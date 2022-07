Pousser une théorie du complot d’immigration, tout en courtisant les Latinos

Brian Hughes, co-fondateur et directeur associé du Laboratoire de recherche et d’innovation sur la polarisation et l’extrémisme de l’Université américaine, a déclaré qu’il n’était pas surpris de voir l’extrême droite encourager M. Masters.

« Si un candidat pointe vers les idées qui composent la théorie du remplacement, il ou elle n’a pas à l’énoncer dans les termes les plus laids ; le message passe », a déclaré M. Hughes. «En raison du contexte politique plus large qui se déroule ici – qui comprend des meurtres de masse – les sifflets pour chiens sont beaucoup plus efficaces. Vous jouez avec le feu lorsque vous jouez au foot avec ces idées.

M. Masters n’est pas le seul candidat républicain au Sénat à avoir joué sur les craintes des électeurs concernant l’immigration. Adam Laxalt, un ancien procureur général du Nevada qui a remporté la primaire républicaine de l’État le mois dernier, a abordé un thème similaire, déclarant à ses partisans lors d’un événement dans la campagne du Nevada l’année dernière que l’immigration illégale faisait partie d’une stratégie démocrate.

“C’est effrayant, effrayant – 200 000 personnes traversent la frontière chaque mois”, a déclaré M. Laxalt. « Les médias couvrent-ils ce mur à mur ? Bien sûr que non. Parce que c’est ce que veut la gauche. La gauche veut transformer radicalement cette nation, et elle veut détruire les valeurs qui ont fait de ce pays une grande nation.

Le message n’est pas une pièce maîtresse de la campagne de M. Laxalt, et il s’est concentré sur la sensibilisation hispanique, en lançant une campagne « Latinos With Laxalt » à Las Vegas en mars avec un groupe de mariachis et des tacos gratuits. “Le Parti républicain représente la communauté latino-américaine”, a-t-il déclaré lors de l’événement. “Nous avons des valeurs communes et nous avons besoin de meilleurs messagers.”

Jesus Marquez, un conseiller de Laxalt, a déclaré que la remarque de M. Laxalt l’année dernière visait les politiques d’immigration démocrates, pas les Latinos, et que la campagne poursuivait sa sensibilisation des électeurs hispaniques, en particulier à Las Vegas. “Les Latinos veulent la sécurité”, a déclaré M. Marquez. “Ils se soucient de sécuriser notre frontière.”