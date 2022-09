Poussez Dembele, comme Benzema l’a fait avec Vinicius Jr. à Madrid

Au cours des derniers mois, Barcelone a fébrilement tenté de réduire de plusieurs dizaines de millions d’euros la masse salariale de ses joueurs. Mais si Robert Lewandowski peut triompher dans la tâche cachée qu’il sait maintenant être devant lui, le président du club de LaLiga, Joan Laporta, devrait immédiatement doubler le salaire de l’attaquant polonais.

Tant que Lewandowski et Karim Benzema resteront en forme, cette saison sera une bataille palpitante, à enjeux élevés, entre eux pour marquer suffisamment de buts pour propulser leurs équipes respectives vers des trophées.

L’homme du Real Madrid, Benzema, a évidemment un avantage significatif dans la mesure où, au cours des dernières saisons, il a rompu avec Vinicius Junior en tant que partenaire de frappe brillant et de plus en plus inspirant. La saison dernière, le duo franco-brésilien a partagé un total de 111 buts et passes décisives pour Los Blancos tout en conquérant l’Espagne et l’Europe. Dévastateur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Et tandis que l’ancien homme du Bayern Munich a déjà découvert que Pedri, Ansu Fati et Raphinha ont une compréhension innée de son mouvement au banc des pénalités, le gars qui détient le profil le plus fort en tant que “Vinicius” de Lewandowski est Ousmane Dembele, parfois brillant mais perpétuellement frustrant. Ces deux hommes, bien que tous deux aient une histoire au Borussia Dortmund, sont dans un partenariat novice.

Lewandowski n’est pas réputé pour sa patience face à un travail de seconde classe, et bien que sa tolérance ne soit pas encore détruite, pas de loin, la victoire de samedi à Séville a montré l’ampleur du travail devant lui. Barcelone, qui avait semblé en concéder deux ou trois au cours des 20 premières minutes, menait 2-0 grâce au cinquième but de Raphinha et Lewandowski en quatre matches.

2 Connexe

Le corner de Séville juste avant la mi-temps s’est envolé vers le poteau arrière, où Pedri l’a volé en sachant que l’équipe locale n’avait que deux défenseurs en arrière et que Dembele se cachait à mi-chemin sur le terrain. Une passe visionnaire et improvisée. Le Français est parti comme un Road Runner suralimenté. Son marqueur, Gonzalo Montiel, avait une expression pétrifiée sur son visage.

Seuls deux hommes ont correctement poursuivi l’échappée de Dembele: Joan Jordan de Séville et Lewandowski, 35 ans. Alors que Jordan commençait progressivement à donner l’impression qu’il pataugeait dans le ciment humide, Lewandowski s’est allumé, ce qui signifiait que Barcelone avait soudainement une brillante opportunité à deux de tuer l’équipe de Julen Lopetegui juste avant la pause.

Tout ce qu’il fallait, c’était que Dembele montre une mentalité de tueur en jouant la passe incroyablement évidente à son partenaire de frappe de 565 buts en carrière. Que vous ayez ou non regardé l’incident, vous aurez deviné maintenant que Dembele a fait la chose auto-indulgente et sans cervelle : il a ignoré son coéquipier et a aggravé la folie en faisant un tir à angle étroit au-dessus de la barre.

Ce qui a suivi était comique – à moins bien sûr que vous ne soyez Lewandowski ou le manager de Barcelone Xavi Hernandez. Dembele a momentanément tenu ses mains sur sa tête, ne s’est pas excusé auprès de son coéquipier étonné, puis est reparti sur le terrain comme si, Hé ho! Pas grave !

Le vétéran buteur polonais est resté immobile, les poumons gonflés, les mains sur les genoux, fixant le Français, bouche bée avec une expression stupéfaite qui disait : De quoi diable ai-je été témoin ? ! Pourquoi diable ai-je fait un sprint de 70 mètres ?

C’est précisément le genre de chose que vous auriez pu voir Vinicius faire aux expressions tout aussi sombres de MM. Benzema, Modric et Kroos il y a quelques années. Pas maintenant.

La relation sur le terrain de Robert Lewandowski et Ousmane Dembele pourrait déterminer dans quelle mesure l’attaquant peut défier Karim Benzema du Real Madrid d’être le meilleur buteur de LaLiga. David Ramos/Getty Images

Un compétiteur endurci comme Lewandowski – vainqueur du triplé avec le Bayern à son époque – sait qu’une grande bataille n’est pas gagnée par un ou deux soldats. Il ne s’agit pas seulement de lui et de Dembele qui rendent Barcelone formidable.

Néanmoins, le concours l’opposant, lui et Dembele, à Benzema et Vinicius contribuera grandement à déterminer si Los Blancos ou Los Blaugrana dominer l’Espagne et rivaliser avec succès avec les meilleurs d’Europe.

Lewandowski a déjà expliqué à ESPN : “Karim est un joueur fantastique, qui vient de réaliser une brillante saison en Ligue des champions. Je ne voudrais pas me comparer à lui… Il est en Liga depuis de nombreuses années – ce sera un nouveau défi pour moi.

“Benzema a prouvé à quel point il est bon, mais c’est plus important comment nous jouons à Barcelone, ce que nous réalisons, et c’est plus important que nous gagnions chaque match.”

Soyons clairs. Ce n’est pas une rupture amoureuse sous les projecteurs, ce n’est pas une crise. Mais c’est un problème pour Barcelone que leur partenariat d’attaque principal soit à la fois brut et composé à 50% par un ailier qui n’est pas un grand apprenant.

Karim Benzema, à gauche, et Vinicius Junior célèbrent la victoire du Real Madrid sur le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

Trois facteurs aggravent le problème.

Premièrement, le partenariat Benzema-Vinicius n’est pas simplement établi beaucoup plus longtemps que Lewandowski-Dembele – il est vraiment excellent.

Deuxièmement, alors que ce gel du cerveau de l’ailier français ne comptait pour rien contre Séville, il pourrait, littéralement, faire une différence de plusieurs dizaines de millions s’il se reproduisait et est responsable du fait que Barcelone n’a pas échappé à son brutal groupe de Ligue des champions coup d’envoi. mercredi, qui comprend le Bayern Munich et l’Inter Milan.

Et enfin, juste pour mémoire, ne pas prétendre que c’est une statistique brutale, mais : Lewandowski et Dembele ont maintenant joué 306 minutes de compétition ensemble pour Barcelone et ils n’ont combiné que pour un seul but.

L’accent, là, est sur l’ailier. Lewandowski est le meilleur joueur, le plus performant, le buteur prolifique, et c’est le gars sur lequel Xavi a misé pour faire la différence alors que Barcelone s’efforce à nouveau de remporter les grands trophées. Il est fait de “bonnes choses” et Dembele, franchement, ne l’est pas.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI, SEPT. 6

• Canada c. Australie (5 h 35 HE)

• Santos Laguna contre Necaxa (19 h 30 HE) MERCREDI SEPT. sept

• Finale de l’US Open Cup : Orlando City contre la République de Sacramento (20 h HE)

L’impact du Français sur Barcelone est élevé – il a fourni un total de 13 passes décisives la saison dernière, et Xavi est un croyant évangélique mais … quand Dembele était un agent libre cet été, et que le Barça ne pouvait pas se permettre de le renouveler, aucun autre l’équipe majeure le considérait comme un joueur de classe mondiale à recruter dans des conditions financières avantageuses.

Si Vinicius avait été sans contrat au cours des deux derniers mois, cela aurait été la saga de l’été. Permettez-moi de mettre un peu de viande sur les os: le Brésilien, qui vient d’avoir 22 ans, la saison dernière en 52 matches toutes compétitions confondues, a donné à Madrid 22 buts et 20 passes décisives.

Dembélé ? Théoriquement à son apogée, âgé de 25 ans, il a laissé Xavi délirant de joie et déterminé à le garder à cause des statistiques qui indiquaient la saison dernière : 32 matchs, deux buts, 13 passes décisives.

Il y a des raisons. Dembele éclate parfois avec des touches de génie, oui. Fiabilité lorsqu’il s’agit de faire ce qu’il faut, parfois même la chose la plus élémentaire, cependant, comme Lewandowski l’a découvert samedi soir ? Absolument pas.

Cette énigme française partage certains traits avec Vinicius – même un où il est nettement plus fort. Chacun est doté non seulement d’un rythme magnifique, mais aussi d’une capacité redoutable à dribbler ses rivaux à grande vitesse.

Les deux hommes s’assurent que si une équipe adverse joue une ligne défensive haute, ils auront la garantie d’une nuit nerveuse car Vinicius et Dembele peuvent être joués par des coéquipiers et donner à tout espace entre un gardien de but et sa ligne de défense un air naïf, à la limite de le délirant.

Et s’il s’agissait du jeu de cartes Top Trumps, la force avec laquelle Dembele dépasse clairement Vinicius est qu’il a vraiment deux pieds.

jouer 0:59 Robert Lewandowski fait preuve d’une habileté incroyable pour donner à Barcelone une avance de 3-0 contre le Real Valladolid.

Mais non seulement Vinicius est globalement meilleur, malgré son statut de junior, il est un auditeur et un apprenant. Son plus grand tuteur n’a pas été l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, ni Luka Modric – c’est Benzema.

Vinicius a expliqué précédemment: “Je n’ai jamais joué avec un attaquant au niveau de Karim. Depuis le début, je lui ai gagné de l’espace pour jouer et il me fait la même chose. Nous avons essayé de perfectionner cette relation – pour que je puisse aider plus, marquer plus et aider davantage l’équipe.

“J’ai toujours eu confiance, mais lorsque vous commencez à marquer et à aider davantage, vous devenez plus important pour l’équipe et, bien sûr, la confiance augmente.”

Ce sont précisément les choses que Lewandowski, encore plus que Xavi, doit installer dans le cerveau de Dembele s’ils veulent, en tant que duo, combler l’écart concurrentiel sur Madrid.

Robert Lewandowski a rejoint Barcelone cet été après avoir passé huit ans et remporté 19 trophées au Bayern Munich. Str/Xinhua via Getty Images

La seule passe décisive que le n ° 7 de Barcelone a fournie à son leader de frappe était un peu un joyau. Dribble du pied droit, passe du pied gauche, Lewandowski sprintant sur l’ouverture et évoquant un but en talonnade pour 3-0 et un match contre Valladolid au Camp Nou la semaine dernière.

Ce qui était à peu près aussi intéressant, c’est que pendant que Lewandowski célébrait, assailli par ses coéquipiers, il indiquait très clairement à Jules Kounde comment et quand il voulait que le ballon lui soit envoyé. La semaine prochaine? Passe décisive de Koundé, but de Lewandowski. Ceux qui écoutent en profitent. Dembele en fera-t-il partie ?

Pour le moment, le roi Robert du Camp Nou est heureux de faire des bruits positifs sur le potentiel de son ailier.

L’attaquant de Barcelone a déclaré à ESPN: “Ousmane est un joueur fantastique avec des qualités de haut niveau. J’espère qu’il restera en forme toute la saison. Si Dembele se concentre sur le jeu comme il l’est maintenant, il peut marquer beaucoup de buts et fournir de nombreux assiste.

“Sur le terrain, je veux diriger mes coéquipiers avec mon langage corporel, leur montrer que peu importe le nombre de buts que nous avons marqués, nous pouvons toujours marquer plus.

“Pensez toujours positif, jouez toujours vers l’avant. Travaillez toujours dur. C’est ce que je veux.”

Pour Dembele, l’école est en session. Chaque jour doit être une journée d’apprentissage. Ou bien le langage corporel et le vocabulaire du professeur Lewandowski vont changer – radicalement. Surveillez cet endroit.