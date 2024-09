« Pousser » les fragments de calculs rénaux à l’aide d’ultrasons réduit la récidive des calculs

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Parfois, il suffit d’un petit coup de pouce. C’est la conclusion d’une étude récemment publiée dans laquelle des médecins ont utilisé un appareil à ultrasons portatif pour déplacer les fragments de calculs rénaux des patients.

Jusqu’à 50 % des patients ayant subi une ablation chirurgicale de calculs rénaux ont encore de petits fragments dans les reins après l’opération. Parmi ces patients, environ 25 % doivent subir une nouvelle opération dans les cinq ans pour retirer les fragments désormais plus gros.

Les chercheurs de l’UW Medicine ont cependant découvert que les patients ayant subi une procédure d’échographie pour déplacer les calculs présentaient un risque de récidive inférieur de 70 %. Journal d’Urologie a publié les résultats en août.

« Je pense que les principaux points à retenir de cette étude sont que l’élimination des fragments réduit les rechutes et que l’utilisation d’un appareil à ultrasons portatif non invasif permet d’éliminer ces fragments de calculs rénaux », a déclaré le Dr Jonathan Harper, urologue à l’UW Medicine, auteur principal de l’étude.

L’essai multicentrique, randomisé et contrôlé a été mené de mai 2015 à avril 2024. Presque tous les 82 participants étaient issus des systèmes de santé UW Medicine ou VA Puget Sound. Tous avaient des fragments de calculs qui persistaient dans leurs reins depuis des mois, et leurs uretères étaient exempts de calculs et de fragments.

Dans l’étude, 40 personnes ont subi un traitement par ultrasons pour encourager l’élimination des fragments des reins, tandis que 42 membres du groupe témoin n’ont reçu aucun traitement de ce type.

Les patients étant éveillés dans un cabinet médical, les médecins utilisaient une baguette qui générait des impulsions ultrasoniques à travers la peau pour rapprocher les fragments de l’uretère, où ils pouvaient être expulsés naturellement, parfois lors de la miction suivante, a noté Harper.

Harper et son co-auteur principal de l’article, le Dr Mathew Sorensen, urologue, travaillent sur cette technologie et ce traitement depuis 15 ans. Ils utilisent également cette technologie, appelée lithotritie par ondes de choc, pour faire exploser des calculs plus gros en morceaux plus petits ; ces succès ont été publiés en 2022.

Les technologies de poussée et de rupture sont utilisées avec la même plateforme à ultrasons.

Harper a exprimé l’espoir que les deux utilisations cliniques de cette technologie deviendraient monnaie courante. Une entreprise, SonoMotion, commercialise cette technologie, qui a été développée à l’Université de Washington, a-t-il ajouté.

« Je vois beaucoup de potentiel dans cette méthode. Elle pourrait devenir aussi courante que le nettoyage des dents. Si vous avez quelques petits calculs qui pourraient causer des problèmes futurs, vous prenez rendez-vous chez le médecin et en 30 minutes, c’est fait. Cela pourrait vraiment révolutionner le traitement des calculs rénaux », a déclaré Harper.

