilisation d’armes nucléaires.

“Poutine veut faire passer le message que toutes les options sont sur la table, conformément à la doctrine russe relative aux armes nucléaires.”

On a dit que le n ° 10 était si préoccupé par les menaces que le Premier ministre Liz Truss était alors devenu obsédé par les prévisions météorologiques au cas où le vent soufflerait un nuage radioactif au-dessus du Royaume-Uni.

Truss aurait été informé par les chefs du renseignement britannique que Poutine pourrait faire exploser une bombe nucléaire dans les airs au-dessus de la mer Noire dans le but d’éviter une guerre nucléaire totale avec l’Occident.

On craignait également que Poutine ne «devienne nucléaire» après que les forces ukrainiennes aient attaqué son pont bien-aimé reliant la Russie et la Crimée.

Poutine a précédemment averti qu’il “utiliserait tous les moyens à sa disposition” si le territoire russe était menacé.

La menace survient alors que des généraux russes frustrés ont été surpris en train de discuter de l’utilisation d’une arme nucléaire tactique en Ukraine.

Les fantômes américains pensent que les responsables de Poutine ont expliqué quand et comment Moscou pourrait utiliser une telle bombe nucléaire, à la suite d’une série de revers russes sur le champ de bataille.

Le président Poutine n’aurait pas participé aux conversations au Kremlin, qui se déroulent dans un contexte de rhétorique nucléaire de plus en plus tendue entre la Russie et l’Occident.

John F Kirby, un responsable du Conseil de sécurité nationale, a refusé de commenter “les détails” du langage utilisé par les initiés de Vlad, mais a ajouté : “Nous avons été clairs dès le départ que les commentaires de la Russie sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires sont profondément préoccupants. , et nous les prenons au sérieux.

“Nous continuons à surveiller cela du mieux que nous pouvons, et nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à une telle utilisation.”

On pense que le terrifiant arsenal nucléaire de la Russie contient jusqu’à 6 000 ogives, suffisamment pour causer des ravages dans le monde entier et entre 200 et 300 millions de victimes.

Cela comprend jusqu’à 2 000 armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille pour submerger les forces conventionnelles.

De telles armes n’ont jamais été utilisées au combat auparavant mais pourraient être déployées de diverses manières, comme par des obus d’artillerie ou des missiles.

Même l’utilisation d’une bombe nucléaire tactique plus petite pourrait tuer des milliers de personnes et rendre certaines parties de l’Ukraine inhabitables pour les années à venir.

Le Kremlin a également répandu de plus en plus de rumeurs sans fondement selon lesquelles l’Ukraine envisageait d’utiliser une “bombe sale” – un explosif conventionnel contenant des matières radioactives.

La Russie a secoué son sabre nucléaire alors que ses forces continuent d’être repoussées alors même que Moscou a déclaré quatre régions comme les siennes.

Poutine a été effronté dans ses menaces de transformer la guerre déjà dévastatrice en nucléaire – et la doctrine militaire russe leur laisse la porte ouverte à l’utilisation d’une arme nucléaire.

Le plus grand sous-marin de Vlad, Belgorod, qui peut être armé de torpilles nucléaires “apocalypse”, est en mouvement, et il a été signalé qu’un convoi lié à une unité nucléaire se déplaçait en Russie.

Et maintenant, le monde attend avec impatience de voir si Poutine mettra ses menaces à exécution alors que son armée a subi de nouvelles défaites humiliantes alors que l’Ukraine se précipite vers Kherson.

Des sources de la défense auraient affirmé que l’une des options sur la table était que Poutine fasse exploser une arme nucléaire à la frontière dans une démonstration de force massive, rapporte le Times.

La Russie a déclaré qu’elle “utiliserait tous les moyens à sa disposition” si son territoire était menacé Crédit : Getty