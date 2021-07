Poussé par la variante delta, le COVID-19 explose à travers l’Afrique

Avec plus de 20 000 nouveaux cas signalés vendredi, le total de 1,9 million de cas en Afrique du Sud, dont 66 323 décès, représente plus de 30% des 5,5 millions de cas signalés par les 54 pays d’Afrique, soit 1,3 milliard de personnes, selon les Centres africains de contrôle des maladies. et Prévention.