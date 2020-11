Poussé par une pandémie, Amazon lance une vague d’embauche sans égal

SEATTLE – Amazon s’est lancé dans une frénésie d’embauche extraordinaire cette année, aspirant en moyenne 1400 nouveaux travailleurs par jour et renforçant son pouvoir alors que les achats en ligne deviennent plus enracinés dans la pandémie de coronavirus.

L’embauche a eu lieu au siège d’Amazon à Seattle, dans ses centaines d’entrepôts dans les communautés rurales et les banlieues, et dans des pays tels que l’Inde et l’Italie. Amazon a ajouté 427 300 employés entre janvier et octobre, portant sa main-d’œuvre à plus de 1,2 million de personnes dans le monde, en hausse de plus de 50% par rapport à il y a un an. Son nombre de travailleurs approche désormais la totalité de la population de Dallas.

La frénésie s’est accélérée depuis le début de la pandémie, qui a dynamisé l’activité d’Amazon et en a fait un vainqueur de la crise. À partir de juillet, l’entreprise a recruté environ 350 000 employés, soit 2 800 par jour. La plupart étaient des employés d’entrepôt, mais Amazon a également embauché des ingénieurs en logiciel et des spécialistes du matériel pour alimenter des entreprises telles que le cloud computing, le divertissement en continu et les appareils, qui ont explosé pendant la pandémie.