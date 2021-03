WASHINGTON – Le président russe Vladimir V.Poutine a autorisé des efforts considérables pour nuire à la candidature de Joseph R. Biden Jr. lors des élections de l’année dernière, notamment en organisant des opérations secrètes pour influencer les personnes proches du président Donald J.Trump, selon un déclassifié rapport de renseignement publié mardi. Le rapport ne nomme pas ces personnes mais semble faire référence au travail de l’ancien avocat personnel de M. Trump, Rudolph W.Giuliani, qui a poussé sans relâche des accusations de corruption contre M. Biden et sa famille impliquant l’Ukraine. «L’État russe et les acteurs par procuration qui servent tous les intérêts du Kremlin ont travaillé pour influencer les perceptions du public américain», indique le rapport. Le rapport déclassifié représentait l’évaluation la plus complète du renseignement des efforts étrangers pour influencer le vote de 2020. Outre la Russie, l’Iran et d’autres pays ont également cherché à influencer les élections, selon le rapport. La Chine a considéré ses propres efforts, mais a finalement conclu qu’ils échoueraient et se retourneraient probablement contre eux, ont conclu des responsables du renseignement.

UNE rapport compagnon des départements de la justice et de la sécurité intérieure ont également rejeté les fausses accusations promues par les alliés de M. Trump dans les semaines qui ont suivi le vote selon lesquelles le Venezuela ou d’autres pays avaient fraudé les élections. Les rapports, compilés par des responsables de carrière, équivalaient à une répudiation de M. Trump, de ses alliés et de certains de ses hauts responsables de l’administration. Ils ont réaffirmé les conclusions des agences de renseignement sur l’ingérence de la Russie en 2016 au nom de M. Trump et ont déclaré que le Kremlin était favorable à sa réélection. Et ils ont catégoriquement rejeté les allégations de fraude électorale provenant de l’étranger, jeté le doute sur les accusations républicaines d’intervention chinoise au nom des démocrates et sapé les affirmations selon lesquelles M. Trump et ses alliés s’étaient répandus sur le travail de la famille Biden en Ukraine. Le rapport a également révélé que ni la Russie ni d’autres pays n’ont tenté de modifier eux-mêmes les bulletins de vote. Les efforts des pirates informatiques russes pour accéder aux réseaux étatiques et locaux n’étaient pas liés aux efforts de Moscou pour influencer le scrutin présidentiel. Le rapport déclassifié n’expliquait pas comment la communauté du renseignement était parvenue à ses conclusions sur les opérations russes lors des élections de 2020. Mais les responsables ont déclaré qu’ils avaient une grande confiance dans leurs conclusions sur l’implication de M. Poutine, suggérant que les agences de renseignement ont développé de nouvelles méthodes de collecte d’informations après l’extraction de l’une de leurs meilleures sources du Kremlin en 2017. Les efforts étrangers pour influencer les élections aux États-Unis devraient se poursuivre dans les années à venir, ont déclaré des responsables américains. Le public est devenu plus conscient des efforts de désinformation et les entreprises de médias sociaux agissent plus rapidement pour supprimer les faux comptes qui répandent des mensonges. Mais un grand nombre d’Américains restent ouverts aux théories du complot poussées par la Russie et d’autres adversaires, une circonstance qu’ils exploiteront, ont averti les responsables.

«L’influence maligne étrangère est un défi permanent auquel notre pays est confronté», a déclaré dans un communiqué Avril D. Haines, directeur du renseignement national. «Ces efforts des adversaires américains visent à exacerber les divisions et à miner la confiance dans nos institutions démocratiques.» Bien qu’il ait été déclassifié par l’administration Biden, le rapport est basé sur le travail effectué sous l’administration Trump, selon des responsables du renseignement, reflétant les points de vue très différents que les officiers avaient de leurs superviseurs politiques, qui ont été nommés par M. Trump. Le rapport réfute les efforts déployés depuis des années par M. Trump et ses alliés pour semer le doute sur les évaluations de l’agence de renseignement selon lesquelles la Russie voulait non seulement semer le chaos aux États-Unis, mais également favoriser sa réélection. « Ils ont été malhonnêtes en minimisant les opérations d’influence de la Russie au nom de l’ancien président », a déclaré le représentant Adam B. Schiff, démocrate de Californie, qui dirige le House Intelligence Committee, dans une interview. «Ce n’était pas un service de ne pas être au même niveau que le public et d’essayer de truquer l’intelligence comme ils l’ont fait.» Certains des détails du rapport ont été publiés dans les mois qui ont précédé les élections, reflétant un effort de la communauté du renseignement pour divulguer plus d’informations sur les opérations étrangères pendant la campagne, après que sa réticence à le faire en 2016 ait contribué à la propagation de la désinformation. Au cours de la campagne 2020, des responsables du renseignement ont expliqué comment la Russie diffusait des informations dommageables sur le fils de M. Biden, Hunter Biden, dans le but de renforcer les chances de réélection de M. Trump. Il a également décrit les efforts déployés par l’Iran dans les derniers jours avant les élections pour aider M. Biden en diffusant des lettres prétendant à tort appartenir aux Proud Boys, un groupe d’extrême droite. Les accusations d’ingérence électorale ont été parmi les plus controversées sur le plan politique ces dernières années. Le rapport du renseignement s’apparente à une évaluation déclassifiée début 2017 qui a exposé les conclusions sur les efforts de la Russie dans la victoire électorale de M. Trump, a encore ancré le débat partisan sur sa relation avec Moscou et a cimenté son hostilité envers les services de renseignement et les forces de l’ordre.

Avec M. Trump démis de ses fonctions et les conclusions du nouveau rapport largement rendues publiques dans des communiqués pendant la campagne, les résultats ne devraient pas susciter autant de fureur partisane. Mais des éléments du rapport risquent de faire l’objet de combats politiques. Son évaluation selon laquelle la Chine était restée à l’écart est en contradiction avec ce que certains responsables républicains ont dit. Lors de séances d’information privées sur Capitol Hill, John Ratcliffe, dernier directeur du renseignement national de M. Trump, a déclaré que l’ingérence chinoise était une menace plus grande en 2020 que les opérations russes. Les documents déclassifiés publiés mardi incluaient une opinion minoritaire dissidente de l’officier du renseignement national pour le cyber qui suggérait que le consensus de la communauté du renseignement sous-estimait la menace de la Chine. Dans une lettre en janvier, M. Ratcliffe a écrit à l’appui de cette opinion minoritaire et a déclaré que les principales conclusions du rapport sur la Chine «étaient bien en deçà de la cible». Il a déclaré que la conclusion de la minorité était le point de vue de plus d’un analyste et a fait valoir que certains responsables du renseignement hésitaient à qualifier les actions chinoises d’influence ou d’ingérence. En privé, certains responsables ont défendu le consensus, affirmant que leur lecture des renseignements soutenait les conclusions selon lesquelles la Chine recherchait un certain niveau d’influence mais évitait tout effort direct pour s’ingérer dans le vote. Les éléments les plus détaillés de l’évaluation concernaient la Russie, qui cherchait à influencer la manière dont le public américain voyait les deux principaux candidats «et à faire progresser les objectifs de longue date de Moscou de saper la confiance dans les processus électoraux américains». Moscou a utilisé Andriy Derkach, un membre pro-russe du Parlement ukrainien, pour saper M. Biden, a confirmé le rapport. M. Derkach a publié des appels téléphoniques divulgués quatre fois pour saper M. Biden et le lier à la corruption ukrainienne. Selon le rapport, M. Poutine «avait compétence» sur les actions de M. Derkach, qui avait des liens avec les services de renseignement russes.

Citant dans un cas une réunion entre M. Derkach et M. Giuliani, des responsables du renseignement ont averti M. Trump en 2019 que des agents des services de renseignement russes utilisaient son avocat personnel comme moyen de désinformation. M. Giuliani a également fourni des documents en provenance d’Ukraine aux enquêteurs américains pour pousser les autorités fédérales à enquêter sur la famille de M. Biden, un type d’opération que le rapport a mentionné comme un exemple des efforts secrets de la Russie sans fournir de noms ou d’autres détails d’identification. Le rapport a également nommé Konstantin V.Kilimnik, un ancien collègue de l’ancien directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, comme agent d’influence russe. M. Kilimnik a pris des mesures tout au long du cycle électoral de 2020 pour nuire à M. Biden et à sa candidature, selon le rapport, contribuant à faire passer un faux discours selon lequel l’Ukraine, et non la Russie, était responsable de l’ingérence dans la politique américaine. Au cours de la campagne de 2016, M. Manafort a partagé des informations privilégiées sur la course à la présidentielle avec M. Kilimnik et les oligarques russes et ukrainiens qu’il a servis, selon un rapport bipartisan de l’année dernière du Comité sénatorial du renseignement. « Kilimnik était de retour, avec d’autres comme Derkach », a déclaré M. Schiff. «Et ils avaient d’autres canaux pour leur désinformation blanchie, y compris des gens comme Rudy Giuliani.» Ni M. Giuliani ni ses représentants n’ont renvoyé de demande de commentaires. La collecte de renseignements pour nourrir les alliés de M. Trump et les utiliser contre M. Biden était une priorité pour les renseignements russes. L’unité de renseignement militaire de Moscou, le GRU, a mené une campagne de piratage contre une entreprise énergétique ukrainienne, Burisma, dans ce qui était très probablement une tentative de recueillir des informations sur la famille de M. Biden et leur travail pour l’entreprise, a confirmé le rapport. Au cours des dernières semaines de la campagne, des responsables du renseignement ont également déclaré que des pirates informatiques russes avaient pénétré par effraction dans les réseaux informatiques étatiques et locaux. Mais le nouveau rapport indique que ces efforts ne visent pas à modifier les votes.