Poutine a « accepté » l’invitation de Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord, selon les médias d’État

La Corée du Nord affirme que le président russe Vladimir Poutine a accepté « avec plaisir » l’invitation de Kim Jong Un à visiter son pays.

L’invitation aurait été offerte par le dictateur nord-coréen alors que les deux hommes se sont rencontrés mercredi au centre de lancement spatial du cosmodrome de Vostochny, dans l’Extrême-Orient russe.

« A la fin de la réception, Kim Jong Un a courtoisement invité Poutine à se rendre en RPDC à un moment opportun », a annoncé jeudi l’Agence centrale de presse coréenne, selon le site Internet KCNA Watch.

« Poutine a accepté l’invitation avec plaisir et a réaffirmé sa volonté de perpétuer invariablement l’histoire et la tradition de l’amitié entre la Russie et la RPDC », ajoute le communiqué.

LA CORÉE DU SUD EXPRIME «UNE PROFONDE PRÉOCCUPATION ET UN REGRET» APRÈS LA RENCONTRE DE POUTINE ET KIM JONG UN EN RUSSIE

Le Kremlin n’a pas encore confirmé cette évolution, rapporte Reuters.

L’Agence centrale de presse coréenne a également rapporté que Kim avait laissé son autographe dans le livre d’or de l’installation spatiale, écrivant : « La gloire de la Russie qui a produit les premiers conquérants de l’espace sera immortelle. Kim Jong Un 2023. 9. 13 ».

« La rencontre et les pourparlers historiques entre Kim Jong Un et Vladimir Vladimirovitch Poutine constituent un événement historique qui a placé l’amitié, la coopération et les relations de bon voisinage traditionnelles et stratégiques entre la RPDC et la Russie à un nouveau niveau supérieur et a puissamment encouragé la juste lutte pour accomplir la cause de l’indépendance contre l’impérialisme », a-t-il également rapporté, selon KNCA Watch.

LA CORÉE DU NORD TIRE 2 MISSILES BALISTIQUES VERS LES MER DE L’EST ALORS QUE LE LEADER KIM JONG ONU VISITE POUTINE

Lors de la réunion de mercredi, Kim a promis son plein soutien à la « lutte sacrée » de Poutine contre l’Ukraine.

Poutine cherche un soutien supplémentaire pour sa guerre en Ukraine alors que les ressources militaires sont limitées, tandis que le régime de Kim fait pression pour obtenir une assistance pour son programme spatial et son économie.

« La Russie se lance désormais dans la lutte sacrée pour défendre sa souveraineté nationale et protéger sa sécurité », a déclaré Kim au dirigeant russe dans des propos diffusés par le Kremlin dans une vidéo rapportée par le Washington Post. « Nous avons toujours soutenu et respecté toutes les décisions du président Poutine et du gouvernement russe. J’espère que nous serons toujours unis dans la lutte contre l’impérialisme. »

Un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi à l’Associated Press : « Nous exprimons notre profonde inquiétude et nos regrets qu’en dépit des avertissements répétés de la communauté internationale, la Corée du Nord et la Russie aient discuté des questions de coopération militaire, y compris le développement de satellites, lors de leur sommet. »

Anders Hagstrom et Elizabeth Pritchett de Fox News ont contribué à ce rapport.