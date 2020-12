Il y a vingt ans, Wen Junhong a sauvé un chien abandonné des rues de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Elle partage maintenant sa maison avec plus de 1 300 d’entre eux, et ils continuent à venir.

Après avoir enregistré ce premier chien, un pékinois qu’elle a appelé Wenjing – «doux et calme» en chinois – Wen s’est retrouvée incapable de s’arrêter.

Elle dit qu’elle était motivée par des inquiétudes concernant ce que les animaux errants pourraient rencontrer dans les rues en Chine, des accidents à l’arrestation pour le commerce de la viande de chien.

«Il est important de prendre soin de ces chiens», dit-elle. « Chacun de nous doit respecter la vie, et la Terre n’est pas seulement pour les humains mais pour tous les animaux. »

La possession d’un chien était auparavant qualifiée de passe-temps bourgeois et était interdite sous la direction du fondateur de la Chine communiste, Mao.

Les opinions sur les animaux de compagnie ont radicalement changé depuis et la propriété a grimpé en flèche – mais le pays n’a toujours pas de loi nationale sur le bien-être des animaux et il y a des dizaines de millions de chiens et de chats errants, selon l’organisation caritative AnimalsAsia.

Les animaux errants urbains sont rarement stérilisés, ce qui aggrave le problème et met plus de pression sur les refuges pour animaux débordés et sous-financés.

En plus des animaux abandonnés et des animaux errants qui sont régulièrement laissés dans sa cour avant, Wen dit qu’elle reçoit «des appels tous les jours pour aider plus de chiens».

Et ce ne sont pas seulement les chiens pour lesquels le joueur de 68 ans a un faible.

Elle vit également avec une centaine de chats, quatre chevaux et une dispersion de lapins et d’oiseaux.

«Certaines personnes disent que je suis psychopathe», admet-elle.

Séparer

Sa journée commence à 4 heures du matin avec la tâche peu enviable de nettoyer 20 à 30 barils de crotte de chien et de cuisiner plus de 500 kg de riz, de viande et de légumes pour les animaux.

Les déchets sont brûlés dans la cour arrière, ce qui fait monter un panache continu de fumée dans l’air.

Une poignée de chiens courent librement autour du bâtiment, tandis qu’un pit-bull terrier attaché grogne et aboie sur des étrangers à la porte arrière.

Chaque pièce de la maison à deux étages est pleine de cages, empilées les unes à côté des autres et les unes sur les autres.

Entourée de clôtures et de portes verrouillées, son emplacement à flanc de colline est le dernier d’une ligne de maisons après que les plaintes des voisins l’ont forcée et ses procureurs à continuer de bouger.

Wen financera l’opération avec le produit de la vente de son appartement, des prêts pouvant atteindre 60 000 yuans (9 100 dollars), sa retraite et les économies d’une carrière antérieure d’ingénieur en environnement.

Elle reçoit également des dons après avoir reçu de l’attention sur les réseaux sociaux, où elle s’appelle « Chongqing Auntie Wen ».

Wen espère que l’attention mènera aux adoptions, mais les nouveaux arrivants sont beaucoup plus rapides que ceux qui sont relocalisés.

Et elle a été maltraitée en ligne après la publication de photos des conditions de vie des animaux.

«Vivre dans une si petite cage n’est pas mieux que d’être un chien errant», a écrit un critique sur les réseaux sociaux.

‘Même s’ils me mordent’

Six chiens étaient arrivés le jour même AFP visité, dont quatre petits chiots.

Les grands chiens sont gardés à l’extérieur et les petits dans des cages à l’intérieur.

« Si tous les chiens sont relâchés, ils se battront », a déclaré Wen.

Certains essaient de ronger les barreaux, tandis que d’autres jappent et se grattent impitoyablement.

Un chien de la rue s’en est pris à tous ceux qui passaient jusqu’à ce que Wen recouvre sa cage d’un manteau.

Elle a six employés qui dorment dans une pièce remplie de sacs de nourriture pour chiens.

L’un, Yang Yiqun, montre des bras et des mains couverts de cicatrices et de rayures.

«J’adore les chiens même lorsqu’ils me mordent», dit le stoïque résident du Sichuan qui travaille avec Wen depuis cinq ans.

« Elle subit trop de pression pour gérer cela seule. »

Même avec son amour pour les animaux et une équipe pour l’aider, Wen admet qu’il est difficile de déplacer les animaux errants.

«C’est vraiment difficile», se plaint-elle.

« De plus en plus de chiens arrivent et ils ont tous moins d’espace. »