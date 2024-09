Pousser une seule lumière à la limite

Une seule lumière peut faire beaucoup si vous savez comment maximiser tout son potentiel.

Lors du récent Sony Kando Trip, j’ai eu le plaisir de participer à quelques séances sur le thème du mariage aux côtés de Sara France, Taylor Jackson et Benj Haisch. Comme Sony Kando Trip propose généralement un grand nombre de mannequins pour les séances, mais rarement des tenues de mariage haut de gamme, Sara a eu la gentillesse de nous prêter quelques robes incroyables dans une boutique de robes locale appelée The Dress Bride. Et comme cette boutique a eu la gentillesse de nous prêter de nombreuses robes, nous avons fini par faire environ sept séances différentes sur les deux jours complets. Cela s’ajoute aux cours, aux annonces, aux activités et aux repas. Inutile de dire que nous étions bien occupés.

Pour l’une des séances que nous avions prévues, aucun modèle n’était disponible. Heureusement, l’un des photographes présents s’est porté volontaire pour nous aider. Il s’avère que Gabriela Non seulement elle est une photographe exceptionnelle (et elle a participé au lancement du nouvel objectif Sony 85 mm f1.4 GM II), mais elle est aussi un véritable mannequin et ne se contentait pas de jouer le rôle d’un mannequin pour nous. Cela nous a facilité la tâche, car cela nous a permis de réduire considérablement les poses et la mise en scène qui accompagnent une séance photo de mariage normale.

Cela nous amène à l’image que vous êtes ici pour en savoir plus. Lorsque j’ai partagé cela en ligne pour la première fois, j’ai demandé aux gens combien de lumières ils pensaient que j’avais utilisées. Lorsque j’ai demandé, j’ai montré la version à la lumière naturelle, la version finale, et j’ai mentionné que je n’avais ajouté aucune couleur en post-production. Avec cela, la plupart des gens ont deviné deux à trois lumières, mais certains ont deviné jusqu’à sept lumières. Cependant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez probablement qu’il est assez rare que j’utilise plus d’une seule lumière. J’ai donc eu quelques personnes qui ont dit que cela ressemblait à trois lumières, mais comme c’était moi, ils ont deviné une lumière, ce qui est la bonne réponse. Alors comment ai-je réussi cela ?

La première astuce ici réside dans le fond. Le fond utilisé est un que je n’avais jamais vraiment vu auparavant. Il s’agit d’un fond de taie d’oreiller, et il s’agit essentiellement d’un cadre qui maintient une taie d’oreiller extra-large étirée. D’un côté se trouve un motif de fond, avec un motif différent de l’autre côté. Dans l’une des sessions précédentes, j’utilisais l’autre côté de la goutte, qui est un mélange de plusieurs taches colorées. Lorsque je l’utilisais, j’ai remarqué que le matériau de la goutte était similaire à un tissu ordinaire. Cela signifie qu’il est un peu translucide.

Cela m’a donné l’idée que je pourrais allumer une lumière dans l’arrière-plan afin de faire briller un peu le côté opposé. Cela entraînerait également le transfert de la couleur d’un côté vers le côté opposé. Ainsi, étant donné la version à la lumière naturelle ci-dessous qui montre essentiellement un motif en noir et blanc (bien que vous puissiez voir un soupçon de couleur qui transparaît de la lumière naturelle), ce que j’obtiendrais est le même motif, mais avec la couleur du côté opposé en combinaison avec un peu de lueur. Prendre une image avec une exposition inférieure à la lumière naturelle permettrait également de voir davantage de couleur, car la couleur est plus saturée sur les éléments plus sombres.

De là, si vous regardez la vue de dessus, nous avons un Profoto B10x derrière le sujet et l’arrière-plan. Je prends également l’image avec une exposition beaucoup plus faible que l’image ambiante que vous avez vue ci-dessus. Donc normalement, cela ferait que le modèle ne serait qu’une silhouette sur ce fond maintenant brillant. Et c’est là que l’astuce numéro deux entre en jeu. Comme le fond consomme une bonne quantité d’énergie puisque la lumière doit traverser deux morceaux de tissu de fond, il y a une bonne quantité d’énergie provenant de la lumière qui se propage sur les côtés du fond.

Dans cet esprit, j’ai volontairement placé la toile de fond contre un mur blanc. Ce mur blanc agit comme un réflecteur, et le mur a une couche de peinture un peu brillante, ce qui lui donne un peu plus de réflectivité qu’un réflecteur traditionnel. Donc, avec cela, tout ce que j’avais à faire était de placer Gabriela dans un endroit où elle pourrait capter cette lumière réfléchie sous un bon angle. Si elle était trop proche de la toile de fond, alors la toile de fond bloquerait la lumière réfléchie. Si elle était trop loin de la chute, alors la lumière réfléchie l’éclairerait par le pourtour au lieu d’éclairer son visage.

Avec cette configuration, ainsi que l’astuce du fond coloré caché, nous pouvons avoir une seule lumière qui change complètement l’apparence et la sensation de ce qui est possible par rapport à la simple utilisation de la lumière naturelle.

Pour terminer, il est important de mentionner que j’ai photographié cela avec le Sony a9 III et son obturateur global. Cela me permet de réduire la lumière ambiante beaucoup plus facilement lorsqu’il est associé au flash que les capteurs traditionnels. Si j’avais utilisé un autre appareil photo, cette image n’aurait pas été possible à moins d’utiliser un flash beaucoup plus grand et plus puissant. Même dans ce cas, les astuces décrites dans cet article devraient toujours être utilisées si vous ne souhaitiez utiliser qu’une seule lumière. Même si l’utilisation de deux lumières m’aurait donné plus de contrôle et facilité les choses dans l’ensemble, cela m’aurait obligé à avoir plusieurs lumières sur moi et prêtes à l’emploi. Cela aurait également nécessité plus de temps de configuration que nous n’avions tout simplement pas, c’est pourquoi j’aime n’utiliser qu’une seule lumière. Parce que la plupart des vrais jours de mariage n’ont pas beaucoup de temps disponible pour prendre des portraits et travailler sur des idées créatives, je dois simplement travailler avec ce que j’ai le plus rapidement possible. Au final, cette image, de la configuration au clic final, a pris environ une minute. Les réglages finaux étaient ISO 250, f/1,8 et 1/8 000e de seconde. L’objectif que j’ai utilisé était le Sony 50 mm f/1,2 GM.